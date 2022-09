ELLE grandissait. Et puis, le 22 juillet 1939, à l’âge de 13 ans, elle tombe amoureuse.

L’objet de son admiration était un exilé royal de cinq ans son aîné, “un garçon blond, un peu comme un Viking, avec un visage pointu et des yeux bleus perçants”.

Elizabeth âgée de 15 ans dans le parc du château de Windsor, juillet 1941 Crédit : Getty

Elizabeth rencontre Philip pour la première fois au Britannia Royal Naval College, Dartmouth, en juillet 1939 Crédit : MOD/Twitter

Il était le prince Philippe de Grèce et du Danemark et, comme Elizabeth, un arrière-arrière-petit-enfant de la reine Victoria.

La famille royale était en visite au Royal Naval College de Dartmouth, et le jeune cadet de la marine a été chargé de divertir les princesses pendant que leur père procédait à une inspection.

Après avoir joué avec eux avec un train et mangé des biscuits au gingembre, l’énergique Prince leur a suggéré de le regarder sur le court de tennis.

Là, il s’est montré en sautant par-dessus le filet, et Crawfie a noté à propos d’Elizabeth: “Elle ne l’a jamais quitté des yeux tout le temps.”

Plus tard, la jeune princesse s’émerveilla auprès de sa gouvernante : « Comme il est bon, Crawfie. À quelle hauteur il peut sauter.

Elizabeth confirmera plus tard dans la biographie officielle de son père qu’elle avait été amoureuse de Philip “depuis leur première rencontre”.

Après que la guerre ait été déclarée et que Philip ait commencé son service naval en temps de guerre, lui et Elizabeth s’écrivaient, et Philip passait son temps en congé avec la famille royale.

Elizabeth et Margaret avaient assisté à un service à l’église de Crathie près de Balmoral lorsque le premier ministre Neville Chamberlain a annoncé le 3 septembre 1939 que la Grande-Bretagne était en guerre avec l’Allemagne.

Après Noël, Elizabeth et Margaret ont déménagé à Windsor, qui était considérée comme beaucoup plus sûre que Londres.

Les contributions des princesses à l’effort de guerre ont été assidûment médiatisées, notamment en offrant des cadeaux de chocolat aux enfants français évacués et des dons au Fonds du tabac de la Ligue d’outre-mer pour fournir des cigarettes aux militaires.

Même le 14e anniversaire d’Elizabeth en avril 1940 était conforme au nouveau récit du stoïcisme joyeux : son gâteau d’anniversaire était une simple éponge, sans glaçage.

Au cours de 1940, alors que la guerre s’intensifiait, le roi et la reine étaient fréquemment à Windsor, passant des nuits au château, bien que le Royal Standard ait volé au palais de Buckingham pour maintenir l’illusion rassurante de leur présence dans la capitale.

Après la déclaration de guerre, Philip a commencé son service naval en temps de guerre Crédit : PA

Pendant ce temps, Elizabeth et Margaret n’étaient «plus. . . autorisés à apparaître en public pour des raisons affectant leur propre sécurité ».

Pourtant, une suggestion selon laquelle les princesses devraient passer la guerre au Canada comme des membres des familles royales néerlandaise et norvégienne a été fermement repoussée par la reine.

Au lieu de cela, un abri anti-aérien a été construit sous la tour Brunswick du château de Windsor, avec des murs renforcés et un toit de béton et de poutres de 4 pieds d’épaisseur.

Puis en octobre, avec le Blitz en cours, Elizabeth a fait sa première émission de radio, sur BBC Children’s Hour.

Le discours, transmis à travers le monde, s’adressait aux enfants renvoyés de leurs familles en lieu sûr.

Elizabeth leur a parlé comme quelqu’un qui savait “par expérience ce que signifie être loin de ceux que vous aimez le plus”. C’était un triomphe.

Ce Noël-là, les sœurs sont apparues dans la pièce de théâtre de la nativité du château, avec Elizabeth jouant le rôle d’un roi. Dans le public, son père a pleuré tout au long.

