Comment élever des enfants quand vous avez fait des erreurs dans votre passé

Voici un secret : les parents font des erreurs. Il y a de fortes chances que vous en ayez fait un couple aujourd’hui.

Nous voulons tous ce qu’il y a de mieux pour nos enfants, mais les parents ont souvent encore du mal à apprendre à vivre la vie de leur mieux. Nous espérons que nos enfants pourront éviter les pièges dans lesquels nous sommes tombés dans le passé – qu’il s’agisse de séjours en cure de désintoxication, d’arrestations, d’antécédents de problèmes émotionnels ou de problèmes d’argent, d’un manque général d’orientation jusqu’à la fin de la vingtaine ou du temps que vous mettez une cigarette sur ton bras pour prouver que tu étais un dur à cuire (je sais que ça ne peut pas être que moi !).

Même si nous essayons d’empêcher les enfants d’emprunter le mauvais chemin – des chemins que nous avons peut-être empruntés auparavant – le passé influencera toujours vos décisions parentales. Finalement, le moment viendra où vous devrez peut-être admettre que vous n’êtes pas, ou n’avez pas toujours été, le grand exemple que vous vous efforcez d’être chaque jour. Malgré cela, vous pouvez toujours être un modèle sur la façon d’apporter des changements et d’avancer dans la vie.

Assumer la responsabilité ne revient pas à pousser votre enfant sur la même pente. “Vous n’avez pas à avoir l’impression de donner à votre enfant un laissez-passer pour sortir et consommer de la drogue”, déclare Allen Berger, psychologue et auteur de 12 idées essentielles pour la sobriété émotionnelle. “Ce que vous faites, c’est partager votre expérience selon laquelle personne ne sera parfait.” Vous modélisez la croissance, et c’est une chose valable et courageuse à faire.

Mais affronter le passé et accepter la responsabilité peut être terrifiant. Reconnaître nos défauts devant ceux que nous chérissons l’est encore plus. J’ai parlé avec quatre experts des méthodes productives pour élever efficacement des enfants lorsque votre propre passé est imparfait.

Reconnaissez vos erreurs passées, mais ne les projetez pas

Avant d’avoir une conversation sur votre passé avec vos enfants, il est important de l’analyser pleinement et de comprendre comment cela a eu un impact sur qui vous êtes aujourd’hui. “Vous voulez vous assurer que vous avez vraiment traité vous-même d’abord”, explique Stacey Younge, propriétaire et thérapeute principale de Sixth Street Wellness à Manhattan, qui a également été clinicienne pour les personnes rentrant de prison.

“L’acte d’être parent fait ressortir toutes les insécurités que nous avons”, déclare Gayani DeSilva, psychiatre et auteur de Guide du psychiatre : Arrêtez la dépendance des adolescents avant qu’elle ne commence. « Quoi que nous ayons fait, c’est bien de le regarder. C’est bien d’en parler à quelqu’un. C’est normal d’être transparent dans notre vulnérabilité.

Il est également important d’éviter de projeter votre honte sur vos enfants. “Les choses que nous projetons [on others] sont des choses incomplètes en nous. Si j’ai encore des problèmes à propos de mon passé qui ne sont pas résolus, j’aurai tendance à projeter cela sur mes enfants et j’aurai peur qu’ils vivent cela », déclare Berger. La première étape consiste à reconnaître que le problème est en nous-mêmes afin que nous puissions y faire quelque chose.

Des études montrent que la toxicomanie et la maladie mentale peuvent être héréditaires, mais cela ne doit pas nécessairement définir nos enfants; cela signifie simplement qu’ils doivent en être conscients.

“Nos enfants peuvent avoir nos caractéristiques, ils peuvent avoir nos traits de personnalité, mais cela ne signifie pas toujours qu’ils vont faire les mêmes choix que nous”, déclare Younge.

Nous ne pouvons pas guérir de notre passé dans le vide. Le traiter avec l’aide d’un thérapeute, d’un coach de vie, d’un mentor religieux ou même d’un bon ami peut faire toute la différence. Trouvez quelqu’un avec qui vous pouvez être vulnérable, qui peut accepter votre passé sans jugement et qui veut vous aider à aller de l’avant.

Comment avoir une conversation honnête avec vos enfants, à tout âge

Le but de cette conversation avec vos enfants est de leur apprendre que les gens peuvent grandir, et c’est une leçon que vous pouvez leur inculquer, peu importe leur âge. Vous ne devriez certainement pas déclencher une conversation avec un enfant de 6 ans sur le fait de vous enfoncer des aiguilles dans le bras, mais vous pouvez aller un peu plus loin avec un adolescent. Avec un jeune enfant, vous pouvez également parler de manière générale de la façon dont maman ou papa a commis des erreurs, en discutant des leçons simples mais fondamentales de votre passé.

N’ayez pas peur de dire « Je suis désolé » si vos actions ont affecté votre enfant. S’excuser donne un exemple incroyable aux tout-petits.

Les enfants vont faire des erreurs, alors l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez leur offrir est un exemple d’abandon de la honte. «Ils vont faire de très mauvais choix et ils vont devoir le comprendre. Donc, si nous sommes ouverts et transparents avec notre vulnérabilité envers nos enfants, nos enfants vont se rendre compte que, vous savez quoi, mes parents ont pu s’occuper de tout ce qui leur est arrivé, alors quoi qu’il m’arrive, je vais ça va », dit DeSilva.

Lorsque vous choisissez où tenir la conversation, concentrez-vous sur un cadre où votre enfant est à l’aise pour écouter et partager, que ce soit dans la cuisine pendant qu’il prépare le dîner, dans la voiture sur le chemin d’une activité ou devant une glace à son restaurant préféré. . Il n’a pas besoin d’être sévère ou sérieux. Lorsque vous et votre enfant êtes dans un environnement détendu, une conversation peut même se dérouler de manière organique.

