Comment égaler le succès de Bukele contre les gangs ? Premièrement, démanteler la démocratie.

VALLE DEL SOL, El Salvador — Les zones rouges, comme on les appelle. Des étendues de campagne contrôlées par des gangs. Pendant des années, alors que le Salvador devenait la capitale mondiale du meurtre, Victor Barahona vivait dans une zone rouge – une ville où les coups de feu crépitaient la nuit et où les chauffeurs de taxi étaient trop terrifiés pour payer les billets.

Mais maintenant, tandis qu’une brise de l’après-midi agitait les manguiers et les anacardiers, Barahona se promenait dans une ville transformée.

« Comment ça va? » a appelé Delmy Velázquez, qui ne s’inquiète plus du fait que ses filles adolescentes soient agressées.

Au cours de la dernière année, le gouvernement salvadorien a démantelé certains des groupes criminels les plus violents de l’hémisphère. Cela a transformé le président Nayib Bukele dans une icône en Amérique latine, avec un taux d’approbation de 90 pour cent.

Barahona, journaliste communautaire de 56 ans, peut voir la renaissance de ce pays d’Amérique centrale dans chaque quartier de sa ville : dans les maisons autrefois abandonnées, où vrombissent désormais les supporters. Dans le snack ouvert par une veuve autrefois exilée par les gangs. Mais alors qu’il passait devant le mur barbouillé « Transformez votre vie en Christ », devant le terrain de football pour enfants qu’il avait aidé à construire, devant de vieux amis et collègues évangéliques, personne n’a mentionné un seul fait gênant.

Barahona a été entraînée dans une « guerre contre les gangs » qui a débarrassé une grande partie du pays des voyous armés de pistolets – y compris cette ville au nord de San Salvador – et a fait de Bukele un nom connu du Honduras à l’Argentine. Mais la répression a également suscité l’inquiétude quant aux droits de milliers de personnes, comme Barahona, qui sont arrêtées sans explication et détenues pendant des mois.

Le gouvernement de Bukele a utilisé ses pouvoirs d’urgence pour emprisonner plus de 72 000 suspects, ce qui donne au Salvador le taux d’incarcération le plus élevé au monde. Ils font face à des procès collectifs rassemblant jusqu’à 900 accusés. Les groupes de défense des droits humains affirment que beaucoup ont été arrêtés arbitrairement. Le gouvernement a reconnu certaines erreurs et en a libéré environ 7 000.

Mais Bukele, qui a pris ses fonctions en 2019, ne présente aucune excuse pour cette offensive. Dans vidéos réglées sur une musique entraînanteil a montré des prisonniers entassés dans une « méga-prison » de 40 000 personnes, le dos arborant les tatouages ​​révélateurs des gangs : MS-13, Barrio 18.