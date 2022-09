L’inflation a également conduit de nombreuses entreprises du secteur alimentaire et des boissons, dont Coca-Cola et PepsiCo, à augmenter les prix des boissons et des produits emballés. Certains réduisent également la taille de leurs emballages – également appelés «shrinkflation» – ou échangent des ingrédients moins chers, une tactique désormais appelée «skimpflation».

Les prix des produits de base comme les œufs, le lait, les céréales, le pain et le beurre ont enregistré certaines des plus fortes augmentations, ce qui a encore pesé sur les budgets des ménages.

“Les fabricants de produits d’épicerie savent que si la plupart des acheteurs remarqueront immédiatement une augmentation de prix, ils sont moins susceptibles de constater une réduction du poids net d’un produit ou de passer à l’utilisation d’ingrédients moins chers”, a déclaré Edgar Dworsky, le fondateur de Consumer World, qui a suivi la réduction des effectifs de produits populaires, tels que Charmin, Quaker Instant Oatmeal et Honey Bunches of Oats.

La Réserve fédérale a déjà pris des mesures agressives pour lutter contre la flambée de l’inflation, et une enquête publiée plus tôt cette semaine par la Fed de New York a montré que les consommateurs ont de moins en moins peur de la hausse des prix – bien qu’ils s’attendent toujours à ce que le taux d’inflation soit de 5,7% par an à partir de maintenant .

“Les consommateurs sont préparés à ce que les prix élevés persistent dans un avenir prévisible, mais les gens ont également tendance à penser que les choses pourraient revenir à la normale”, a déclaré Hamrick.

En attendant, “il est prudent pour les particuliers de continuer à être prudents avec leur budget familial”, a-t-il ajouté.