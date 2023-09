Comment Elon Musk a mis Tesla sur une nouvelle voie en matière de conduite autonome

Un vendredi de la fin août de cette année, Elon Musk est monté dans sa Model S à Tesla à Palo Alto, a sélectionné un endroit au hasard sur son écran de navigation et a laissé la voiture se conduire toute seule grâce à sa technologie Full Self Driving. Pendant 45 minutes, tout en écoutant Mozart, il a retransmis en direct son voyage, y compris un passage devant la maison de Mark Zuckerberg, qu’il avait défié en plaisantant dans un combat en cage. « Peut-être devrais-je frapper à la porte et lui demander poliment s’il aimerait s’engager dans un combat au corps à corps », a-t-il déclaré en riant avant de laisser la voiture rouler.

Musk avait déjà utilisé FSD des centaines de fois, mais ce lecteur était profondément différent, et pas seulement parce qu’il était beaucoup plus fluide et fiable. La nouvelle version qu’il utilisait, FSD 12, était basée sur un nouveau concept radical qui, selon lui, transformerait non seulement totalement les véhicules autonomes, mais constituerait également un bond en avant vers l’intelligence artificielle générale capable de fonctionner dans des situations physiques réelles. Au lieu d’être basé sur des centaines de milliers de lignes de code, comme toutes les versions précédentes de logiciels de conduite autonome, ce nouveau système a appris tout seul à conduire en traitant des milliards d’images vidéo montrant la façon dont les humains le font, tout comme le nouveau grand système de conduite autonome. les chatbots de modèle linguistique s’entraînent pour générer des réponses en traitant des milliards de mots de texte humain.

Jusque-là, le système Autopilot de Tesla reposait sur une approche basée sur des règles. Les caméras de la voiture ont identifié des éléments tels que le marquage des voies, les piétons, les véhicules, les panneaux et les feux de circulation. Ensuite, le logiciel a appliqué un ensemble de règles, telles que : s’arrêter lorsque le feu est rouge, partir lorsqu’il est vert, rester au milieu des marquages ​​de voie, traverser une intersection uniquement lorsqu’aucune voiture n’arrive assez vite pour vous percuter, et ainsi de suite. Les ingénieurs de Tesla ont écrit et mis à jour manuellement des centaines de milliers de lignes de code C++ pour appliquer ces règles à des situations complexes.

Le « planificateur de réseau neuronal » sur lequel Shroff et d’autres travaillaient a adopté une approche différente. « Au lieu de déterminer la bonne trajectoire de la voiture sur la base de règles », explique Shroff, « nous déterminons la bonne trajectoire de la voiture en nous appuyant sur un réseau neuronal qui apprend de millions d’exemples de ce que les humains ont fait. » En d’autres termes, c’est une imitation humaine. Face à une situation, le réseau neuronal choisit une voie basée sur ce que les humains ont fait dans des milliers de situations similaires. C’est comme la façon dont les humains apprennent à parler, à conduire, à jouer aux échecs, à manger des spaghettis et à faire presque tout le reste ; on nous donne peut-être un ensemble de règles à suivre, mais nous acquérons principalement les compétences en observant comment les autres les appliquent. Il s’agit de l’approche de l’apprentissage automatique envisagée par Alan Turing dans son article de 1950, « Computing Machinery and Intelligence » et qui a explosé aux yeux du public il y a un an avec la sortie de ChatGPT.

Début 2023, le projet de planification du réseau neuronal avait analysé 10 millions de clips vidéo collectés sur les voitures des clients Tesla. Cela signifiait-il qu’il serait simplement aussi bon que la moyenne des conducteurs humains ? « Non, parce que nous utilisons uniquement les données des humains lorsqu’ils ont bien géré une situation », a expliqué Shroff. Des étiqueteurs humains, dont beaucoup sont basés à Buffalo, New York, ont évalué les vidéos et leur ont attribué des notes. Musk leur a dit de rechercher des choses « qu’un chauffeur Uber cinq étoiles ferait », et ce sont les vidéos utilisées pour entraîner l’ordinateur.

