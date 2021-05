Comment Elon Musk fait bouger les marchés avec un seul tweet

Le magnat des affaires Elon Musk est un génie incroyable. Le PDG de SpaceX a révolutionné presque tout ce qu’il a touché. Qu’il s’agisse de changer le mode de paiement avec PayPal ou de conduire l’industrie automobile dépendante des combustibles fossiles vers une alternative plus propre avec Tesla. Alors que les entreprises du monde entier ont eu le souffle coupé pendant la pandémie, le portefeuille de Musk n’a fait que se renforcer et, lorsqu’il a été nommé la personne la plus riche de la planète au début de 2021, il avait ajouté plus de 150 milliards de dollars à sa richesse en un an seulement. Ces dernières années ont vu une croissance record de SpaceX et de Tesla, qui a fait de Musk le perturbateur incontesté du monde. Et la «marque Musk» est devenue si grande que seuls les tweets de l’inventeur de 49 ans suffisent à secouer les marchés.

Voici quelques exemples de l’effet musc:

-En janvier 2021, le PDG de Tesla a simplement changé sa biographie Twitter en « Bitcoin », ce qui a conduit la crypto-monnaie à atteindre 14% en valeur.

-Le mois suivant, Musk a annoncé que Tesla avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, et commencerait bientôt à accepter la monnaie virtuelle comme un véritable mode de paiement pour les véhicules électriques. Cela a permis à Bitcoin d’atteindre de nouveaux records.

-En utilisant le pouvoir de sa marque, Musk a augmenté la valeur de Dogecoin – un crypto-mème créé à l’origine pour se moquer des crypto-monnaies. Le multimilliardaire s’est tellement attaqué à Dogecoin qu’il a pris la décision de vider Bitcoin la semaine dernière, affirmant que la crypto-monnaie ne sera plus utilisée pour acheter des véhicules Tesla, citant les « risques environnementaux » associés à la monnaie virtuelle. Cela a conduit à la chute de la valeur de Bitcoin au plus bas de trois mois.

-Un autre exemple de l’effet Musk a été lorsqu’il a juste tweeté à l’appui de l’application de messagerie Signal au milieu de la politique de données controversée de Whatsapp. Son approbation de deux mots « Use Signal » a stimulé les téléchargements de l’application du jour au lendemain. Cependant, l’ironie a frappé très fort lorsqu’une société non liée du même nom a vu le cours de ses actions monter en flèche. Le tweet faisait suite à l’introduction par Whatsapp d’une nouvelle politique de données qui devait obligatoirement être acceptée par les utilisateurs de l’application.

-Il existe de nombreux autres exemples pour affirmer la puissance de «l’effet Musk», y compris l’incident de la société de commerce électronique Etsy qui a assisté à une flambée du cours de ses actions lorsque Musk vient de tweeter: «J’aime un peu Etsy.

