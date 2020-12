La pandémie COVID-19 a fait des ravages à travers le monde. Elle a mis à rude épreuve les systèmes de santé, le secteur des services, les relations internationales et bien plus encore. Aucun pays ni aucune industrie n’a évité sa colère. Mais sans aucun doute, l’un des secteurs les plus touchés est le voyage et le tourisme. Les compagnies aériennes en Europe et ailleurs ont un grand nombre de leurs flottes immobilisées en raison de restrictions de voyage et certains des plus grands noms de l’industrie ont annoncé des licenciements de personnel en raison du manque de fonds. Le seul avantage des déplacements limités est le temps qu’il a donné à l’industrie aéronautique pour s’améliorer et envisager de nouvelles façons de réduire son empreinte carbone.

Pour découvrir comment une compagnie aérienne internationale fait face aux retombées de la pandémie, Euronews « s’est entretenu avec James O’Hagan Sir Tim Clark), le président de Compagnie aérienne Emirates. Clark travaille avec l’entreprise depuis plus de 30 ans et l’a déjà conduite à travers plusieurs crises.

Pour regarder l’interview complète de Sir Tim Clark, cliquez sur le lecteur multimédia ci-dessus.

Journaliste d’Euronews, James O’Hagan:

Dubaï a été l’une des premières destinations à sortir du verrouillage. Comment pensez-vous qu’il a réussi à faire cela?

Sir Tim Clark – Président d’Emirates Airline:

«C’était l’un des premiers pays, pas le seul, à vraiment adopter les protocoles pour traiter le COVID, qu’il s’agisse de la distanciation sociale, du suivi et de la traçabilité, du port de masques, et cetera. Ils ont donc pu le faire sous un degré de contrôle que peu d’autres pays avaient fait.

Avec les protocoles que nous avions sur l’avion, en ce qui concerne les mesures d’hygiène et de santé que nous avions prises, en ce qui concerne les EPI de l’équipage, ainsi que tous les autres protocoles, en ce qui concerne le service de la nourriture; et la façon dont nous avons préparé l’aéroport, nous sommes arrivés à la conclusion à Emirates que c’était le bon moment pour commencer. Cela coïncidait avec la façon dont le gouvernement pensait déjà. Et ainsi de suite nous sommes allés.

Avec la création du corridor entre le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis, nous en avons profité et nous constatons déjà une forte augmentation de la demande. La vitesse de réservation a certainement augmenté à partir de la mi-décembre. »

Cela a été une année difficile pour Emirates, vous avez récemment annoncé votre première défaite en plus de trois décennies. Mais on rapporte que vous êtes très optimiste pour 2021. Vous avez dit que vous vous attendez à ce que l’ensemble de la flotte A380 soit à nouveau opérationnelle. D’où vient cet optimisme?

«Je crois honnêtement qu’avec les plus grands esprits de la planète dans le domaine de la recherche médicale, des produits pharmaceutiques, du gouvernement, le seul moyen de sortir de ce problème particulier était la production rapide d’un vaccin qui avait des niveaux d’efficacité élevés. Et c’est ce qui s’est passé. Je Je n’ai jamais rien vu de plus accéléré que cela, mais c’est arrivé.

Nous nous organisons donc pour essayer de réactiver la flotte 380 aussi rapidement que possible en parallèle, en tandem, à la croissance de la demande sur notre réseau et nous espérons qu’ils voleront tous à cette période l’année prochaine. »

_Le PDG de Qantas, _ **_Alan Joyce), a récemment été cité comme disant que les passagers internationaux devraient prendre le vaccin avant de pouvoir embarquer. Est-ce aux compagnies aériennes d’imposer ces protocoles aux personnes? _ **

« Je pense que ce qui déterminera les protocoles autour de ceux qui ont la vaccination et ceux qui ne le font pas ne sera pas décidé par la communauté des compagnies aériennes. Ce sera décidé par les pays dans lesquels ces personnes voyagent. »

«Les pays vont donc devoir se satisfaire des conditions d’entrée que les gens respectent les protocoles relatifs à l’application et à la durabilité des vaccins. Et à partir de là, vous obtiendrez une sorte d’exigence avant de voyager. Je ne le pense pas sera mondial, j’aimerais penser que le G20 a proposé une solution unique. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Vous constaterez donc que la communauté des compagnies aériennes doivent se conformer, comme il a dû le faire au cours des six derniers mois, à toutes les exigences changeantes des pays. «

Comment vous tenez-vous au courant de l’évolution des réglementations?

