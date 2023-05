Comment économiser pendant une saison chargée et coûteuse

Voici quelques idées et façons d’économiser sur votre voyage, partagées lors d’une récente conversation avec Griscavage, le journaliste de la compagnie aérienne CNBC Leslie Josephs et le rédacteur associé des finances personnelles de CNBC Ken Kiesnoski à propos des voyages d’été.

« Au cours de mes 19 années dans l’industrie, c’est de loin l’année la plus occupée que j’ai jamais connue », a déclaré Jessica Griscavage, conseillère en voyages et fondatrice de Déplacement sur piste .

Pourquoi? Les Américains font à nouveau du jet-set – en particulier vers des destinations outre-mer en Europe et en Asie – après quelques années de retards de voyage à l’ère de la pandémie.

Les billets d’avion sont généralement la première chose que les gens achètent, et les logements tels que les chambres d’hôtel suivent souvent à partir de là. Les voyageurs peuvent consulter d’autres portails en ligne, notamment Booking.com, Hotels.com, Airbnb, Expedia et Orbitz.

C’est une technique plug-and-play qui est « un peu d’art et un peu de science », a déclaré Kiesnoski.

Les voyageurs disposant d’une certaine marge de manœuvre peuvent utiliser des outils tels que Vols Google et Explorer pour découvrir de bonnes affaires de voyage au cours de l’année, en fonction de facteurs tels que la ville de départ et la destination.

Voyager en milieu de semaine plutôt que le week-end est généralement un moyen d’économiser de l’argent. Au lieu d’une grande ville, envisagez peut-être un endroit plus hors des sentiers battus.

Rester flexible sur le moment – et même le lieu – où vous voyagez peut vous permettre de réaliser d’importantes économies.

Il s’agit d’une ramification de la catégorie « flexibilité ».

Pour de nombreuses destinations populaires, en particulier celles de l’hémisphère nord, la demande culmine en juin, juillet et août. À ce stade, les responsables des compagnies aériennes ont indiqué dans les rapports sur les bénéfices des entreprises qu’ils s’attendaient à un « été monstre », a déclaré Josephs.

Mais visiter un lieu en automne ou en hiver peut générer des économies – et peut-être une meilleure expérience à mesure que les foules diminuent et qu’il devient plus facile de réserver des attractions incontournables.

« Je pense que vous allez en profiter un peu plus », a déclaré Griscavage à propos des voyages hors saison dans les villes populaires.