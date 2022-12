Comment économiser de l’argent pendant Noël, Hanukkah

Après plusieurs mois de taux d’inflation élevés, cette période des Fêtes pourrait être particulièrement stressante pour les Canadiens qui cherchent à réduire leurs dépenses.

Un récent rapport publié par Deloitte Canada montre que les dépenses des Fêtes devraient chuter de 17 % cette année, pour s’établir à 1 520 $ par ménage. Cela se compare à 1 841 $ par ménage en 2021. Les perspectives de vente au détail des fêtes de l’entreprise pour 2022 montrent également que les Canadiens dépenseront probablement environ 10 % de moins en cadeaux et en cartes-cadeaux cette année, pour un total de 510 $.

“[This is] ce n’est pas une grande surprise quand on pense à ce qui se passe autour de nous », a déclaré Marty Weintraub, partenaire et leader national du conseil au détail chez Deloitte Canada, à CTVNews.ca. “Nous avons des prix qui augmentent rapidement avec des défis de taux d’intérêt à venir, [and] il y a encore des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Selon Weintraub, la principale raison de ce recul présumé des dépenses est la peur entourant le climat économique actuel du Canada. Environ 41 % des personnes interrogées par Deloitte Canada ont déclaré que les finances de leur ménage avaient diminué cette année, tandis que 48 % ont déclaré s’attendre à ce que l’économie se détériore en 2023. Cela survient alors que les économistes de la Banque Royale du Canada prédisent que le pays entrera en récession. au début de l’année prochaine.

“Nous avons un ralentissement économique imminent”, a déclaré Weintraub. “[Based on] le sentiment du public et les messages que nous examinons, il semble que cela va se produire… et cela accroît encore plus l’anxiété.

Cela peut également créer une certaine tension pour ceux qui souhaitent célébrer la saison des fêtes après des années de restrictions de santé publique liées au COVID-19, a déclaré Anne Arbour, éducatrice financière à la Credit Counselling Society.

“Il y a un désir de … sortir, de passer et de passer à nouveau du bon temps”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca. “Mais il y a aussi la réalité de la nourriture et du gaz… qui coûtent beaucoup plus cher.”

Weintraub et Arbour sont deux des nombreux experts qui ont parlé avec CTVNews.ca de la façon dont les Canadiens peuvent réduire leurs dépenses cette saison des fêtes. Qu’il s’agisse d’accueillir des amis et des membres de la famille ou d’acheter des cadeaux pour des êtres chers, voici quelques conseils pour profiter au maximum de la saison des fêtes sans se ruiner.

CRÉER UN BUDGET VACANCES

Afin de limiter les dépenses en cette période des fêtes, les Canadiens devraient commencer par déterminer leur situation de trésorerie actuelle, a déclaré Kelly Ho, planificatrice financière agréée chez DLD Financial Group Ltd. basée à Vancouver.

Il s’agit d’identifier les dépenses obligatoires – les paiements non négociables tels que ceux qui vont au logement, au transport et à la dette, par exemple – et les coûts discrétionnaires, ainsi que le montant d’argent économisé sur une base mensuelle.

À partir de là, il sera plus facile d’établir un budget de vacances basé sur ce qu’ils sont à l’aise de dépenser en cadeaux, nourriture et autres dépenses tout au long des vacances, a-t-elle déclaré.

“Lorsque vous savez quelle est votre véritable situation, vous pouvez être beaucoup plus réaliste quant à ce que vous décidez de faire pour la prochaine saison des fêtes”, a déclaré Ho à CTVNews.ca.

En fin de compte, l’objectif est de dépenser moins que ce que vous avez épargné, a déclaré Émile Khayat, directeur régional principal chez Planification financière, Gestion de patrimoine TD.

Une autre stratégie utile serait de regarder combien d’argent a été dépensé au cours de la période des fêtes l’année dernière, a déclaré Ho. À partir de là, vous pouvez décider si ces mêmes éléments ou événements figurent toujours sur la liste, ou s’il existe des possibilités de réduire les dépenses.

