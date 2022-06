Comment économiser vos genoux sans abandonner votre entraînement

Dans les annales des conseils non sollicités, peu de pépites ont été distribuées aussi largement et avec moins de preuves à l’appui que celle-ci : “Si vous continuez à courir, vous allez vous abîmer les genoux.”

La dernière salve dans le débat sur les genoux et la course – une revue systématique de 43 études IRM précédentes qui ne trouve aucune preuve que la course cause des dommages à court ou à long terme au cartilage du genou – est peu susceptible de convaincre l’ex-star du football opiniâtre à votre table de Thanksgiving qui jure que son genou bum a été causé par des sprints de vent. Mais étant donné qu’on s’attend à ce que près de la moitié des Américains développent une arthrose douloureuse du genou à un moment donné de leur vie, les résultats soulèvent une question lancinante : si s’abstenir de courir ne protège pas magiquement vos genoux, qu’est-ce qui le fera ?

Nourrissez le cartilage.

Les chercheurs ont récemment commencé à repenser les dogmes de longue date sur les propriétés du cartilage, la couche lisse de tissu qui amortit les os du genou et d’autres articulations et dont la dégradation est la principale cause de l’arthrose. “Comme le cartilage n’a pas d’approvisionnement en sang ou en nerfs, nous avions l’habitude de penser qu’il ne pouvait pas s’adapter ou se réparer”, a déclaré Michaela Khan, doctorante à l’Université de la Colombie-Britannique et auteure principale de la nouvelle revue sur la course à pied. et le cartilage, qui a été publié dans la revue Sports Medicine.

Mais ce n’est pas le cas. Les activités de mise en charge cycliques comme la marche et – attendez-le – la course à pied pressent le cartilage de l’articulation du genou comme une éponge, expulsant les déchets puis aspirant un nouvel apport de liquide riche en nutriments et en oxygène à chaque pas. Au lieu d’un amortisseur inerte voué à devenir cassant et éventuellement à tomber en panne avec l’âge, a déclaré Mme Khan, le cartilage est un tissu vivant qui s’adapte et se développe avec une utilisation régulière. Cela explique pourquoi, par exemple, dans une petite étude de 2010, les non-coureurs qui ont suivi un programme de course de 10 semaines ont constaté une amélioration de 1,9 % d’un marqueur de la force et de la qualité du cartilage.