La « royauté » de Melbourne, Eddie McGuire, aurait utilisé ses nombreux contacts de haut niveau, y compris le premier ministre victorien, pour aider à échapper à sa dernière gaffe.

Malgré un certain nombre de scandales très médiatisés au cours de sa carrière, l’identité influente de l’AFL et du divertissement a toujours réussi à sauver sa réputation lorsque les gens ont réclamé sa tête.

Plus tôt cette semaine, McGuire, 56 ans, a laissé beaucoup dans l’incrédulité après que le président vétéran de Collingwood ait qualifié l’enquête sur le racisme en cours du club de « jour historique et fier » pour le club assiégé.

Le temps de McGuire semblait terminé sur la sellette, seulement pour être sauvé par les deux personnes les plus puissantes de Victoria – le premier ministre Daniel Andrews et le patron de l’AFL Gill McLachlan, a rapporté The Australian.

Eddie McGuire (photo) a connu une merveilleuse carrière dans les médias malgré de nombreuses gaffes et est connu sous le nom de royauté de Melbourne – faisant souvent appel à ses contacts bien établis pour obtenir de l’aide.

Le PDG de l’AFL, Gill McLachlan (photo) est venu à la rescousse de McGuire cette semaine en son temps de besoin après une nouvelle gaffe

« C’est vraiment un club de garçons et ils se grattent tous le dos », a déclaré un courtier de foot au journal.

« Il (McGuire) travaille très étroitement avec ceux qui sont en poste, et c’est à bien des égards une chose très astucieuse à faire. »

McGuire était accusé d’avoir toléré le racisme toxique dans l’une des plus grandes équipes sportives d’Australie, les fans et les critiques étant confondus par le commentaire controversé.

The Age a rapporté que certains membres du conseil d’administration du club cette semaine se sont demandés si McGuire devrait partir, mais la décision a été laissée à l’homme lui-même.

Le journaliste respecté du footy Mark Robinson pense que la position de McGuire est intenable.

« McGuire a eu l’occasion de prendre la décision honorable et de renoncer à la présidence, mais ne l’a pas fait », a écrit Robinson dans le Herald Sun.

L’ancienne star de Collingwood Heritier Lumumba (photo) a qualifié Eddie McGuire de « honteux » cette semaine

Le président de Collingwood, Eddie McGuire (deuxième photo à gauche) en a dérouté beaucoup cette semaine avec ses commentaires rétrogrades

« Il aurait également dû présenter des excuses sincères et accepter la responsabilité individuelle de son rôle (dans l’affaire) avant de se retirer immédiatement. »

En raison de la démission de son poste cette année après 23 ans à la tête des Magpies, McGuire s’est mis au travail rapidement alors que sa dernière gaffe menaçait de mettre fin à son mandat à la présidence sur une note amère.

L’ancien Magpie Heritier Lumumba, qui a lancé l’enquête sur le racisme, a critiqué McGuire dans les médias pour ses commentaires ignorants, le qualifiant de « honteux ».

« Au lieu de traiter les conclusions du rapport, ils ont publié un [lot] de déclarations dénuées de sens, refusant de faire preuve de responsabilité pour le passé et rejetant le traitement des plaintes historiques comme une «sémantique» », a-t-il déclaré.

« Pour Eddie, commencer par dire « c’est une journée historique et fière » était offensant pour moi et sans doute pour d’autres comme moi qui ont enduré le racisme au club.

« Cela aurait pu être un moment historique pour le club de faire face au racisme systémique, mais cela ressemble juste à un business as usual. »

Alors que la batterie battait pour qu’il démissionne immédiatement de Neil Mitchell de 3AW et du journaliste sportif M. Robinson, McGuire a pris son téléphone et a passé deux appels très importants.

Le premier était à nul autre que le premier ministre victorien, M. Andrews, selon le journal, qui avait précédemment soutenu son ancien compagnon pendant sa période de détresse.

Le premier ministre victorien Daniel Andrews (photo ci-dessus) a pris la défense d’Eddie McGuire cette semaine alors qu’il lui avait demandé de démissionner de son poste de président de Collingwood

L’entraîneur-chef de Collingwood, Nathan Buckley (photo ci-dessus), a eu ses désaccords avec Eddie McGuire au fil des ans

« Je ne pense pas que fuir les défis soit un leadership, que ce soit dans un club de foot ou tout autre rôle », a déclaré Andrews aux journalistes qui lui ont demandé s’il pensait que McGuire devrait démissionner de son poste cette semaine.

« Je pense que vous m’avez demandé de (McGuire) partir, et je dis non. Cela n’a aucun sens pour moi. C’est fuir un défi au lieu de le relever. »

Le prochain appel pour le bourreau de travail McGuire, qui a commencé sa carrière en tant que statisticien et journaliste de cricket pour le journal Herald aujourd’hui disparu en 1978, était le patron de l’AFL Gill McLachlan, a déclaré l’Australien.

McLachlan a choisi ses mots très soigneusement. Le chef de l’AFL a été critique lorsqu’il a été interrogé par des journalistes sur le choix bizarre de mots de McGuire lors de la discussion de l’enquête, mais n’est pas allé jusqu’à le condamner.

« J’ai parlé à Ed (mardi matin) et son intention était de dire qu’il souhaitait regarder vers l’avenir et adopter les recommandations de l’enquête », a déclaré McLachlan.

« J’aurais articulé les choses différemment – et je pense qu’Ed comprend cette position et est probablement d’accord avec cela. »

Lors de l’assemblée générale annuelle de Collingwood cette semaine, McGuire s’est excusé pour son langage arriéré et a admis qu’il avait tort.

Jamais l’auto-promoteur, McGuire a ensuite déclaré qu’il recommençait pour une autre année avec les Magpies.

Pour un homme qui compte parmi ses bons amis le milliardaire James Packer et la légende du cricket Shane Warne, McGuire a vécu une vie charmante.

Mais sa longévité au sommet de la ville n’a pas été un hasard – l’animateur de longue date de Who Wants to Be a Millionaire et ancienne identité radio avec Triple M côtoie quotidiennement l’élite dans sa bien-aimée Melbourne.