Comment économiser pendant les vacances ; produits contrefaits d’Amazon : Aide-mémoire Marketplace de CBC

Le régulateur immobilier de l’Ontario ne protège pas les acheteurs ou les vendeurs de maison, selon un nouveau rapport

Nous allons sous couverture pour enquêter sur les courtiers en hypothèques et les agents immobiliers qui commettent une fraude hypothécaire moyennant des frais, en obtenant des commissions en soumettant de faux documents pour approbation.

Un nouveau rapport du vérificateur général de l’Ontario a examiné l’efficacité de l’organisme de réglementation de l’immobilier de la province et a constaté qu’il ne protège pas les consommateurs comme il se doit.

L’audit s’est penché sur le Conseil ontarien de l’immobilier (RECO) et a soulevé des préoccupations concernant l’incapacité de suivre et d’analyser les plaintes, le manque d’inspections régulières des maisons de courtage et l’absence de tout processus permettant de vérifier si les enquêtes sont terminées et si des mesures appropriées ont été prises. prises, ou toute action du tout.

Le rapport a également révélé que RECO n’a jamais effectué d’inspection de routine sur place dans 27 % des maisons de courtage enregistrées. Vingt-cinq pour cent n’en avaient pas eu depuis plus de cinq ans.

Le RECO a été créé en 1997 pour administrer et appliquer la Loi sur les courtiers immobiliers et commerciaux de l’Ontario. Sa mission déclarée est de « promouvoir un marché immobilier équitable, sûr et informé pour les consommateurs de l’Ontario grâce à une réglementation efficace et novatrice de ceux qui négocient des biens immobiliers ».

Dans la réponse globale de RECO au rapport, il a déclaré qu’il s’engage à remplir son mandat et à partager ses progrès de manière transparente. Le ministère de la Prestation des services publics et aux entreprises a ajouté que certaines mises à jour législatives autour de la réglementation des professionnels de l’immobilier sont déjà prévues et entreront en vigueur le 1er avril 2023. Lire la suite

Dans le cas où vous l’avez manqué, Marché pris des agents immobiliers facilitant la fraude hypothécaire en caméra cachée. Vous pouvez regarder l’enquête complète sur Gemme de Radio-Canada.

Cette famille dit qu’Amazon leur a expédié un faux produit et ne les rembourserait pas tant qu’un article “correct” n’aurait pas été retourné

La famille dit qu’Amazon a expédié un faux produit, refuse le remboursement jusqu’à ce que l’article “correct” soit retourné Amazon a refusé un remboursement de 690 $ pour une famille de Calgary qui a reçu un faux produit, le géant du commerce électronique refusant une compensation jusqu’à ce qu’ils retournent le vrai produit — qui n’a jamais été reçu.

Lorsque Matthew Legault a obtenu son diplôme d’études secondaires en juin, ses parents ont pensé qu’ils reconnaîtraient son travail acharné en achetant les pièces dont il avait besoin pour construire son propre ordinateur personnel.

Ils ont passé une commande auprès d’Amazon et celle-ci est arrivée rapidement chez eux à Calgary.

Mais lorsque Matthew a ouvert la carte graphique – une pièce de 690 $ – il a découvert que le boîtier en plastique avait été creusé et rempli d’une substance semblable à du mastic pour lui donner du poids.

“C’était en fait un peu un choc”, a-t-il déclaré. “Tout avait l’air assez officiel jusqu’au point où je l’ai sorti et j’ai jeté un deuxième coup d’œil.”

Le vrai choc est venu, cependant, lorsque le père de Matthew a essayé d’obtenir un remboursement.

François Legault a suivi les instructions de retour d’Amazon et a renvoyé l’article en s’attendant à un remboursement.

Au lieu de cela, Amazon a déclaré dans un e-mail qu’il n’y aurait aucun remboursement tant que le “bon” article n’aurait pas été renvoyé.

En plus de cela, le représentant d’Amazon a déclaré que le faux article retourné avait été jeté, pour protéger les autres employés.

“C’était absurde”, a déclaré François. “C’est juste un morceau de plastique, donc je doute qu’il y ait un danger pour leurs employés. Et deuxièmement… maintenant, ils ont détruit la pièce à conviction.”

