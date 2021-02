Ayant été une star de la lutte emblématique avant de devenir l’une des stars les plus reconnaissables d’Hollywood, Dwayne Johnson a eu toute la vie.

Maintenant, la star de 48 ans a produit une nouvelle sitcom qui détaillera sa jeunesse avec la sitcom Young Rock.

L’émission suit son époque en tant que joueur de football américain, ses moments d’adolescence plus téméraires et la façon dont il a grandi dans un environnement beaucoup plus humble et moins luxueux qu’il ne le fait maintenant.

En fait, un revenu stable était beaucoup moins garanti, son père lutteur Wayde Douglas Bowles – connu plus tard sous le nom de Rocky Johnson – pratiquant un sport avant qu’il ne se transforme en gros argent.

Cependant, alors que le clan se débattait pour de l’argent, Dwayne s’est tourné vers le crime.

Dwayne a déclaré au Sun: « Ma vie était incroyablement compliquée et c’était incroyablement difficile de grandir. »

Il a ajouté: « Treize ans, c’est quand j’ai commencé à dévier des pistes.

«J’ai commencé à me faire arrêter pour combat, vol, toutes sortes de stupides [stuff] que je n’aurais pas dû faire. «

Lui et ses amis ont ciblé des touristes fortunés à l’extérieur des magasins de vêtements de créateurs et de bijoux pour les voler.

À l’âge de 15 ans, leur vie sédentaire à Hawaï a changé lorsqu’ils ont été expulsés de leur domicile.

Se jetant dans la musculation, il a embrassé l’image de dur à cuire des stars de l’action comme Arnold Schwarzenegger et s’est également ancré dans le football au lycée.

Cependant, des problèmes sont survenus au cours de ces années d’adolescence lorsqu’il a été arrêté pour vol, bagarre et fraude par chèque.

Dwayne a décrit son jeune moi comme « un enfant qui avait des problèmes de colère mais qui pensait aussi qu’il était vraiment cool ».

Gagner une bourse à l’Université de Miami pour ses compétences en football, Dwayne a continué à jouer et a obtenu un baccalauréat en études générales en criminologie et physiologie.

Dwayne a décidé d’entrer dans le monde de la lutte et a suivi les traces de son père

Il a signé avec la World Wrestling Federation en 1996, devenant le premier lutteur de troisième génération là-bas, ayant l’héritage de lutte de son père et grand-père maternel Peter Maivia.

Il a quitté la profession de catch en 2004 pour poursuivre une carrière à Hollywood, mais a fait des retours pour des apparitions invitées et des courses limitées dans les années suivantes.

Les rôles principaux de Dwayne dans le film incluent The Scorpion, la franchise Fast & Furious, la série Jumani, Moana, San Andreas, Rampage et Skyscraper.

Dwayne apparaît également comme lui-même dans la série alors qu’il raconte la série, la co-créée et la produit par la direction.

Il a déclaré au journal de l’émission: « Je n’ai jamais pensé que je serais dans cette position où les gens donnent vie aux gens de ma vie et à mes proches. »

* Young Rock fait ses débuts aux États-Unis sur NBC le 16 février 2021.

