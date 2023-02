Comment économiser de l’argent sur les voyages de printemps

Au lieu de sauter dans un avion pour voyager, Michael Downie opte pour le train.

“Vous avez votre chambre à coucher, vous recevez trois repas par jour, et vous regardez simplement par la fenêtre et regardez le pays défiler. Vous pouvez tout expérimenter”, a déclaré Downie.

Pour le blogueur de voyage YouTube, le voyage est le voyage lui-même.

À l’approche de la saison des vacances de printemps, ceux qui cherchent à fuir la neige froide et humide du Canada pour un ciel plus ensoleillé seront probablement confrontés à un prix élevé pour leur escapade, l’inflation et l’augmentation de la demande faisant grimper les coûts.

Mais Downie a déclaré qu’il existe des moyens moins chers de voyager si vous savez où chercher et si vous n’avez pas peur du non conventionnel.

Le résident de Vancouver a voyagé en train dans la plupart des régions du Canada et des États-Unis par Via Rail, Amtrak et le Rocky Mountaineer.

Plus récemment, Downie est allé de Jasper à Vancouver en train, dans le cadre de l’itinéraire de Via Rail appelé The Canadian qui part de Toronto et arrive à Vancouver quatre jours plus tard. Le tronçon de 24 heures de Jasper à Vancouver coûte aussi peu que 190 $ pour un tarif économique ou jusqu’à 4 250 $ pour l’option la plus luxueuse.

Pendant qu’il était sur les rails, Downie a déclaré qu’il aimait se faufiler dans les montagnes Rocheuses, s’arrêter à Kamloops et participer à des dégustations de vin à bord du train.

“Quand les gens vont dans un endroit chaud pour leurs vacances, qu’ils rentrent chez eux et qu’ils ont perdu leurs bagages, c’est stressant”, a déclaré Downie. Dans le train, “vous n’avez qu’à vous asseoir, vous reposer et vous détendre pendant que le train oscille d’avant en arrière. Et vous manquez (le paysage) quand vous volez.”

Si vous choisissez de voler ce printemps, Barry Choi a déclaré que ceux qui recherchent un accord devraient éviter la semaine des vacances de mars si possible.

L’expert en finances personnelles et en voyages suggère plutôt de voyager en dehors des heures de pointe, disons, une semaine avant ou après. Si ce n’est pas une option, Choi a déclaré que les voyageurs devraient envisager des destinations moins chères, comme le Portugal plutôt que l’Espagne, ou les pays du Moyen-Orient plutôt que ceux d’Europe.

Et une fois que vous êtes dans le pays, vous pouvez réduire les coûts en pensant davantage à votre hébergement, en notant que ceux du centre-ville des villes coûtent beaucoup plus cher que de rester à 15 ou 20 minutes.

“Il faut toujours sortir des sentiers battus”, a déclaré Choi. Même des choses simples comme chercher des musées et des attractions avec entrée gratuite ou faire le plein de courses pour ne pas manger au restaurant à chaque repas peuvent vous faire économiser de l’argent lors de vos voyages à l’étranger.

En réalité, il s’agit de gérer vos coûts car les vols et les hôtels sont devenus plus chers et la dynamique des voyages a changé après la pandémie, a déclaré Choi.

“Si vous essayez de décrocher cet accord de dernière minute vers une destination lointaine, cela n’arrivera tout simplement pas”, a-t-il déclaré. “La plupart du temps, si vous cherchez un vol de dernière minute, les compagnies aériennes factureront encore plus parce qu’elles savent que vous en avez besoin.”

Il est important de prêter attention aux ventes et aux forfaits vacances à la place, a déclaré Choi.

Choi recommande également de vous installer avec une carte de crédit qui vous rapportera des points pour voyager.

“Si vous voulez voler vers l’Italie, vous devriez commencer à accumuler des points Aéroplan maintenant”, a-t-il déclaré. Dites que vous ne savez pas où vous voulez aller, puis choisissez n’importe quel programme, comme American Express Membership Rewards ou Scene Plus. Certaines cartes de crédit sont également assorties d’un “bonus de bienvenue généreux” si vous pouvez respecter les exigences de dépenses minimales.

Pour budgétiser votre voyage, préparez une estimation approximative de ce que vous dépenserez en vols, hôtels, nourriture et divertissement, puis travaillez à rebours, a-t-il déclaré. Si vous planifiez un voyage qui coûtera environ 3 000 $ et que vous souhaitez partir dans 12 mois, vous devez économiser 250 $ par mois, par exemple.

Épargner pour voyager plutôt que de réserver impulsivement un voyage est important, mais ce qui est plus important, c’est de s’assurer que vos dettes sont remboursées à l’avance, a déclaré l’éducatrice financière Jessica Moorhouse.

“Si vous avez une dette de carte de crédit très chère, cela devrait être votre priorité, car cela peut peser lourdement sur vos finances”, a déclaré Moorhouse. Une fois que cela est payé, vous devriez également envisager d’épargner pour un fonds d’urgence qui couvre généralement votre coût de la vie pendant six mois si un événement se produit où vous ne pouvez plus travailler, comme être licencié d’un emploi.

S’appuyant sur la recommandation de Choi d’épargner petit à petit chaque mois, Moorhouse suggère d’ouvrir un compte bancaire séparé avec des taux d’intérêt plus élevés pour l’épargne. En plus de faire fructifier votre argent, conserver votre épargne dans un compte séparé vous empêche de le dépenser de manière impulsive, a-t-elle déclaré.

Bien que les flux de médias sociaux soient forcément remplis de voyageurs montrant leurs escapades cette prochaine saison de voyage, la peur de manquer quelque chose ne devrait pas être une raison pour laquelle vous êtes prêt à risquer votre stabilité financière, a déclaré Moorhouse.

Si vous avez cette chance de partir en voyage et que vous ne pouvez pas vous le permettre pour le moment, il y a de fortes chances qu’il y ait plus d’opportunités de partir à l’avenir, a-t-elle déclaré.

“Ça craint de partir en vacances, de rentrer à la maison et de continuer à payer pour quelque chose qui s’est déjà produit. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation, faites un plan pour le rembourser d’ici la fin de l’année au plus tard.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 31 janvier 2023.