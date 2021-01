DUBAI est accusé d’avoir propagé Covid à travers le monde après que des touristes se sont rassemblés là-bas pour faire la fête.

La ville a connu un quadruplement de cas et est confrontée à des questions après s’être ouverte au chaos des super-étaleurs du Nouvel An pour les fêtards coincés dans des verrouillages.

😷 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Les fêtards qui y affluaient pour prendre un bain de soleil et des cocktails ont été photographiés sans masque dans les bars et sur les yachts le soir du Nouvel An.

«Les manigances du nouvel an à Dubaï étaient un événement très répandu», un médecin expatrié a déclaré au Financial Times.

«Après cela, les cas ont augmenté rapidement et nous avons également la nouvelle variante.»

Dubaï a également été un attrait pour les stars britanniques des médias sociaux, qui ont été confrontées à une réaction négative pour s’être envolées vers le lieu de vacances ensoleillé pendant le verrouillage du Royaume-Uni.

Ils sont confrontés à un élan pour rentrer chez eux après que les Émirats arabes unis ont été ajoutés à une « liste rouge » de pays où les voyages au Royaume-Uni sont interdits lorsque les souches mutées du coronavirus ont été liées à Dubaï.

L’effet de l’attitude détendue de Dubaï se fait maintenant sentir dans le monde entier.

En Israël, les autorités ont déclaré que plus de 900 voyageurs revenant de Dubaï ont été infectés par le coronavirus, créant une chaîne d’infections comptant plus de 4000 personnes.

Il y a également eu des infections aux Philippines et au Danemark, dont les célébrités se sont également rendues à Dubaï pour le Nouvel An.

La décision de l’équipe de football écossaise du Celtic de se rendre à Dubaï en janvier a conduit 16 joueurs et entraîneurs au total à s’auto-isoler en raison d’un test Covid-19 positif.

Le voyage d’entraînement par temps chaud a été critiqué par le premier ministre écossais Nicola Sturgeon.

Selon un médecin basé aux EAU, le taux d’infection a fortement augmenté lors des célébrations de Noël et du Nouvel An.

Le médecin dit au Telegraph que les cas «ont commencé à augmenter à partir de fin décembre».

L’infection en taux en Israël survient et les Émirats arabes unis, dont Dubaï fait partie, ont établi des relations diplomatiques en septembre.

Un touriste israélien a déclaré: « Tout le monde mourait d’envie de se laisser aller après un sacré an. Ce n’était pas une surprise que lorsque le Nouvel An arrive, tout le monde veuille simplement passer un bon moment. »

Avec des cas quotidiens atteignant maintenant 4000, Dubaï semble maintenant revenir sur son approche détendue.

Il a dépassé les divertissements en direct dans les bars, interrompu les opérations non essentielles, limité la taille des mariages et commandé des salles de sport pour augmenter l’espace entre ceux qui s’entraînent.

Dubaï exige également des tests de coronavirus pour tous ceux qui volent dans son aéroport et la ville propose désormais également le vaccin de Pfizer-BioNTech.