En février 1942, il offrit à sa fille un cadeau d’anniversaire de 16 ans, la nommant colonel des Grenadier Guards.

“AUCUN SIGNE DE NERVOSITÉ”

Elizabeth a inspecté le régiment pour la première fois le jour de son anniversaire.

Un journaliste n’a détecté “aucun signe de nervosité, tandis qu’Elizabeth elle-même a décrit l’expérience comme” un peu effrayante. . . mais pas aussi mauvais que je m’y attendais.

Pendant ce temps, elle savourait chaque visite que Philip faisait à la famille pendant son congé de guerre.

En septembre 1942, elle écrivait à Crawfie qu’il était “The One”.

Philip a passé le Noël de 1943 à Windsor. Crawfie pensait qu’Elizabeth, 17 ans, “brillait” tout au long de sa visite comme elle ne l’avait jamais fait auparavant.

Mais ses parents ne l’ont toujours pas pris au sérieux. En mars 1944, le roi écrivit à sa mère qu’Elizabeth était “trop ​​jeune pour ça maintenant”.

Le mois suivant, la princesse a eu 18 ans et a demandé à être autorisée à effectuer des travaux de guerre comme le faisaient beaucoup de ses amis.

Mais George VI considérait la formation d’Elizabeth pour la couronne comme plus importante que tout rôle possible dans le service national ordinaire.

Elizabeth dans son uniforme du service territorial auxiliaire en 1945 Crédit : Copyright de la Couronne/IWM

Elizabeth confirmera plus tard dans la biographie officielle de son père qu’elle était amoureuse de Philip “depuis leur première rencontre”. Crédit : AFP

Bientôt, elle faisait ses premiers pas sérieux dans la vie publique, notamment en prononçant des discours au Queen Elizabeth Hospital for Children et au nom du NSPCC.

Cependant, finalement en mars 1945, le roi capitula devant les supplications de sa fille.

Elle a donc commencé un cours de sous-officier pour le service territorial auxiliaire au centre de formation au transport mécanique n ° 1 à Camberley, dans le Surrey, en tant que deuxième subalterne Elizabeth Alexandra Mary Windsor.

En regardant en arrière 50 ans plus tard, la reine dira qu’elle avait “un peu appris sur la conduite et le fonctionnement du moteur à combustion et beaucoup sur la force et le bonheur de la camaraderie”.

Pendant ce temps, lorsque sa tante la princesse Mary devait effectuer une visite officielle au centre de formation, la princesse a écrit à Crawfie : « Vous n’avez aucune idée de ce que c’était.

“Tout le monde travaille si dur – cracher et polir toute la journée. Maintenant, je réalise ce qui doit arriver quand papa et maman vont n’importe où. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais.

Mais quelques semaines seulement après le 19e anniversaire d’Elizabeth, sa carrière ATS a pris fin lorsque la Grande-Bretagne a célébré sa victoire en Europe.

FOULE JOYEUSE

Elizabeth portait son uniforme sur le balcon du palais de Buckingham pour saluer la foule joyeuse avec sa famille.

Et cette nuit-là, Elizabeth et Margaret ont quitté leurs parents pour s’éclipser avec un petit groupe et se joindre aux célébrations au-delà des grilles du palais.

Des décennies plus tard, elle s’en souvenait comme “l’une des nuits les plus mémorables de ma vie”.

Les sœurs se sont de nouveau échappées le lendemain soir. Elizabeth a écrit dans son journal : « Trafalgar Square, Piccadilly, Pall Mall, n’ont marché que des kilomètres. J’ai vu des parents sur le balcon à 00h30 – mangé, fait la fête, couché à 3h du matin !

La première nuit, elle et sa sœur étaient sorties sans être reconnues, mais cette deuxième nuit, le fêtard de 15 ans, Ronald Thomas, a réalisé qui était Elizabeth.

Il a promis de ne rien dire à personne et il a dansé avec elle à Trafalgar Square.