Dubaï est depuis longtemps une destination pour les expatriés du monde entier, mais ces dernières années, il y a eu une tendance croissante à ce que les résidents choisissent de rester plus longtemps. En réponse à cela, en 2018, le cabinet des Émirats arabes unis a approuvé une loi visant à introduire un visa de retraite renouvelable de cinq ans, qui est entré en vigueur plus d’un an plus tard.

Michale Kortbawi est partenaire chez Avocats BSA, il a décrit ce nouveau visa de retraite comme un changement de Dubaï, ce qui en fait « un endroit où vous venez et vous travaillez et ensuite vous prenez votre argent et vous partez ». C’est donner aux ressortissants étrangers la chance d’investir et de vivre en ville.

Selon les estimations des Nations Unies, l’année dernière, les EAU ont accueilli plus de migrants que la France ou le Canada.

Ceux qui cherchent à obtenir le visa doivent répondre à l’un des quatre critères. Ils doivent avoir un revenu mensuel d’environ 4 600 euros, ou avoir une preuve d’épargne supérieure à 230 000 euros. Alternativement, ils doivent posséder un bien immobilier d’une valeur d’au moins 460 000 euros ou avoir une épargne combinée et un bien immobilier évalué à un minimum de 460 000 euros.

Bien qu’initialement destiné aux résidents actuels de Dubaï, le système de visa sera étendu aux personnes du monde entier. L’idée est qu’ils viennent y passer leur retraite et profiter du soleil toute l’année et des nombreuses activités que la ville a à offrir.

L’objectif du visa de retraite n’est pas seulement de mettre en valeur le style de vie unique de la ville, mais également de contribuer à stimuler le développement économique du pays en tant que centre d’affaires et d’investissement. Harsha Varyani, dans la cinquantaine, a élu domicile à Dubaï ces huit dernières années et a même créé sa propre entreprise.

Avoir le visa de retraite pour elle soulève un poids de ses épaules, « Je n’ai pas à penser à déménager à court terme. Après un an ou deux, je peux en fait rester plus longtemps et consacrer mon temps, donner mon 100% à mon entreprise et faire ce qui me passionne à Dubaï. «

Cependant, à mesure que nous vieillissons, les établissements de santé deviennent de plus en plus importants.

Le PDG de Hôpitaux et centres médicaux de soins médicaux, André Daoud, affirme que les services de son entreprise s’adaptent à la nouvelle démographie. Étant donné que davantage de personnes âgées se voient offrir le visa, il dit « il est important qu’elles répondent à ces besoins ». C’est pourquoi ils améliorent la gamme de services pour cette tranche d’âge.

Les EAU ne prélèvent pas d’impôt sur le revenu des particuliers, ce qui les rend attractifs pour les retraités, mais les implications pour les personnes vivant dans la ville varieront d’un pays à l’autre en ce qui concerne leur pension.

Les pensions suédoises sont soumises à l’impôt SINK pour les personnes qui vivent à l’étranger à zéro ou à 25% de votre revenu par rapport à l’allocation personnelle. Le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis ont mis en place une convention de double imposition qui devrait garantir qu’aucun impôt n’est payable aux Émirats arabes unis pour les retraités britanniques s’ils paient déjà leurs impôts au Royaume-Uni. L’Espagne et les EAU ont également une convention de double imposition. Les taxes ne sont payées qu’une seule fois, le cas échéant en Espagne.

Une fois que les gens décident de rester à Dubaï où ils vivent devient extrêmement important, que ce soit en tant que locataires ou acheteurs.

Lewis Allsopp est le PDG de Allsopp et Allsopp, courtier immobilier à Dubaï, et il trouve que le nouveau visa de retraite est un bonus pour le secteur du logement:

«Je pense que si vous êtes vendeur ou propriétaire, cela va certainement attirer plus de clients.

«Le marché immobilier a besoin que les gens déménagent ici, vivent ici et restent ici pour le maintenir très actif.

« Donc, pour moi, c’est vraiment une bonne nouvelle. »

Le visa de retraite de cinq ans est un nouvel espoir pour les retraités souhaitant se rendre à Dubaï. Il cherche à encourager plus de gens à rester et à appeler la ville comme chez eux.