Comment économiser sur l’épicerie alors que les prix de la «nourriture à domicile» de l’IPC montent en flèche

Malgré les efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser le coût de la vie, les prix ne cessent de grimper – et la hausse est particulièrement brutale au supermarché. Le coût global des aliments a grimpé de 11,2 % en septembre par rapport à l’année précédente, selon les dernières données de l’indice des prix à la consommation publiées jeudi. Les prix de la “nourriture à la maison”, c’est-à-dire les produits d’épicerie, ont grimpé de 13 % par rapport à la même période en 2021. Bon nombre des aliments les plus durement touchés sont ceux dont les familles ne peuvent pas se passer : les œufs ont augmenté de 30,5 % par rapport à il y a un an, tandis que la volaille a augmenté de 17,2 % et le lait, de 15,2 %. Pourtant, il existe un certain nombre de stratégies que vous pouvez utiliser pour réduire vos coûts alimentaires, disent les experts. En voici quelques uns. 1. Faites le plein d’agrafes

Assurez-vous que votre cuisine et votre garde-manger sont toujours remplis de certains éléments de base, disent les experts. Avoir un ample l’approvisionnement en produits de base vous permettra d’acheter moins de nouveaux articles chaque semaine. Certains des aliments les plus utiles à avoir sous la main comprennent les œufs, les pâtes, le riz, le pain, les tomates en conserve, les légumes et les fruits surgelés, les oignons et les pommes de terre, aide Leanne Brown, auteur de Assez bienun livre de cuisine pour prendre soin de soi. Envisagez d’acheter ces produits en grande quantité, si vous avez de la place, pour réduire les coûts au fil du temps. De nombreux repas peuvent être préparés uniquement avec ces ingrédients, et ils servent de base à d’innombrables autres. 2. Magasinez avec une liste de courses Ne vous présentez pas au supermarché sans une liste d’épicerie et quelques idées de ce que vous allez cuisiner pour la semaine, a déclaré Leanne Brown, auteur de Assez bienun livre de cuisine pour prendre soin de soi. “La planification des repas réduit définitivement les coûts”, a déclaré Brown. “Si vous vous y tenez, vous ne gaspillez pas la nourriture que vous avez achetée sans plan.” Pendant que vous planifiez vos plats pour la semaine, essayez de penser à des recettes avec des restes facilement réutilisés, a déclaré Brown. Cela vous permettra d’acheter moins. Par exemple, un pot de piment peut être utilisé plus tard pour remplir des burritos ou comme garniture pour nachos. En savoir plus sur les finances personnelles :

Près de la moitié des Américains font cette erreur avec les cartes de crédit Vous pouvez décider que manger certains aliments à répétition est triste ou monotone ou, comme tant d’autres choses dans la vie, vous pouvez choisir de le regarder de manière plus positive. “Avoir le même petit-déjeuner tous les jours pendant une semaine peut être vraiment réconfortant et simplifier les choses à la fois en termes de portefeuille et de prise de décision”, a déclaré Brown. “Alors tu pourras faire autre chose la semaine prochaine, pour ne pas t’ennuyer.” Pendant ce temps, faire ses courses avec une liste d’épicerie n’empêchera probablement pas tous vos achats impulsifs, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas en utiliser une. “Même si vous vous en tenez un peu à eux, c’est très bien”, a déclaré Brown. “Nous n’avons pas à nous soucier de la perfection.” En guise de gâterie, elle prévoit délibérément d’acheter une ou deux choses de sa liste. 3. Comparez les magasins pour les meilleures offres Vous pouvez généralement parcourir les remises sur le site Web ou l’application d’un supermarché, ou les trouver répertoriées chez le détaillant, disent les experts. Jetez un œil à votre liste d’épicerie avant de décider où faire vos achats, a déclaré Erin Clarke, auteur de Le livre de cuisine bien plaqué. Ensuite, essayez de trouver le magasin qui offre le meilleur rapport qualité-prix sur les articles que vous recherchez. “Si vous faites un voyage riche en produits, recherchez un magasin avec des ventes fréquentes de produits”, a déclaré Clarke. “Si vous faites le plein de produits de longue conservation, choisissez un magasin qui offre le meilleur rapport qualité-prix, même si d’autres articles, comme les produits, coûtent plus cher.”

Regardez aussi au-delà des supermarchés : Billy Vasquez, qui dirige Le chef à 99 cents blog, a déclaré qu’il récupérait bon nombre de ses articles non périssables, notamment de la mayonnaise, du ketchup, de la moutarde, de la sauce piquante, des pâtes séchées, des haricots et des croustilles de tortilla, dans son magasin à un dollar local. Le timing est tout avec la nourriture, a ajouté Vasquez. “Achetez quand les fruits et légumes sont de saison”, a-t-il déclaré. “Ils sont souvent en vente.” Autour de la Saint-Patrick, du Memorial Day et du Jour de l’Indépendance, vous pouvez trouver des rabais importants sur des articles comme le corned-beef, les carottes, le chou, la dinde, le canard, les rôtis, le jambon, la farce en boîte, les hamburgers et les hot-dogs – dont beaucoup peuvent être stockés dans le congélateur pendant de longues périodes, a déclaré Vasquez.