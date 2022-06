Comment économiser de l’argent sur les factures de refroidissement d’été alors que les prix de l’énergie augmentent

La plupart des systèmes de refroidissement utilisent l’électricité, donc s’assurer que votre maison fonctionne aussi efficacement que possible peut vous aider à dépenser moins pour faire fonctionner les climatiseurs et les ventilateurs en été, selon Kelly Speakes-Backman, sous-secrétaire adjointe principale du bureau du département américain de l’énergie. de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Lorsque vous utilisez régulièrement des ventilateurs et des climatiseurs, vous pouvez économiser de l’argent en vous assurant qu’ils ne fonctionnent ou ne fonctionnent à fond que lorsque vous êtes à la maison. Vous pouvez soit régler manuellement votre thermostat entre 7 et 10 degrés de plus lorsque vous n’êtes pas chez vous, soit utiliser des prises électriques chronométrées ou des appareils avec des applications qui vous permettent de régler le moment où la climatisation est en marche. De plus, vous devez garder les stores fermés, en particulier dans les zones de votre maison qui reçoivent la lumière directe du soleil.

Les gens peuvent également économiser de l’énergie en limitant l’utilisation d’appareils qui augmentent la température dans votre maison et rendent plus difficile le refroidissement en été. Cela pourrait signifier de régler les lave-vaisselle pour sécher le linge à l’air libre, d’utiliser des appareils plus petits pour cuisiner des repas individuels et même de renoncer aux cuisinières à gaz.

“Grill out si vous le pouvez”, a déclaré Speakes-Backman. “Les petites choses sont ce qui s’additionne.”