Ce n’est qu’après les émissions de CBC Aller en public s’est renseigné pour que l’entreprise rembourse François et s’est excusée d’avoir mis près de cinq mois à résoudre «l’incident malheureux». Lire la suite

Deux femmes poursuivent Apple, affirmant que les AirTags ont aidé leurs ex à les traquer

Apple a reconnu que certains “mauvais acteurs” ont essayé d’utiliser à mauvais escient les AirTags, illustrés ici. (Jae C.Hong/Associated Press)

Deux femmes de San Francisco ont déposé un projet de recours collectif contre Apple. Les femmes disent que les appareils AirTag ont permis aux anciens partenaires et autres harceleurs de retrouver plus facilement les victimes.

Une femme a déclaré que son ex-petit ami avait placé un AirTag dans le passage de roue de sa voiture. Il a ensuite posté une photo en ligne de son nouveau quartier avec le hashtag “#airt2.0”.

La deuxième femme a déclaré que son ex-mari l’avait suivie en mettant un AirTag dans le sac à dos de leur enfant.

Les appareils AirTag commencent à 39 $ et sont destinés à être attachés à des clés ou glissés dans des portefeuilles et des bagages afin que les utilisateurs puissent les retrouver lorsqu’ils sont perdus.

Mais Apple a reconnu que de “mauvais acteurs” avaient essayé d’utiliser à mauvais escient les AirTags.

En février, Apple a annoncé des mises à niveau prévues pour faciliter la recherche des appareils et avertir plus rapidement les utilisateurs que des AirTags inconnus pourraient “voyager avec eux”. Lire la suite

Avez-vous eu une expérience avec Apple AirTags ou tout autre type de trackers ? Nous voulons en entendre parler. Contactez marketplace@cbc.ca.

Voici comment réduire les coûts en cette période de vacances coûteuse

Réduire les gros repas de fête est un moyen d’économiser de l’argent pendant les vacances. (Wavebreakmedia/Shutterstock)

L’inflation est peut-être en hausse, mais le moral des Canadiens qui se préparent pour la saison des fêtes aussi.

En ce qui concerne la nourriture, Simon Somogyi, titulaire de la chaire Arrell en affaires alimentaires à l’Université de Guelph, recommande de réduire les repas copieux.

“Ce que j’entends, c’est que de plus en plus de gens essaient de réduire les excès”, a-t-il déclaré. “Plutôt que de cuisiner une dinde massive, c’est une dinde légèrement plus petite ; plutôt que d’avoir cinq types d’accompagnements différents, [have] Trois.”

Somogyi suggère de planifier votre repas avant de faire vos courses pour éviter de cuisiner trop de nourriture. “Il pourrait y avoir des restes, mais les restes ne vont pas être gaspillés.”

Si vous êtes un boulanger, les cookies ne sont peut-être pas l’option rentable qu’ils étaient autrefois. Les prix de la farine et du beurre ont grimpé de plus de 20 % cette année, tandis que les prix des œufs et du sucre ont également grimpé.

Les sapins de Noël sont plus chers cette année, de même que bon nombre des cadeaux qui pourraient leur être attribués.

Alors que les vêtements et les bijoux ne coûtent qu’un peu plus qu’il y a 12 mois, les jouets et les jeux vous coûteront près de 7 % de plus par rapport à l’année dernière.

Mais vous avez de la chance si vous êtes à la recherche d’un gadget technologique. Les prix des tablettes, des smartphones et des montres connectées ont baissé de près de 13 % par rapport à 2021.

Les prix plus élevés incitent certains Canadiens à repenser leurs achats de cadeaux. Marianne Allaert de London, en Ontario, dit qu’elle achètera des petits cadeaux et des cartes-cadeaux pour les membres de sa famille cette année.

“Mes parents sont âgés, ils vont rarement au restaurant, alors je me suis dit : ‘OK, je vais acheter quelques cartes-cadeaux de restaurant'”, a-t-elle déclaré. “Donc c’est une sortie, une aventure, au lieu de leur donner quelque chose quand, vous savez, ils sont âgés, ils vivent dans une maison avec trop de choses.” Lire la suite

Que se passe-t-il d’autre ?

Il y a eu une autre hausse des taux d’intérêt

Mais cette fois, la Banque du Canada affirme que le taux de 4,25 % pourrait se maintenir pendant un certain temps.

Vous êtes à l’écoute de la semaine des requins ? Pensez de manière critique, selon une nouvelle étude

L’étude met en garde contre le langage alarmiste utilisé pour parler des espèces menacées, même si les attaques de requins sont rares.

De meilleurs conseils peuvent signifier une livraison plus rapide lors de la commande à partir d’applications

Les livreurs peuvent voir votre pourboire avant d’accepter votre commande et peuvent refuser s’ils pensent que cela ne vaut pas le déplacement.

