Comment économiser au-dessus des limites de report 401(k) avec des contributions après impôt

Si vous avez déjà maximisé les cotisations au régime 401 (k) pour 2022 et que vous souhaitez économiser davantage pour votre retraite, certains régimes proposent une option discrète, selon les experts.

Pour 2022, vous pouvez reporter 20 500 $ dans un 401 (k), plus 6 500 $ supplémentaires pour les investisseurs de 50 ans et plus. Mais la limite totale du plan est de 61 000 $ par travailleur, y compris les allumettes, la participation aux bénéfices et les autres dépôts. Et certains régimes vous permettent de dépasser la limite de report de 20 500 $ avec des cotisations dites après impôt.

“C’est certainement quelque chose que les personnes à revenu élevé voudront peut-être envisager à la fin de l’année si elles cherchent des endroits où épargner davantage”, a déclaré le planificateur financier agréé Ashton Lawrence, associé chez Goldfinch Wealth Management à Greenville, en Caroline du Sud.