“Il y a beaucoup de devoirs à faire là-dedans, mais quand les gens sont dans une situation financière serrée, vous n’avez pas le choix”, a déclaré Ho.

SOYEZ CRÉATIF AVEC VOS CADEAUX

Les défis économiques peuvent offrir aux Canadiens l’occasion de trouver des idées de cadeaux uniques, qui comprennent plus que de simples articles tangibles, a déclaré Evelyn Jacks. L’expert financier de Winnipeg est le président du Knowledge Bureau, un institut d’éducation financière.

“Pensez à cette saison des fêtes comme à l’ancienne”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca. “Parfois, le plus beau cadeau que l’on puisse s’offrir est le don de temps.”

Au lieu de dépenser de l’argent dans des produits coûteux, les Canadiens peuvent investir dans des expériences partagées qui ne coûtent peut-être pas autant, a déclaré Khayat, comme aller au restaurant ou passer un après-midi ensemble. Les cadeaux faits maison peuvent également être une alternative moins chère à l’achat de cadeaux pour les proches au magasin, a-t-il déclaré.

Une autre façon d’économiser de l’argent tout en offrant des cadeaux consiste à organiser un échange de cadeaux entre un grand groupe de personnes, où chaque personne achète un cadeau pour quelqu’un d’autre, a déclaré Khayat.

“C’est certainement moins cher que d’acheter un cadeau pour chaque personne”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca.

Une dernière option, particulièrement pour les parents, consiste à mettre de l’argent de côté pour leurs enfants dans un compte d’épargne libre d’impôt ou un régime enregistré d’épargne-études en guise de cadeau. Cela agit également comme un investissement pour l’avenir, a déclaré Jacks.

“Cela apporte une culture d’éducation à la famille, où les enfants savent que chaque année, maman et papa économisent pour moi”, a déclaré Jacks. “Quel merveilleux cadeau c’est.”

COMMENCEZ À PLANIFIER TÔT

En élaborant un plan de dépenses avant la période des Fêtes, les Canadiens peuvent commencer à mettre de l’argent de côté à l’avance pour payer des cadeaux, de la nourriture et d’autres dépenses tout au long des Fêtes, a déclaré Arbour.

Décider à l’avance quels cadeaux offrir et pour qui peut également vous aider à profiter de bonnes affaires tout au long de l’année, que ce soit en magasin ou en ligne, a déclaré Khayat. De plus, en achetant à l’avance, vous pouvez éviter de vous retrouver dans des situations où les articles sont en rupture de stock en raison d’une forte demande pendant les vacances.

En ce qui concerne la planification de la saison des vacances 2023, Ho a déclaré qu’elle recommandait de commencer dès janvier.

“Établissez les coûts et faites-en la moyenne sur 11 mois pour voir combien vous auriez besoin d’économiser pour vous assurer que cela se produira en décembre prochain”, a-t-elle déclaré.

Adopter une approche stratégique des dépenses peut aider les Canadiens à éviter de se soucier de leurs finances, en particulier lorsque les factures de carte de crédit arrivent en janvier, a déclaré Jacks.

CHASSE AUX OFFRES

Selon Weintraub, une tactique que les Canadiens sont susceptibles de mettre en œuvre cette saison des fêtes consiste à acheter des cadeaux de marques à des prix moins chers.

“Au lieu d’acheter une certaine marque à un certain prix, je vais toujours vous acheter la même chose, mais je vais acheter une marque moins chère à un prix inférieur”, a déclaré Weintraub. “Les choix que nous ferons seront probablement orientés vers la valeur pour l’instant.”

Il en va de même pour les achats à l’épicerie, a-t-il dit, en particulier pour ceux qui s’attendent à accueillir pendant la période des fêtes. Il serait sage de magasiner et d’acheter des articles au prix le plus bas possible, a déclaré Weintraub.

