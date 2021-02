Comment elle a remporté ses titres du Grand Chelem

Naomi Osaka a remporté son quatrième titre du Grand Chelem samedi après avoir battu l’Américaine Jennifer Brady au open d’Australie. Le jeune de 23 ans est devenue la première joueuse féminine pour remporter ses quatre premières finales du Grand Chelem depuis Monica Seles en 1991. Ici, l’AFP décrit comment ses deux US Open et ses deux Open d’Australie ont été remportés:

US OPEN 2018

Osaka, 20 ans, est devenue la première joueuse japonaise à remporter un titre du Grand Chelem en simple en battant son idole Serena Williams 6-2 6-4 dans un match gâché par l’arbitre de chaise américain Carlos Ramos « un voleur » après avoir été pénalisé.

Une Osaka composée a écarté le drame pour enregistrer seulement son deuxième titre en carrière, mais son triomphe a été aigri lorsque la foule américaine a hué lors de la remise du trophée. Osaka a essayé de cacher ses larmes et a été consolé par Williams.

Classée 20e, Osaka n’a perdu qu’un seul set pendant le tournoi et est devenue la plus jeune championne de l’US Open depuis Maria Sharapova en 2006.

OPEN D’AUSTRALIE 2019

Osaka a soutenu sa percée à New York en battant la huitième tête de série tchèque Petra Kvitova 7-6 (7/2), 5-7, 6-4 dans une finale passionnante à Melbourne Park.

Elle a surmonté un trio de matchs en trois sets en route vers la finale, mais son triomphe acharné a signifié qu’elle est devenue la première asiatique, homme ou femme, à se hisser au premier rang mondial.

Osaka, qui a pleuré de joie après une bataille titanesque de plus de deux heures, est devenue la plus jeune femme à remporter consécutivement des majors depuis Martina Hingis en 1998 et la plus jeune numéro un depuis Caroline Wozniacki en 2010.

US OPEN 2020

La joueuse de 22 ans est venue d’un set pour battre Victoria Azarenka pour décrocher son troisième titre du Grand Chelem.

La quatrième tête de série a riposté de 1-6, 0-2 derrière pour vaincre son adversaire non classé du Bélarus 1-6, 6-3, 6-3 dans un stade Arthur Ashe dépourvu de fans à Flushing Meadows.

Osaka a marché jusqu’au tribunal portant un masque portant le nom de Tamir Rice, un garçon afro-américain de 12 ans qui a été abattu par un policier blanc à Cleveland, Ohio en 2014.

Osaka, d’origine japonaise et haïtienne, a été largement saluée pour son soutien au mouvement Black Lives Matter en portant différents masques à chaque tour pour honorer les victimes d’injustice raciale et de brutalité policière.

OPEN D’AUSTRALIE 2021

Bat Brady 6-4, 6-3 en seulement 77 minutes pour terminer un remarquable Covid interrompu 12 mois et 21 matchs sans défaite sur le terrain.

Osaka a battu l’Américaine deux fois dans chaque set, et bien que Brady ait récupéré une des pauses à chaque fois, elle a finalement été défaite par la puissance de feu de la superstar japonaise devant des milliers de fans à Rod Laver Arena.

Athlète féminine la mieux rémunérée au monde, Osaka a été poussée plus fort au quatrième tour lorsqu’elle a dû sauver deux balles de match contre Garbine Muguruza, mais n’a par la suite jamais semblé en danger.