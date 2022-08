C’est effrayant de penser à ce qui se passe et rampe autour de nous quand nous dormons.

Juste pour garder l’esprit tranquille, surtout pendant la saison des araignées, voici quelques façons d’éloigner les araignées au lit.

Comment éloigner les araignées pendant le sommeil

Nettoyage régulier

Rester propre est l’un des meilleurs moyens de vous assurer qu’aucune bestiole effrayante ne s’approche de vous lorsque vous dormez.

Vous devez passer l’aspirateur régulièrement dans votre chambre, en particulier dans les coins les plus sombres qui ont tendance à avoir plus de poussière et à fournir aux araignées une excellente cachette pour construire leur toile.

Vous devriez ranger vos affaires plutôt que d’avoir des choses qui courent dans votre chambre.

Ces obstacles créeront plus de cachettes pour les araignées.

Le nettoyage est l’un des moyens les plus efficaces pour éloigner les araignées Crédit : Getty

Déplacez votre lit contre le mur

Si vous déplacez votre lit contre le mur, vous donnez à l’araignée un moyen de moins d’accéder à votre lit.

Si les araignées grimpent sur le mur depuis le coin où elles se cachaient, il leur sera alors plus facile d’atteindre votre lit et de s’approcher de vous.

Pas de plantes dans la chambre

Les plantes attirent les insectes qui sont la proie des araignées.

C’est pourquoi les araignées regardent dans les plantes pour trouver leur nourriture et s’hydrater.

De nombreuses araignées choisissent de se cacher dans les plantes d’intérieur, car elles constituent une option plus sûre par rapport à ce qu’elles peuvent trouver à l’extérieur.

La seule plante que vous voudrez peut-être garder dans la chambre à coucher est la menthe.

Les araignées ne supportent pas l’odeur de la menthe poivrée et elles ne seront donc sûrement pas attirées par votre chambre si elle possède l’une de ces plantes.

Gardez-le au frais

Vous constaterez que les araignées commenceront à envahir encore plus votre maison lorsqu’il fera froid dehors.

C’est pourquoi vous devriez ajouter des draps supplémentaires à votre lit et baisser votre thermostat pour rafraîchir votre chambre.

Pièges autour du cadre de lit

Ce n’est pas parce que les araignées ne peuvent pas accéder à votre lit depuis le mur que cela les empêchera de grimper sur les pieds de votre lit.

C’est pourquoi vous devriez placer des pièges à colle autour des pieds de votre lit.

Assurez-vous de les utiliser conformément à leurs instructions, pour assurer également votre sécurité.

Scelle le

Si vous avez des fissures autour de votre chambre, peut-être près de votre fenêtre, assurez-vous de les sceller.

Ceci est juste une porte d’entrée de l’extérieur pour les araignées et si vous avez peur des araignées, vous voudriez bloquer toutes les entrées que vous pouvez.

Gardez les lumières éteintes

Nous apprécions que vous puissiez vous sentir mal à l’aise de dormir dans le noir.

Mais préférez-vous dormir en toute sécurité dans le noir, ou vous réveiller dans une pièce éclairée pour trouver une araignée à côté de vous dans votre lit ?

Dormir dans le noir sonne mieux, c’est pourquoi vous devriez dormir avec les lumières éteintes.

La lumière attire les araignées et les insectes et ils chercheront donc un moyen d’entrer dans votre pièce une fois qu’ils la verront de la fenêtre ou de dessous la porte.

Plug-in anti-araignées

Au supermarché, vous pouvez trouver des répulsifs contre les araignées que vous pouvez simplement brancher et ils éloigneront les bestioles à huit pattes.

Ils émettent des ultrasons à haute fréquence que seuls les araignées et les insectes peuvent entendre.

C’est très inconfortable pour eux et ils quitteront la pièce en y entrant.

Insérer un bas de porte

Un balayage de porte bloquerait la petite entrée que vous avez sous votre porte.

Même si cette entrée est très petite, il n’est pas impossible que de minuscules araignées la traversent et entrent dans votre chambre.