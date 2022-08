comment Emirates courtise les voyageurs de luxe

La compagnie aérienne Emirates de Dubaï a annoncé en août un investissement de plus de 2 milliards de dollars pour améliorer son expérience client en vol, y compris des améliorations de l’intérieur de la cabine et de nouveaux menus – avec du caviar à volonté.

Le plus grand transporteur long-courrier au monde modernisera plus de 120 avions avec de nouveaux intérieurs, ainsi que des menus avec de nouvelles options végétaliennes et des collations de cinéma comme du pop-corn, a déclaré Emirates dans un communiqué.

Parmi les autres nouveaux avantages pour les voyageurs de première classe du transporteur, citons des portions illimitées de caviar persan, associées à du champagne millésimé Dom Pérignon.

Ces investissements interviennent au moment où Emirates a enregistré une perte de 1,1 milliard de dollars pour l’exercice clos le 31 mars.

“Alors que d’autres répondent aux pressions de l’industrie par des réductions de coûts, Emirates vole à contre-courant et investit pour offrir des expériences toujours meilleures à ses clients”, a déclaré le président de la compagnie aérienne Emirates, Tim Clark.