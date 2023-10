Comment élever des enfants qui réussissent, des « efforts sains »

Wallace a écrit sur ces phénomènes dans son livre : « Jamais assez : quand la pression de la réussite devient toxique – et que pouvons-nous faire pour y remédier « , publié en août. Le livre s’appuie sur des entretiens avec de nombreux psychologues et une enquête menée auprès de 6 500 parents à travers les États-Unis, menée par Wallace et un chercheur de la Harvard Graduate School of Education. (Wallace elle-même est titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’Université de Harvard. )

Les personnes en bonne santé sont résilientes et motivées pour réussir, mais ne croient pas que leurs réalisations déterminent leur valeur en tant que personne. Ils contrastent avec la plupart des adolescents d’aujourd’hui, qui ont été jetés dans un environnement hyper-compétitif à l’école, dans les sports et dans d’autres activités parascolaires, dit Wallace, augmentant ainsi leurs taux d’anxiété et de dépression.

En discutant avec des milliers de parents – et dans certains cas, avec leurs enfants – Wallace a découvert que les élèves les plus performants partageaient un trait psychologique appelé « important », dit-elle.

Important est « l’idée de se sentir valorisé par la famille, les amis et la communauté pour ce qui est au plus profond de soi, et de pouvoir compter sur lui pour ajouter une valeur significative à votre famille, à vos écoles, à vos communautés », explique Wallace.

Plus précisément, Wallace a découvert une corrélation entre des niveaux sains d’estime de soi chez les adolescents et le sentiment « qu’ils comptaient pour leurs parents, qu’ils étaient importants et significatifs », dit-elle. C’est le sentiment que vous voulez faire valoir en tant que parent, ajoute-t-elle.

« La matière agit comme un bouclier protecteur qui protège du stress, de l’anxiété et de la dépression », explique Wallace. « Ce n’est pas que ces combattants en bonne santé que j’ai rencontrés n’ont pas connu de revers ou d’échecs. Mais l’importance a agi comme une bouée. Elle les a soulevés. [and] les a rendus plus résistants.

Selon une étude menée par un psychologue pour enfants de Harvard, les enfants ont plus confiance en étant connus et compris de leurs parents qu’en recevant des éloges directs. Richard Weissbourd. Alors, faites le point sur les sujets de conversation que vous évoquez le plus souvent avec vos enfants. Déplacez l’équilibre des notes et davantage vers les passe-temps et les intérêts qui semblent réellement apporter le plus de joie à vos enfants.

Dans certains cas, Wallace a rencontré des adolescents qui pensaient qu’ils comptaient – ​​leurs parents le leur disaient régulièrement – ​​mais qui n’avaient pas beaucoup de preuves du monde extérieur que leurs contributions comptaient.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez encourager votre enfant à faire du bénévolat dans sa communauté, par exemple : non pas pour renforcer son curriculum vitae universitaire, mais pour lui donner un regain de confiance en lui en mettant ses compétences et ses intérêts au service des autres.

« Connaître leurs forces, savoir dans quoi ils sont bons et les aider à utiliser ces forces pour surmonter leurs faiblesses », explique Wallace. « Et aussi comment utiliser ces atouts pour avoir un impact à la maison, à l’école et dans la communauté au sens large. »

