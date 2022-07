Comment Elon Musk a endommagé Twitter et l’a laissé empirer

La situation précaire souligne pourquoi Twitter est sur le point de poursuivre M. Musk dès cette semaine pour forcer la conclusion de l’accord. La bataille judiciaire sera probablement longue et immense, impliquant des mois de litiges coûteux et de négociations à enjeux élevés par des avocats d’élite. Une résolution est loin d’être certaine – Twitter pourrait gagner, mais s’il perd, M. Musk pourrait s’en aller en payant des frais de rupture. Ou les deux parties pourraient renégocier ou régler.

Lundi, les dommages que M. Musk, 51 ans, a infligés étaient évidents. L’action de Twitter a plongé de plus de 11% à l’un de ses points les plus bas depuis 2020 alors que les investisseurs anticipaient la bataille juridique à venir. Depuis que Twitter a accepté l’offre d’acquisition de M. Musk, le 25 avril, son action a perdu plus d’un tiers de sa valeur car les investisseurs sont devenus de plus en plus sceptiques quant à la conclusion de l’accord dans les conditions convenues. (En revanche, l’indice Nasdaq, riche en technologies, a baissé d’environ 12,5% au cours de la même période.)

Twitter a refusé de commenter lundi. Dans une lettre aux avocats de M. Musk dimanche, les avocats de la société ont déclaré que sa décision de résilier l’accord était “invalide et illicite” et que M. Musk “a sciemment, intentionnellement, délibérément et matériellement violé” son accord d’achat de l’entreprise. Twitter continuerait à fournir des informations à M. Musk et à travailler pour conclure la transaction, ajoute la lettre.