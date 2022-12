Comment Elf classique de Noël a été en proie à des problèmes secrets – y compris la star qui détestait Will Ferrell “pas drôle et ennuyeux”

ELF est devenu l’un des films de Noël préférés au monde – mais quand il a été réalisé, il y avait peu de signes d’espoir, de paix ou de joie.

J’étais là pendant le tournage les jours glacials de février à Vancouver, au Canada en 2003 et j’ai vu pratiquement tout le monde trembler de nerfs plutôt que de froid.

Will Ferrell, qui avait pris le rôle après qu’il ait été refusé par Jim Carrey, lançait avec anxiété une carrière cinématographique en tant que chef de file pour la première fois.

“Il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner”, a-t-il déclaré. “Je le sais depuis environ cinq ans et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser : ‘Est-ce que je fais une grosse erreur ?'”

Farrell était célèbre pour la comédie télévisée américaine Saturday Night Live. Mais la co-vedette d’Elf, James Caan, lui a dit sans ambages : “Je ne te trouve pas drôle.”

Le regretté Caan, décédé en juillet à l’âge de 82 ans, rageait d’être dans un film intitulé Elf et qualifiait le film de manière moqueuse de “Elk”.

Travailler pour payer les factures

Les deux acteurs principaux ne s’entendaient pas et James Caan pensait que Ferrell était “ennuyeux”[/caption]

Après avoir remporté une nomination aux Oscars en tant que mafieux Sonny Corleone dans le film de 1972 Le Parrain, il m’a dit qu’Hollywood l’avait largué grâce à sa réputation sauvage.

“Il y a une énorme différence entre vouloir travailler et devoir travailler”, a-t-il déclaré. “Pour celui-ci, je dois travailler parce que j’ai besoin d’argent.”

Caan, alors marié à sa quatrième femme, n’a pas déguisé son mépris pour Ferrell et a même déclaré: «C’est la personne la plus ennuyeuse que j’aie jamais rencontrée. Mais il portera n’importe quoi, n’importe quand, n’importe où – comme vous pouvez le voir.

Grands espoirs de rupture

Ensuite, il y avait l’actrice principale Zooey Deschanel, âgée de 23 ans, qui avait un numéro de cabaret à l’époque.

Elle a teint ses cheveux noirs en blond et craignait que ce ne soit pas la percée qu’elle espérait.

“Et c’est un cauchemar de me teindre les cheveux chaque semaine, car ma vraie couleur est en fait noire”, a-t-elle déclaré. « C’est aussi un mythe que les hommes préfèrent les blondes. Ils ne le font pas !

“Je parie sur le fait que d’autres personnes aiment Noël autant que moi. J’ai même cru au Père Noël jusqu’à l’âge de 13 ans. Mais je n’ai aucune idée de comment les choses vont se passer.

L’acteur Jon Favreau, réalisateur du film, essayait de tirer le meilleur parti des choses. Il n’avait réalisé qu’un seul film, Made, qui avait été un flop financier.

Il était également conscient qu’il n’était pas le choix de Ferrell en tant que réalisateur et qu’il y avait des restrictions budgétaires strictes sur le film.

Il entendrait également sa star improviser certaines des lignes.

“C’est comme ça que sont les films”, a-t-il haussé les épaules. “Il y a eu beaucoup de réécritures et de changements dans le scénario et rien n’est parfait lorsque vous démarrez un film.

« Nous avons eu quelques problèmes sur celui-ci, certes, mais ce n’est pas nouveau. J’ai dû faire beaucoup de réécritures à un moment donné, car j’avais besoin que le film soit plus léger et plus drôle.

Des restrictions strictes sur le classique de Noël

Ferrell s’est enfoncé dans de minuscules chaises et tables – mais cela n’a pas fait rire l’équipage[/caption]

J’ai vu Ferrell, 6 pieds 3 pouces de haut et vêtu d’un costume d’elfe, se serrer dans de minuscules chaises dans la salle de classe.

Il devait jouer la scène tout seul.