Musk se promenait régulièrement dans l’espace de travail du pilote automatique à Palo Alto et s’agenouillait à côté des ingénieurs pour des discussions impromptues. Alors qu’il étudiait la nouvelle approche d’imitation humaine, il se posait une question : était-elle vraiment nécessaire ? C’est peut-être un peu exagéré ? L’une de ses maximes était qu’il ne fallait jamais utiliser un missile de croisière pour tuer une mouche ; utilisez simplement une tapette à mouches. L’utilisation d’un réseau neuronal était-elle inutilement compliquée ?

Shroff a montré à Musk des cas où un planificateur de réseau neuronal fonctionnerait mieux qu’une approche basée sur des règles. La manifestation avait une route jonchée de poubelles, de cônes de signalisation tombés et de débris aléatoires. Une voiture guidée par le planificateur de réseau neuronal était capable de contourner les obstacles, de franchir les lignes de voie et d’enfreindre certaines règles si nécessaire. « Voici ce qui se passe lorsque nous passons d’une approche basée sur des règles à une approche basée sur le chemin du réseau », lui a expliqué Shroff. « La voiture n’entrera jamais en collision si vous allumez cet appareil, même dans des environnements non structurés. »

C’était le genre de saut dans le futur qui enthousiasmait Musk. « Nous devrions faire une démonstration à la James Bond », a-t-il déclaré, « où des bombes explosent de tous côtés et un OVNI tombe du ciel tandis que la voiture fonce sans rien heurter. »

Les systèmes d’apprentissage automatique ont généralement besoin d’une métrique qui les guide dans leur formation. Musk, qui aimait gérer en décrétant quels paramètres devaient être primordiaux, leur a donné leur étoile directrice : le nombre de kilomètres que les voitures équipées de la conduite entièrement autonome étaient capables de parcourir sans intervention humaine. « Je veux que les dernières données sur les kilomètres par intervention soient le point de départ de chacune de nos réunions », a-t-il décrété. Il leur a dit d’en faire un jeu vidéo où ils pourraient voir leur score chaque jour. « Les jeux vidéo sans score sont ennuyeux, il sera donc motivant de regarder chaque jour l’augmentation des kilomètres par intervention. »

Les membres de l’équipe ont installé d’immenses écrans de télévision de 85 pouces dans leur espace de travail qui affichaient en temps réel le nombre de kilomètres parcourus en moyenne par les voitures FSD sans intervention. Ils plaçaient un gong près de leur bureau, et chaque fois qu’ils réussissaient à résoudre un problème entraînant une intervention, ils devaient frapper le gong.

À la mi-avril 2023, il était temps pour Musk d’essayer le nouveau planificateur de réseau neuronal. Il s’est assis sur le siège du conducteur à côté d’Ashok Elluswamy, directeur du logiciel Autopilot de Tesla. Trois membres de l’équipe Autopilot sont montés à l’arrière. Alors qu’ils se préparaient à quitter le parking du complexe de bureaux Tesla de Palo Alto, Musk a sélectionné un emplacement sur la carte pour que la voiture puisse partir et a retiré ses mains du volant.

Lorsque la voiture a tourné sur la route principale, le premier défi effrayant s’est présenté : un cycliste se dirigeait vers eux. D’elle-même, la voiture a cédé, tout comme l’aurait fait un humain.

Pendant 25 minutes, la voiture a roulé sur des routes rapides et dans les rues du quartier, gérant des virages complexes et évitant les cyclistes, les piétons et les animaux domestiques. Musk n’a jamais touché le volant. À quelques reprises seulement, il est intervenu en appuyant sur l’accélérateur lorsqu’il pensait que la voiture était trop prudente, par exemple lorsqu’elle était trop déférente à un panneau d’arrêt à quatre voies. À un moment donné, la voiture a effectué une manœuvre qu’il pensait meilleure que ce qu’il aurait fait. « Oh, wow », a-t-il dit, « même mon réseau neuronal humain a échoué ici, mais la voiture a fait ce qu’il fallait. » Il était si heureux qu’il s’est mis à siffler la sérénade « A Little Night Music » de Mozart en sol majeur.