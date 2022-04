Comment Eddie Howe a transformé Newcastle et restauré l’espoir à St James ‘Park – carnet du journaliste | Nouvelles du football

Keith Downie de Sky Sports News examine comment la nomination d’Eddie Howe a relancé Newcastle, transformé les perspectives d’avenir et restauré l’espoir à St James’ Park…

Il frappait à 23h30 après une victoire 1-0 sur la nuit de Crystal Palace alors qu’Eddie Howe se tenait à l’ombre de la statue de Sir Bobby Robson à St James ‘Park posant pour des photos avec le groupe de fans qui avaient attendu derrière pour saluer le Newcastle gestionnaire.

Il était à peu près la dernière personne à quitter le stade – après avoir mené Newcastle à sa sixième victoire consécutive à domicile. C’était la première fois qu’une équipe des Magpies réalisait cet exploit depuis 2004 – lorsque le club était alors dirigé par le légendaire Sir Bobby lui-même.

Passer du temps avec les fans qui avaient attendu dans le froid pendant deux heures juste pour dire bonjour était aussi le genre de chose que l’ancien coach anglais ferait.

« In Howe We Trust » est la phrase sur les lèvres de tous les fans de Newcastle, tel est le revirement depuis le début de l’année – et les statistiques montrent exactement pourquoi. Le changement d’humeur, d’espoir et de convivialité est également dû au manager.

Depuis le début de l’année, Newcastle occupe la deuxième place du classement de la Premier League – derrière seulement Liverpool. Depuis le 22 janvier, ils ont pris 28 points sur 39 possibles. Ils en ont remporté neuf sur 13.

Aucune autre équipe de l’histoire de la Premier League n’a survécu après avoir échoué à remporter l’un de ses 14 premiers matchs. Howe’s Newcastle s’est traîné en sécurité avec cinq matchs à jouer.

Image:

Newcastle United a dévoilé Eddie Howe comme nouveau manager pendant la pause internationale de novembre





Cependant, tout n’a pas été simple. Au début du mandat de Howe, ils ont renvoyé un déficit de 11-1 lors de matches successifs contre Leicester, Liverpool et Man City; ils ont ensuite fait face à l’ignominie d’être expulsés de la FA Cup à domicile par l’équipe de la Ligue 1, Cambridge United ; et un affrontement à domicile « incontournable » contre d’autres lutteurs Norwich a dérapé après un carton rouge à la 10e minute pour Ciaran Clark.

Howe avait parfaitement le droit de sentir que les dieux conspiraient contre lui lorsque Covid l’a empêché de prendre en charge son premier match à domicile contre Brentford, et il a plutôt dû écouter le bruit retardé de la foule depuis un hôtel du centre-ville voisin. Puis, lorsque la fenêtre de transfert s’est ouverte, il s’est vite rendu compte que son lourd travail de « manager » devait également s’étendre à celui de « directeur du football ».

Mais à travers tout cela, l’homme de 44 ans s’est plié en quatre et a fait confiance au processus. Il a souvent plaisanté au cours de ces premiers mois en disant qu’il n’avait pas encore vu la ville en plein jour. Sauf qu’il ne plaisantait pas – il était là à 6 heures du matin tous les matins et ne quittait le terrain d’entraînement qu’après la tombée de la nuit.

En plus de mettre en place des préparatifs méticuleux pour le match à venir, Howe épinglait des citations de motivation sur le mur et notait à la fois les anniversaires de ses nouveaux joueurs et les noms de leurs familles dans son carnet.

C’est ce niveau de détail qui a rapproché tout le monde et laissé les joueurs faire la queue pour parler lyriquement de leur nouveau patron. Pas plus tard que cette semaine, Martin Dubravka m’a dit qu’il n’avait jamais passé plus de temps dans sa carrière à analyser des attaquants rivaux, tandis que Jonjo Shelvey a déclaré qu’il s’était mis dans la forme de sa vie pour remercier Howe de l’avoir choisi le premier jour de son travail en tant que quelqu’un autour duquel il veut construire son équipe.

La vérité est que seule une partie de l’équipe actuelle poursuivra le voyage avec Howe et les propriétaires du club soutenus par l’Arabie saoudite au-delà de l’été. De nouveaux ajouts arriveront et il faudra faire de la place. Mais ils ont pratiquement tous eu l’occasion de revendiquer à un moment donné, et ils adhèrent tous à ses méthodes et au projet dans son ensemble. « Nous sommes tous désespérés de faire partie du voyage », m’a dit le capitaine Shelvey cette semaine.