Même sa vue m’a semblé drôle, mais il n’y a pas eu de rire de la part d’une équipe de tournage sérieuse. Ils semblaient plus préoccupés par l’éclairage et le son.

L’ambiance n’a pas été aidée par le cadre – une ancienne maison psychiatrique à la périphérie de la ville. Il y avait une atmosphère sombre loin des lumières vives du plateau de tournage.

Après plusieurs prises de vue sur la scène, Ferrell s’est assis pour parler, en costume complet, de ses incertitudes.

Troubles parmi les acteurs

“C’est un départ pour moi et pour le réalisateur”, a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que vous choisiriez l’un de nous pour être lié à un film de Noël de cette nature.

“Le réalisateur est connu pour avoir joué dans des films dans le passé, plutôt qu’un réalisateur, et vous ne vous dites pas” oh, oui, un gars du cinéma de Noël “.

Le réalisateur Jon était conscient qu’il avait des “problèmes” sur le plateau[/caption]

« Alors est-ce que ça fait peur de le faire ? Oui. Mais rien n’était plus effrayant que de faire partie de Saturday Night Live. Avoir cette opportunité m’a ouvert l’esprit.

“Vous pensez, ‘Mon Dieu, si je peux faire ce spectacle, je peux espérer faire beaucoup d’autres choses.’ Mais je ne me fais aucune illusion. Je ne suis pas célèbre.

“J’ai voyagé dans le métro lors de tous mes voyages à travers New York pendant sept ans alors que j’étais sur Saturday Night Live et peu de gens m’ont jeté un deuxième coup d’œil.

« J’ai également fait l’expérience directe des hauts et des bas dans le secteur du divertissement. Mon père m’a appris qu’il doit y avoir un bon endroit et un bon moment. C’est de la chance.

Il a raconté comment son père, Lee (maintenant âgé de 81 ans) avait joué pendant des années du piano et du saxophone avec le duo à succès The Righteous Brothers. Ils avaient eu les succès numéro un Unchained Melody et You’ve Lost that Lovin’ Feeling en Grande-Bretagne.

“C’était une existence de mois en mois”, a-t-il déclaré. « Vous ne pourriez jamais être trop sûr de ce qui vous attendait, car il était tellement sur la route.

“Ce qui est fou, c’est que je regardais de grandes stars sur scène quand j’étais enfant, rendre visite à mon père à Las Vegas, par exemple. Certains d’entre eux sont passés à de plus grandes choses, d’autres ont échoué.

Ferrell n’était pas préoccupé par le risque qu’il prenait en jouant le personnage titulaire[/caption]

Si sa confiance en prenait un coup à James Caan, qui incarne son père dans le film, il ne l’a pas montré.

“Chacun a sa propre vision de qui est drôle – et qui ne l’est pas”, a-t-il déclaré.

Mais Mary Steenburgen, alors âgée de 50 ans, qui jouait gentiment Emily, mariée à Walter, le personnage de James Caan, prenait tout à son compte.

Elle avait remporté un Oscar à seulement 26 ans pour le meilleur second rôle dans le film Melvin et Howard, était mariée à la star de Cheers Ted Danson et était déjà une vétéran de 36 films.

“Je ne sais pas ce qui inquiète tout le monde”, a-t-elle déclaré.

« C’est un scénario amusant et ça va être un film amusant. Parfois, ces choses fonctionnent et parfois non. Mais ce sera un grand succès.

La voix de l’expérience l’a emporté.

Quand il est sorti à Noël en 2003, Elf a fait l’objet de critiques élogieuses.

Il a été réalisé pour seulement 26 millions de livres sterling et a rapporté 194 millions de livres sterling au box-office.

Will Ferrell est devenu une star internationale et a lancé une énorme carrière cinématographique. Le réalisateur Jon Favreau a ensuite réalisé des blockbusters comme les deux films d’Iron Men, Le Livre de la jungle et Le Roi Lion.

Son succès perdure sous toutes ses formes. Il s’agit actuellement d’un spectacle musical à succès du West End au Dominion Theatre et a même été utilisé pour la publicité de Noël du supermarché Asda.