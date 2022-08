Comment élaborer une politique d’IA efficace

Alors pour ta première question, je pense que tu as raison. Que les décideurs politiques devraient en fait définir les garde-fous, mais je ne pense pas qu’ils aient besoin de le faire pour tout. Je pense que nous devons choisir les domaines les plus sensibles. L’UE les a qualifiées de « à haut risque ». Et peut-être pourrions-nous en tirer des modèles qui nous aident à réfléchir à ce qui est à haut risque et où devrions-nous passer plus de temps et potentiellement aux décideurs politiques, où devrions-nous passer du temps ensemble ?

Je suis un grand fan des bacs à sable réglementaires en matière de co-conception et de co-évolution des commentaires. Euh, j’ai un article qui sort dans un livre de presse de l’Université d’Oxford sur un système de notation basé sur des incitations dont je pourrais parler dans un instant. Mais je pense aussi que d’un autre côté, vous devez tous tenir compte de votre risque de réputation.

Alors que nous entrons dans une société beaucoup plus avancée sur le plan numérique, il incombe également aux développeurs de faire preuve de diligence raisonnable. En tant qu’entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre de sortir et de mettre en place un algorithme que vous pensez, ou un système autonome qui, selon vous, est la meilleure idée, puis d’atterrir sur la première page du journal. Parce que cela dégrade la fiabilité de vos consommateurs vis-à-vis de votre produit.

Et donc ce que je dis, vous savez, des deux côtés, c’est que je pense que cela vaut la peine d’avoir une conversation où nous avons certains garde-corps en ce qui concerne la technologie de reconnaissance faciale, parce que nous n’avons pas la précision technique quand elle s’applique à toutes les populations. En ce qui concerne l’impact disparate sur les produits et services financiers. Il existe d’excellents modèles que j’ai trouvés dans mon travail, dans le secteur bancaire, où ils ont en fait des déclencheurs parce qu’ils ont des organismes de réglementation qui les aident à comprendre quels proxys ont réellement un impact disparate. . Il y a des domaines que nous venons de voir sur le marché du logement et de l’évaluation, où l’IA est en quelque sorte utilisée pour, euh, remplacer une prise de décision subjective, mais contribue davantage au type de discrimination et d’évaluations prédatrices que nous voyons. Il y a certains cas où nous avons réellement besoin que les décideurs politiques imposent des garde-fous, mais surtout soyez proactifs. Je dis tout le temps aux décideurs politiques, vous ne pouvez pas blâmer les data scientists. Si les données sont horribles.

Antoine Vert : Droit.

Nicolas Turner Lee : Investissez plus d’argent dans la R et D. Aidez-nous à créer de meilleurs ensembles de données qui sont surreprésentés dans certains domaines ou sous-représentés en termes de populations minoritaires. L’essentiel est que cela fonctionne ensemble. Je ne pense pas que nous aurons une bonne solution gagnante si les décideurs politiques, vous savez, dirigent cela ou les scientifiques des données le dirigent par eux-mêmes dans certains domaines. Je pense qu’il faut vraiment que des gens travaillent ensemble et collaborent sur ce que sont ces principes. Nous créons ces modèles. Les ordinateurs non. Nous savons ce que nous faisons avec ces modèles lorsque nous créons des algorithmes ou des systèmes autonomes ou des ciblages publicitaires. Nous savons! Nous dans cette salle, nous ne pouvons pas nous asseoir et dire, nous ne comprenons pas pourquoi nous utilisons ces technologies. Nous le savons parce qu’ils ont en fait un précédent quant à la façon dont ils ont été étendus dans notre société, mais nous avons besoin d’une certaine responsabilité. Et c’est vraiment ce que j’essaie d’atteindre. Qui nous rend responsables de ces systèmes que nous créons ?

C’est tellement intéressant, Anthony, ces dernières, euh, semaines, car beaucoup d’entre nous ont regardé le, euh, conflit en Ukraine. Ma fille, parce que j’ai un enfant de 15 ans, est venue me voir avec une variété de TikToks et d’autres choses qu’elle a vues pour dire en quelque sorte: “Hé maman, saviez-vous que cela se passe?” Et j’ai dû en quelque sorte me retirer parce que je me suis vraiment impliqué dans la conversation, sans le savoir d’une certaine manière, une fois que j’ai emprunté cette voie avec elle. Je vais de plus en plus profondément dans ce puits.

Antoine Vert : Ouais.