Image:

Il y a seulement deux semaines, beaucoup prédisaient que Miguel Almiron serait l’un des premiers à sortir à l’ouverture du mercato estival.





Prenez Miguel Almiron par exemple. Le vainqueur du match contre Palace – et un moment à savourer pour le Paraguayen, qui n’avait pas marqué depuis plus d’un an. Il y a seulement deux semaines, beaucoup prédisaient qu’il serait l’un des premiers à sortir à l’ouverture du mercato estival. Il était là hier soir, rendant un affichage de l’homme du match et rappelant à un St James’ Park toujours bruyant ce qu’il peut faire.

Fabian Schar – sous contrat cet été – mais mettant son corps en jeu match après match pour la cause.

Sean Longstaff a peut-être déjà boudé et est entré dans sa coquille après avoir été amené à perdre quelques instants en temps additionnel – la nuit dernière, il est sorti de St James ‘Park avec une pizza sous le bras et un sourire aussi large que la rivière Tyne. Le garçon local était de retour à l’entraînement ce matin tandis que ceux qui ont commencé le match se sont rétablis – s’assurant qu’il est prêt à jouer s’il est sélectionné à Norwich samedi.

Regardez des gens comme Dwight Gayle, Paul Dummett et Federico Fernandez – trois joueurs qui ont à peine eu un coup de pied sous Howe, mais qui rugissent de joie dans chacune de ces désormais célèbres photos d’équipe de vestiaires après une victoire.

Certains diront que le succès garanti de 95 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert de janvier, et les captures de Bruno Guimaraes et Kieran Trippier (malgré leur blessure) offrent un aperçu du genre d’avenir auquel l’armée Toon peut s’attendre.

Mais c’est l’amélioration de certains de ceux dont Howe a hérité qui a été la plus impressionnante.

Il est difficile de penser à un membre de l’équipe qui ne s’est pas amélioré depuis le début de l’année. Les goûts de Schar, Shelvey, Joelinton, Emil Krafth et Joe Willock étaient l’ombre d’eux-mêmes quand on y repense quatre ou cinq mois.

Mis à part Guimaraes et Trippier, les signatures Dan Burn, Matt Targett et Chris Wood étaient loin d’être des noms familiers. Mais Howe les a intégrés dans un collectif qui est maintenant une force avec laquelle il faut compter.

St James ‘Park a été pendant si longtemps un endroit où les supporters locaux et l’équipe étaient sur des pages différentes. Les joueurs flétrissaient souvent sous la pression et disparaissaient dans leurs coquilles après en avoir perdu un. Les fans eux-mêmes se présenteraient pour le plaisir – pas par espoir que le club aille de l’avant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Newcastle United contre Crystal Palace en Premier League.



Il manquait d’amour, il manquait d’ambition, et plus que tout, il manquait d’espoir. Les fans avaient perdu la fierté de leur équipe. Maintenant, vous vous promenez dans la ville le jour du match et l’ambiance est électrique.

Les fans ont le sourire aux lèvres, cette génération de soutien perdue est réengagée et dépense de l’argent dans les bars et restaurants de la ville les jours de match.

Les fans demandent qui est dans la formation de départ, qui signe-t-il cet été et s’il y a un billet de rechange pour le match.

Les joueurs obtiennent une forme de buzz en jouant devant les fans, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Les fans font même preuve d’empathie envers les joueurs qui ont peut-être besoin d’un peu de réconfort – comme en témoigne l’affichage du drapeau en hommage personnel à Allan Saint-Maximin lors du match Palace.

Ils vendent chaque match, ne donnent pas de mémoires pour donner l’impression que le stade est plein.

Et ils mettent les joueurs sur des piédestaux : mardi, le club avait besoin d’une sécurité supplémentaire pour contrôler la foule de jeunes supporters qui avaient fait le déplacement vers le terrain d’entraînement du club pour apercevoir leurs héros à leur arrivée pour leur séance. Avant la prise de contrôle et avant Howe, il y en avait souvent un ou deux qui traînaient pour exprimer leurs griefs.

Il est clair que les nouveaux propriétaires ont encore un énorme travail à faire, et il y a une multitude de choses qui doivent être changées dans et autour du club. Mais le sentiment a changé, l’espoir a été restauré. Les fans fidèles du club s’amusent et cela semble durer.

Howe lui-même a dit hier soir qu’il aimait ça aussi. Il a admis qu’il obtenait cinq secondes de plaisir lorsqu’il ouvrait les yeux le matin après une victoire. Puis il se lève, enfile son survêtement et s’enlise dans sa journée de 12 heures…

