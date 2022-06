Comment Elon Musk et Tesla ont contribué à rendre le PDG encore plus riche

Bien que ces totaux de rémunération soient tirés des documents financiers de l’entreprise, il s’agit souvent d’estimations motivées par les tentatives des entreprises d’évaluer les actions que leurs directeurs généraux pourraient recevoir. En conséquence, les dirigeants peuvent gagner moins que ces totaux, surtout si le marché baissier persiste et que les cours des actions de leurs entreprises restent déprimés, mais ils pourraient également remporter des sommes bien plus élevées si les actions se redressaient.

Bon nombre des cadres supérieurs de l’enquête ont reçu des rémunérations bien plus importantes que celles des chefs d’entreprises beaucoup plus grandes avec des bénéfices beaucoup plus importants. Par exemple, Tim Cook, directeur général d’Apple, a reçu son premier prix d’équité depuis 2011 l’année dernière et a reçu une rémunération totale de 99 millions de dollars, le plaçant seulement 13e dans l’enquête.

Malgré la croissance des rémunérations, les actionnaires, pensant apparemment qu’elle est liée à la performance, ont voté en faveur de la plupart des packages. Selon une analyse de 1 444 entreprises publiques par Willis Towers Watson, une société de conseil qui conseille les entreprises sur les programmes de rémunération des dirigeants et les entreprises questions de gouvernance.

Depuis plusieurs années, les entreprises publiques doivent comparer la rémunération de leur chef de la direction à celle d’un employé type, résultat d’un règlement adopté par le Congrès qui visait à aider les investisseurs à évaluer le niveau de rémunération des dirigeants. L’année dernière, les PDG ont gagné 339 fois plus que le salaire médian des employés de leurs entreprises, contre 311 fois en 2020, selon Equilar. Le salaire médian des employés a augmenté de 10 % l’an dernier, passant de 83 808 $ à 92 349 $.

La rémunération des dirigeants de l’année dernière a bondi en partie parce que les conseils d’administration, qui décident de la rémunération des chefs de la direction, voulaient récompenser les hauts dirigeants pour avoir guidé leurs entreprises à travers la pandémie.

En outre, le marché boursier s’est redressé en 2021 et la valeur des attributions d’actions, qui constituent généralement la plus grande part de la rémunération des dirigeants, était également plus élevée. Lorsque les cours boursiers augmentent, les conseils d’administration ont tendance à dire que les dirigeants font du bon travail et à les payer davantage.