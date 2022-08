Comment économiser sur l’épicerie face à l’inflation des prix alimentaires

Pour ressentir les effets de l’inflation, il suffit d’aller au supermarché.

Bien que l’inflation, dans l’ensemble, ait commencé à diminuer le mois dernier avec les prix de l’essence, les prix des aliments ont grimpé de 1,1 % en juillet, portant le gain d’une année à l’autre à 10,9 %, selon le dernier Indice des prix à la consommation Les figures.

L’indice de la nourriture à domicile, une mesure des variations de prix à l’épicerie, a enregistré la plus forte augmentation sur 12 mois depuis 1979.

Les céréales et les produits de boulangerie coûtent 15 % de plus que l’an dernier. Le lait et les produits laitiers sont en hausse de 14,9 % et les fruits et légumes sont en hausse de 9,3 % sur l’année.

“Les consommateurs font une pause à la pompe à essence, mais pas à l’épicerie”, a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com. “Les prix des denrées alimentaires, et en particulier les coûts de la nourriture à domicile, continuent de monter en flèche, augmentant au rythme le plus rapide depuis plus de 43 ans.”

Étant donné que la Réserve fédérale a déjà pris des mesures agressives pour lutter contre la flambée de l’inflation, les consommateurs s’attendent à ce que les prix finissent par baisser. On s’attend toujours à ce qu’ils grimpent de 6,7 % au cours des 12 prochains mois, mais il s’agit d’une forte baisse par rapport à juin, selon l’enquête mensuelle sur les attentes des consommateurs de la Federal Reserve Bank de New York.

La banque centrale a relevé son taux de référence de 2,25 points de pourcentage jusqu’à présent en 2022 et a indiqué que d’autres augmentations sont à venir.