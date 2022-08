Comment elle a travaillé avec Chad Michael Murray après sa séparation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Warner Bros/avec la permission d’Everett Collection

Sophie Buisson40 ans, parle de ce qui l’a motivée à continuer à travailler avec Tchad Michael Murray, 40 ans, après la fin de leur mariage. L’actrice et acteur, qui a partagé la vedette en tant que couple amoureux, Brooke Davis et Lucas Scott, sur Une colline d’arbre, ont commencé à sortir ensemble dans la vraie vie en 2003 avant de se marier en 2005, et bien que les choses se soient terminées entre eux après cinq mois de bonheur conjugal, ils ont continué à travailler en étroite collaboration sur la série. Sophia a admis que c’était avant tout son personnage et la série qui l’aidait à continuer, dans un nouvel épisode d’elle Reines de théâtre podcast.

Plus à propos Sophie Buisson

“Les gens peuvent l’appeler comme ils veulent. Ils peuvent dire que c’est la force, ils peuvent dire que c’est la fierté, ils peuvent dire que c’est le professionnalisme — vous pouvez y mettre un biais positif ou négatif. Mais j’allais toujours mettre Brooke Davis avant tout le monde et tout le reste. Rien ne comptait pour moi, mais être honnête pour elle », a déclaré Sophia, co-animatrice et ancienne Une colline d’arbre co-vedette Bethany Joy Lenz sur le spectacle.

Sophia a également déclaré qu’il y avait de nombreux fans qui aimaient Brooke et Lucas en couple, ce qu’elle pouvait comprendre, et elle voulait faire de son mieux avec le scénario de la romance. “En tant qu’adolescents, ils devenaient idiots et notre émission avait besoin d’un peu de bêtise et de découverte. Tout ne pouvait pas être, comme le mariage et la mort », a-t-elle expliqué.

Sophia Bush: Photos De L’actrice

Depuis le temps de Sophia avec Chad Une colline d’arbre terminée, elle est heureusement passée à autre chose. Sa vie amoureuse a atteint un niveau record lorsqu’elle s’est mariée Grant Hugues en juin. La talentueuse star a marché dans l’allée lors d’une cérémonie à Tulsa, OK, moins d’un an après leurs fiançailles. Dans son message d’annonce de fiançailles, elle a partagé une photo du doux moment où son mari a posé la question et a écrit une légende aimante à côté.

“Il s’avère donc qu’être la personne préférée de votre personne préférée est le meilleur sentiment sur la planète Terre”, lit-on. Elle a également partagé une photo de sa magnifique bague en diamant, que l’on peut voir ci-dessus, alors qu’elle se mettait à l’aise dans une piscine avec Grant. “Se pencher sur le bonheur”, a-t-elle écrit dans une partie du message à côté.