« En fait, c’était une tâche herculéenne. »

« Cela devient donc une situation très fluide jusqu’au départ et sur laquelle nous n’avons aucun contrôle car les pays changent d’avis à peu près toutes les 10 minutes à certaines périodes de juillet, août et septembre. »

Au début de la pandémie, vous avez réussi à changer assez rapidement votre modèle commercial et le fret en est devenu un élément crucial. Est-ce que cela a continué ou est-ce que vous revenez vers les vols commerciaux?

«Non, au contraire, le fret continue d’exceller. La demande est très, très forte. La capacité internationale long-courrier a presque complètement disparu. Beaucoup d’entre eux sont convertis en avions de passagers, ce que nous avons fait assez tôt lorsque nous avons vu ce qui était susceptible de se produire, car quoi qu’il arrive à l’économie mondiale, les marchandises voyagent encore.

Nous desservons donc aujourd’hui un peu plus de 104 destinations, ce qui est un peu moins que les 142 que nous faisons normalement. La plupart de ces avions sont pleins de fret, de fret à très haut rendement, et nous avons alors pu introduire des passagers sur ces vols. Dans l’ensemble, cette opération a été particulièrement réussie. «

Cette année a-t-elle permis à Emirates de réfléchir à la manière de poursuivre sa stratégie pour continuer à devenir plus durable?

«La nécessité de vaquer à nos occupations, pas seulement dans la propulsion, c’est-à-dire le carburéacteur que nous brûlons, mais tous les autres aspects de la façon dont nous gérons nos affaires, à la fois dans les aéroports, au sein de l’entreprise, etc. Et il y a eu des changements mesurables quant à la manière dont nous y parvenons. Et notre empreinte carbone diminue depuis longtemps. »

« Les biocarburants sont évidemment la voie à suivre à bien des égards. Le problème est l’évolutivité de la production. Et j’ai toujours été préoccupé par le fait que pour obtenir la puissance thermique équivalente à la propulsion d’un moteur à réaction, en utilisant des biocarburants, il faut énormément de terre ou de mer. pour la production d’algues, etc. Il sera donc toujours difficile d’atteindre l’échelle dont vous avez besoin.

N’oubliez pas qu’Emirates brûle 100 millions de barils de pétrole par an, ce qui représente plutôt un pour cent de la production d’une journée de l’économie mondiale de la consommation des producteurs mondiaux. Donc, arriver à ce niveau est assez difficile. Alors, où allons-nous avec ça? On entend parler de moteurs électriques. Je ne pense pas que cela arrivera jamais. Désolé. C’est bon pour l’automobile, bon pour beaucoup de choses, mais pas pour déplacer un avion de 600 tonnes à 600 milles à l’heure sur une portée de 18 milles transportant 500 personnes. Cela ne fonctionnera pas. »

Que pensez-vous de l’hydrogène?

« Je pense que si quelque chose qui va casser cette noix, ce pourrait être l’hydrogène. Déjà, nous voyons dans l’automobile, le jury est à savoir si l’hydrogène est meilleur que l’électrique. Mais les deux voitures existent aujourd’hui. Si quoi que ce soit, ce sera la voie vers l’avant. »

L’Airbus 380 est un élément déterminant de votre image de marque, mais cet avion est-il aussi durable sur le plan environnemental et économique que certains des nouveaux bimoteurs comme le 787 ou l’A350?

« Le 380 est toujours celui qui est mentionné comme le plus insoutenable, si vous pouvez l’appeler cet enfant problématique dans le monde de l’aviation. Mais pourtant, si vous regardez un 380 aujourd’hui que nous avons une entreprise et une économie à deux classes, il porte 615 passagers. Si vous alignez cet avion, disons que vous le mettez sur Dubaï / Londres. Pour transporter 615 dans le 787-9, il faudrait 2,3 rotations du 787-9.

Donc, à bien des égards, l’économie du voyage, l’empreinte carbone du voyage, plutôt, du 787-9, étant donné que vous devez faire une double manutention à Heathrow et à Dubaï, l’empreinte carbone de ce jet augmente par rapport à une opération du 380. Donc, à bien des égards, c’est un meilleur avion pour le travail auquel nous le faisons. «

Mais la compagnie aérienne réduit progressivement son empreinte carbone par siège-kilomètre. «