Tout le monde connaît Dwayne Johnson sous le nom de The Rock de sa carrière de catcheur professionnel, mais il avait également un surnom moins dynamique à ses débuts: Dewey.

Ce surnom apparaît dans la nouvelle sitcom de NBC « Young Rock » (16 février 8 HNE / PST), qui raconte les années de formation de Johnson, maintenant une grande star de cinéma connue pour les franchises « Jumanji » et « Fast & Furious » . Dans la première saison de 11 épisodes, trois acteurs jouent le plus jeune Johnson à 10 ans (Adrian Groulx), 15 (Bradley Constant) et 18 (Uli Latukefu).

Johnson, qui apparaîtra dans chaque épisode et est un producteur exécutif, a expliqué comment il a obtenu le surnom le moins médiatisé lors d’un panel Zoom de la Television Critics Association pour « Young Rock » mercredi.

«Quand j’étais petit bébé, j’étais avec mes parrains et marraines. J’avais probablement, d’après ce qu’on me dit, 6 mois. Et ma mère avait dit à ma marraine: ‘Sa couche est-elle mouillée?’ Elle dit: « Non. Il est juste un peu rosé », dit Johnson en claquant des doigts et en riant. (Sa mère, Ata Johnson, a offert une dérivation similaire mais quelque peu différente lors d’un 2018 « Bonjour Amérique » apparence.)

Le surnom n’a peut-être pas été aussi drôle pour lui en grandissant, cependant.

«Dans mon existence pendant des années, quand mes parents venaient devant mes copines ou mes amis ou n’importe qui, (c’était), ‘Hé, Dewey!’ automatiquement », se souvint-il. « Parce que ce n’est pas comme si c’était un nom puissant. Automatiquement, les gens étaient comme, ‘Oh, mon Dieu.' »

Alors que les stars et les producteurs de la série riaient, un panéliste a répondu sardoniquement: «OK, Dewey» et un autre a répondu: «Tellement mignon» – ce qui semble prouver son point de vue.