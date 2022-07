Comment échanger votre ancienne technologie contre de l’argent à dépenser chez Walmart

Échanger votre ancienne technologie est une situation gagnant-gagnant. Vous éliminez le fouillis et obtenez de l’argent pour un autre achat – et vos gadgets inutilisés ne sont pas enfouis.

À l’heure actuelle, Walmart s’est associé à CExchange pour gérer un programme d’échange d’anciennes technologies : des gadgets aux cartes-cadeaux. Envoyez vos anciens articles technologiques et vous recevrez une carte-cadeau électronique à dépenser chez Walmart.

Voici comment ça fonctionne.

Comment puis-je échanger mon ancienne technologie chez Walmart ?

La première étape consiste à rassembler tous les anciens appareils. Allez jeter un coup d’œil dans vos placards et vos tiroirs à la recherche de bracelets de fitness obsolètes, de haut-parleurs intelligents cassés et de téléphones portables que vous avez quittés. Vous pourriez être surpris de ce que vous avez sous la main.

Si vous avez des appareils plus récents qui fonctionnent toujours, c’est une bonne idée de voir si vous pouvez en obtenir plus en les vendant. Mais s’ils sont plus vieux ou cassés, il vaut mieux échanger les appareils que de les laisser dans un placard. Plus longtemps vous conserverez l’ancienne technologie, moins elle en vaudra la peine.

Quels produits Walmart accepte-t-il pour un échange?

Walmart accepte les appareils dans ces catégories :

Téléphones portables

Comprimés

Consoles de jeux

Haut-parleurs intelligents

Ordinateurs portables

Wearables

Puis-je échanger des gadgets cassés ?

Vos articles ne doivent pas nécessairement être en parfait état. Vous pouvez même échanger des appareils cassés et des technologies qui ne s’allument pas. Bien sûr, vous n’obtiendrez pas autant d’argent pour eux que des gadgets en bon état de fonctionnement et livrés avec leur boîte et leurs accessoires.

Que vaut ma technologie ?

Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez échanger, l’étape suivante consiste à visiter la page Gadgets to Gift Cards de Walmart. On vous posera quelques questions sur votre technologie. Tout d’abord, vous devrez choisir le type d’appareil parmi un certain nombre d’options.

Walmart

Votre prochaine étape sera de choisir le modèle. Par exemple, si vous avez un Google Pixel 3 de 64 Go à échanger, choisissez Téléphones portables > Google > Pixel 3 > 64 Go.

Walmart

Sur la dernière page, vous préciserez s’il fonctionne ou non, quels accessoires vous échangez avec (chargeur, boîtier, etc.) et votre opérateur. Pour un Google Pixel 3 déverrouillé de 64 Go de ce type avec un chargeur, vous recevrez une carte-cadeau Walmart de 31,50 $.

Walmart

Comment puis-je renvoyer mon ancienne technologie ?

Une fois que vous avez ajouté un article, vous pourrez revenir à la page principale des catégories et ajouter d’autres articles technologiques à échanger. Lorsque vous aurez terminé, vous serez invité à créer un compte. Pour ce faire, il vous suffit de fournir une adresse e-mail, une adresse postale et de créer un mot de passe. Le système créera une étiquette que vous imprimerez afin que vous puissiez expédier votre technologie gratuitement avec FedEx Ground.

Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir et d’attendre votre carte-cadeau. Si vous cherchez de l’inspiration pour acheter, Walmart propose une grande sélection de consoles et d’accessoires Switch et d’iPad. Pour un rapport qualité-prix encore meilleur, vous pouvez acheter un produit remis à neuf. Nous avons les avantages et les inconvénients de l’achat d’un téléphone remis à neuf.

Si vous magasinez souvent chez Walmart, vous voudrez peut-être vous inscrire à Walmart +. Consultez notre guide du service.