Prétendre que votre passé ne s’est pas produit n’aide personne. “Soyez honnête sur les leçons que vous avez apprises et comment cela a eu un impact sur votre vie – pourquoi [what you experienced] était un vrai défi et quelles sont certaines des choses que vous voulez vraiment qu’ils sachent », dit Younge. Ensuite, invitez votre enfant à partager ses sentiments sur ce que vous venez de partager avec lui. Demandez-leur s’ils ont lutté avec quelque chose de similaire. Le but est qu’ils se fassent leur propre opinion et qu’ils sachent qu’ils sont autonomes dans leurs propres choix.

Si vous avez encore du mal avec le sujet de la conversation, vous pouvez dire : « C’est quelque chose de trop difficile pour moi en ce moment », dit Younge. “C’est peut-être là que le partenaire A ou le partenaire B ou la grand-mère peuvent intervenir et aider à avoir des conversations à ce sujet.” Il y a probablement d’autres personnes dans la vie de votre enfant en qui il peut avoir confiance – des personnes qui ont de bonnes influences, qui seront heureuses de vous aider ici.

Changez votre état d’esprit, pour qu’eux aussi puissent le faire

Modèle faisant des erreurs et acceptant les critiques constructives. “Les enfants vont réagir à la façon dont vous vivez votre vie plus qu’à ce que vous leur dites sur la façon dont ils devraient vivre leur vie”, déclare Berger. Ce sont vos actions qui comptent vraiment, alors assurez-vous de donner à vos enfants les moyens de savoir que la croissance est possible et que cela demande du temps et des efforts.

Ne faites pas les choses que vous dites à votre enfant de ne pas faire, à moins d’avoir une bonne explication de la raison, dit Jessica Lahey, ancienne enseignante et auteure de L’inoculation de la dépendance. Être précis sur certaines nuances peut faire une réelle différence dans la façon dont vos enfants comprennent les limites. Par exemple, si vos enfants ne sont pas assez vieux pour boire, mais que vous sirotez du vin avec le dîner, dit Lahey, vous devriez leur expliquer que « les cerveaux des adolescents sont différents des cerveaux des adultes. Mon cerveau a fini de se développer et le vôtre n’aura pas fini de se développer avant le début ou le milieu de la vingtaine. Expliquez clairement pourquoi certaines règles existent.

Croire en soi peut être difficile si vous sentez que vous n’avez pas le pouvoir d’influer sur votre situation dans la vie, alors enseignez aux enfants comment avoir un état d’esprit de croissance, pas un état d’esprit fixe. Un état d’esprit de croissance est l’idée que le talent et l’intelligence s’apprennent et se cultivent avec de la pratique et des efforts ; un état d’esprit fixe vous dit qu’il ne sert à rien d’essayer de changer.

La recherche a établi un lien entre l’état d’esprit de croissance et une plus grande motivation et résilience, conduisant à de meilleurs résultats scolaires. Un état d’esprit fixe est un schéma de pensée négatif et peut amener les enfants à fuir leurs difficultés, sans jamais demander d’aide ni faire d’efforts pour s’améliorer. Une mentalité de croissance peut donner à vos enfants la confiance nécessaire pour faire des erreurs et apprendre.

Vous pouvez repousser une mentalité sans espoir en enseignant l’auto-efficacité, dit Lahey, qu’elle a définie comme “la croyance que si vous agissez, cela entraînera un changement”.

Faites attention à la façon dont vous parlez de vos enfants et à la façon dont vous parlez de vous-même. Au lieu de vous étiqueter, votre enfant ou d’autres avec des termes statiques tels que “brillant” ou “doué”, ce qui renforce l’idée que les gens sont appréciés pour des caractéristiques fixes et non pour le travail qu’ils font, apprenez aux enfants à rechercher le long- conséquences à long terme des actions des gens, “leur montrant les opportunités de croissance, leur montrant les opportunités de briser les cycles, leur montrant des preuves de leurs propres réalisations”, explique Lahey.

La recherche montre que des enfants aussi jeunes que 7 ans croient que demander de l’aide est un signe d’incompétence. D’autres études ont montré que les aidants potentiels, y compris les enseignants et les travailleurs sociaux, sous-estiment la honte et l’embarras de demander de l’aide ressentis par leurs élèves, il est donc impératif de désamorcer la stigmatisation en montrant les avantages de tendre la main. Les exemples de demande d’aide en tant qu’adulte peuvent varier d’une situation à l’autre – il peut s’agir d’appeler un ami lorsque vous ne savez pas comment gérer une situation ou de vous inscrire à des coupons alimentaires.

N’oubliez pas de donner l’exemple des soins personnels – non seulement pour apprendre à vos enfants à s’aider eux-mêmes, mais aussi pour vous permettre d’être plus présent pour votre famille. “Il est essentiel que vous réalisiez à quel point vous êtes important”, déclare DeSilva. “Chaque fois que vous faites des efforts [caring for] vous-même, cela se traduit par la façon dont vous traitez vos enfants. Soyez un exemple de gentillesse et de pardon envers les autres, mais surtout envers vous-même.

Célébrez la croissance à long terme. Vous n’êtes plus la même personne que vous étiez dans le passé. Reconnaissez le travail que vous avez fourni et faites de même pour votre enfant, en l’aidant à voir que la difficulté avec ses devoirs aujourd’hui n’est pas représentative de ce qu’il sera dans un an. Montrez leur travail de l’année dernière pour montrer le chemin parcouru. Il y a de fortes chances que vous en ayez aussi.

Jay Deitcher est un père au foyer, écrivain et ancien travailleur social vivant à Albany, New York.