“Acheter plus de marque de distributeur ou de marque de distributeur [food products] est une autre façon d’économiser 10, 15 ou 20 % dès le départ », a déclaré Weintraub. « Les Canadiens aiment toujours les aubaines et les aubaines ; il y aura encore plus d’amour au cours des six à 12 prochains mois. »

S’inscrire aux alertes par e-mail des magasins dans lesquels vous magasinez normalement est un autre moyen de rester au courant des dernières offres, a déclaré Khayat. Il recommande également de profiter des programmes de fidélité. Les points accumulés en faisant des achats chez différents détaillants ou en utilisant différentes cartes de crédit peuvent être échangés contre des réductions, des cartes-cadeaux et plus encore, a déclaré Khayat.

“Il y a toujours des moyens d’obtenir cette valeur monétaire de ces points et de les utiliser pour autre chose”, a-t-il déclaré.

ÉVITEZ D’UTILISER LES CARTES DE CRÉDIT

Une autre façon de limiter les dépenses pendant la période des fêtes consiste à effectuer des paiements en espèces plutôt qu’à utiliser le crédit, a déclaré Arbour. Cela peut vous aider à éviter de trop dépenser, ce qui est plus facile à faire lorsque vous appuyez sur un morceau de plastique plutôt que de payer avec une somme d’argent limitée en main, a-t-elle déclaré.

“Le point douloureux de se séparer de notre argent est réel”, a-t-elle déclaré. “Cela peut sembler un peu moins concret lorsque nous utilisons le crédit.”

Jacks conseille également aux Canadiens de réfléchir à deux fois avant de payer avec une carte de crédit pendant la période des Fêtes. Bien que l’utilisation du crédit puisse leur permettre de payer des dépenses à une date ultérieure, ils doivent toujours se demander s’ils peuvent se permettre ces achats maintenant, a-t-elle déclaré.

“Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer ces dépenses aujourd’hui… il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous le permettre lorsque la carte de crédit [bill] passe », a déclaré Jacks. “Ensuite, vous allez devoir faire face à des frais d’intérêt élevés en plus de vos dépenses.”

PARTAGEZ LES RESPONSABILITÉS D’HÉBERGEMENT

Pour ceux qui accueilleront des invités pendant les vacances, une façon de limiter les dépenses peut être d’organiser des repas-partage, où chaque invité apporte un plat différent. Cela peut aider à alléger une partie du fardeau de la fabrication de la nourriture de l’hôte, a déclaré Jacks.

Pour les familles qui souhaitent passer commande, répartir le coût entre les invités est également une option économique, a déclaré Ho.

Cette année peut également être une bonne occasion de reconsidérer les types de rencontres que vous avez avec vos amis et les membres de votre famille tout au long de la période des Fêtes. Peut-être que l’organisation d’un brunch ou d’un cocktail au lieu d’un dîner formel assis est plus facile pour le portefeuille, a déclaré Arbour. Cela vaut également la peine de se demander s’il est nécessaire d’assister à ce type d’événements en premier lieu, a déclaré Ho.

“Sortez le calendrier de décembre et voyez ce à quoi vous voulez vraiment vous engager”, a-t-elle déclaré. “Vous n’êtes pas obligé d’aller à tout.”

DISCUTER OUVERTEMENT DES ATTENTES

Alors que de nombreux Canadiens ressentent le pincement de l’inflation élevée et de la hausse des taux d’intérêt, il peut être utile d’avoir une conversation avec des amis et la famille sur les types de plans de vacances abordables, a déclaré Ho.

Cela peut impliquer de discuter avec des proches de la réduction du nombre de réunions ou de parler avec des amis pour savoir s’il est réellement nécessaire d’acheter des cadeaux pour leurs enfants.

“Il suffit d’une personne pour briser la glace… et dire : ‘Hé, pas de pression, tout le monde est dans des situations différentes, parlons-en'”, a-t-elle déclaré. “Parce que la dernière chose que nous voulons, c’est que quelqu’un se mette dans une mauvaise passe [financial] situation.”