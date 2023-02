Comment ‘Duolingo’ a fait tomber les célibataires amoureux l’un de l’autre et s’est marié

Les couples qui se rencontrent via des applications de rencontres en ligne ou des sites matrimoniaux sont trop courants. Mais peu auraient entendu parler d’une histoire d’amour qui a commencé sur une plateforme d’apprentissage des langues ! Eh bien, c’est ce qui s’est passé avec Amanda et Rob qui ont trouvé l’amour de leur vie grâce à “Duolingo”, une société américaine de technologie éducative qui produit des applications d’apprentissage et fournit une certification linguistique.

Tout a commencé quand Amanda, des Philippines, a commencé à utiliser Duolingo en 2013 pour apprendre l’italien, l’allemand, le français et le mandarin. Alors qu’elle commençait à apprendre le mandarin pour un mec, elle est tombée sur un apprenant qui n’arrêtait pas de la féliciter pour sa séquence Duolingo et ce n’était autre que Rob ! Après avoir vérifié son profil sur Facebook, elle a envoyé un message à Rob et l’a remercié pour ses commentaires élogieux. À sa grande surprise, Rob a répondu à son message et bientôt le duo a commencé à échanger des messages sur les réseaux sociaux. Et c’est ainsi qu’ils ont commencé à se sentir l’un pour l’autre et sont entrés dans une relation amoureuse, gardant leur amour “du” langage en vie même pendant la phase de pandémie de COVID-19.

«Nous avons parcouru un long chemin, des appels aux chats vidéo aux colis de soins envoyés à l’autre bout du monde aux présentations familiales virtuelles. Et où en est notre relation actuelle ne fera que continuer à se développer », a déclaré Rob, cité par Duolingo. C’est à l’été 2022 qu’Amanda et Rob se sont rencontrés en personne, ce qui les a inspirés à passer leur vie ensemble. Par conséquent, ils se sont mariés en janvier, diffusant des “salutations multilingues inspirées de Duolingo” non seulement pour les invités du mariage, mais aussi pour tous ceux qui recherchaient un conte parfait pour la Saint-Valentin !

Découvrez l’histoire d’amour d’Amanda et Rob, de “Comment ça a commencé” à “Comment ça se passe”

Vraiment, ce sont les relations inattendues qui s’avèrent être les meilleures, à la fin !

