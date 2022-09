Comment élever des enfants avec une bonne estime de soi, selon un thérapeute

Une faible estime de soi peut affecter tous les aspects de la vie d’un enfant. Il peut également se manifester de diverses manières.

Certains indicateurs d’une faible estime de soi comprennent la difficulté à tolérer les émotions négatives, explique Irina Gorelik, psychologue pour enfants à Groupe de thérapie de Williamsburgou hésiter à s’attribuer le mérite de certaines actions.

Un enfant peut également être opposé aux défis et abandonner trop rapidement ou être trop perfectionniste.

“Les enfants qui peuvent se présenter comme les plus extravertis et les plus confiants peuvent avoir des problèmes d’estime de soi, tandis que les enfants qui sont plus lents à s’échauffer peuvent mieux se faire confiance”, dit-elle.

Si vous pensez que votre enfant a une faible estime de soi ou si vous craignez qu’il ne la développe, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour renforcer sa confiance en lui et l’aider à faire face aux pensées négatives.