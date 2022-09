Comment économiser 20 % sur les billets d’avion – si cela ne vous dérange pas de prendre des risques

Flashpop | Pierre | Getty Images

Il existe un moyen infaillible d’économiser de l’argent sur les billets d’avion, mais ces économies peuvent ne pas en valoir la peine pour certains voyageurs, en fonction de leur tolérance à certains maux de tête. La stratégie d’économie d’argent n’est probablement pas une surprise : réserver un vol avec une ou plusieurs escales est généralement moins cher que de choisir une option sans escale. La remise moyenne pour cela peut être substantielle, environ 20 %, selon les données de Google Flights sur les vols intérieurs au cours des cinq dernières années. Les vols intérieurs aller-retour coûtent 293 $ en août, en moyenne, selon à Hopper. Une réduction de 20 % sur ce tarif moyen équivaut à environ 59 $. En savoir plus sur les finances personnelles :

Le GOP pourrait intenter une action en justice pour bloquer la remise des prêts étudiants Le Google une analyse appelle la volonté de faire une escale “l’un de vos meilleurs paris pour économiser de l’argent lorsque vous voyagez”. “C’est en grande partie parce qu’il y a juste plus de façons d’aller du point A au point B avec un arrêt entre les deux”, selon James Byers, chef de produit du groupe pour Google Flights.

“Réduire les variables” pour limiter les problèmes d’escale

Les voyageurs peuvent ressentir une impulsion ou avoir besoin de réduire leur budget de voyage car les billets d’avion et autres frais de voyage sont devenus plus chers. Les coûts des billets d’avion, des hôtels et des voitures de location ont diminué en juillet par rapport à un an plus tôt, mais sont toujours en hausse par rapport aux niveaux pré-pandémiques – par des pourcentages à deux chiffres, dans certains cas, selon les données fédérales. Les recherches de “billets d’avion les moins chers” ont augmenté de 240 % aux États-Unis entre avril et août de cette année par rapport à la période de quatre mois précédente, passant de Novembre 2021 à mars 2022, selon Google. Mais les économies que les voyageurs tirent des escales s’accompagnent de compromis – Selon les experts du voyage, les voyageurs peuvent se sentir plus intensément alors que les compagnies aériennes continuent de lutter contre les désagréments potentiels des consommateurs tels que les retards de vol et de bagages.

Il y a le différentiel de temps évident – il faut plus de temps pour voyager avec des arrêts que sans. Mais les retards et les annulations de voyage peuvent avoir des effets en cascade qui ont un impact sur les étapes restantes de votre voyage. D’une part, vous pouvez manquer un vol de correspondance si votre premier est retardé. Même si vous arrivez à l’heure pour un vol de correspondance, il se peut que votre bagage ne soit pas disponible si l’escale est trop courte. Bien sûr, les voyageurs n’ont peut-être pas la possibilité de choisir un vol sans escale, surtout s’ils ne vivent pas à proximité d’un aéroport majeur. Ceux qui ont la possibilité (et le budget) de voler sans escale trouveront peut-être que cela en vaut la peine. Ceux qui n’ont pas l’option peuvent potentiellement réduire leur nombre d’escales pendant un voyage – peut-être une au lieu de deux, par exemple. “Vous voulez réduire autant que possible les variables lorsque vous voyagez”, selon Sara Rathner, experte en voyages chez NerdWallet.

‘Err du côté de plus de temps, toujours’

Environ 73% des vols sont arrivés à l’heure en juin de cette année – moins que les près de 75% en juin 2021, bien qu’à peu près égal au taux d’avant la pandémie en juin 2019, selon le plus récent ministère des Transports Les données. D’autres vols ont également été annulés – 3,1 % des vols en juin 2022, soit le double du taux à la même période l’an dernier et contre 2,1 % en 2019, selon les données de l’agence. Les compagnies aériennes ont également mal géré une plus grande part de bagages de janvier à juin 2022 que ces dernières années. Plus de 1,4 million de sacs — 0,63 % du total — ont été mal acheminés au cours de cette période, contre 709 700 (0,44 % de tous les sacs) en 2021 et 1,5 million (0,61 %) en 2019. Les sacs mal acheminés comprennent ceux qui sont perdus ou retardés.

Les files d’attente sont longues et les aéroports sont toujours en sous-effectif, vous ne voulez donc pas entrer dans l’aéroport avec 20 minutes à faire. Sara Ratner expert voyage chez NerdWallet

“Effectuez-vous du côté de plus de temps, toujours”, a déclaré Rathner. “Les files d’attente sont longues et les aéroports sont toujours en sous-effectif, vous ne voulez donc pas entrer dans l’aéroport avec 20 minutes à faire.” Pour les voyageurs choisissant un vol avec une ou plusieurs escales, elle recommande de rechercher des escales de 90 minutes ou plus pour les vols américains afin de fournir une mémoire tampon adéquate. Ceux qui ont une escale peuvent également éliminer le risque d’un sac perdu ou retardé en emportant des bagages légers et en transportant leurs effets personnels dans l’avion plutôt qu’en les vérifiant, a-t-elle déclaré.

