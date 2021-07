Comment Dubaï a créé la pluie artificielle avec l’ensemencement des nuages

Alors que les rapports continuent d’affluer sur les ravages créés par la mousson dans certaines régions de l’Inde, Dubaï vient d’évoquer des précipitations pour lui-même. En utilisant une nouvelle méthode d’ensemencement des nuages ​​dans laquelle ils ont chargé les nuages ​​d’électricité, cette ville des Émirats arabes unis a trouvé un peu de répit après avoir combattu des températures supérieures à 50 degrés Celsius. L’ensemencement des nuages ​​existe depuis un certain temps maintenant et a été utilisé en Inde à plusieurs reprises pour atténuer la sécheresse.

Expliquant le processus, Kondala Murali Mohan, un scientifique de Krishi Vigyan Kendra (Medak), a déclaré : « L’ensemencement des nuages ​​est un processus pour créer une pluie artificielle. Ici, des produits chimiques comme l’iodure d’argent, l’iodure de potassium et la neige carbonique sont envoyés dans l’atmosphère par des hélicoptères ou des avions. Ces particules attirent la vapeur d’eau dans l’air, entraînant la formation de cumulonimbus et enfin de pluie. Il faut généralement une demi-heure pour produire des précipitations par cette méthode. Le temps nécessaire pour générer de la pluie dépend de la partie du nuage dans laquelle les produits chimiques sont injectés. Le zapping des couches supérieures donne les résultats les plus rapides.

Effets nocifs sur l’environnement

Cependant, ces expériences sont nocives pour l’environnement. Le scientifique a ajouté : « La méthode peut entraîner une acidification des océans, un appauvrissement de la couche d’ozone et une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique. L’argent est un métal lourd et toxique et il nuit à la santé des plantes, des humains et des animaux. L’ensemencement des nuages ​​est également une méthode coûteuse. Un pied de pluie coûte environ 200 USD.

Avec autant d’effets secondaires, le processus en vaut-il la peine ? « L’Inde est un pays agricole. Lorsqu’il y a des sécheresses et des récoltes sur pied dans les champs, l’ensemencement des nuages ​​peut aider à apporter un peu de répit. Mais ce n’est pas conseillé à long terme », a déclaré Murali.

Jetant plus de lumière sur cette méthode pour manipuler le climat, le blogueur météo Sai Praneeth B, qui s’appelle « Andhra Pradesh Weatherman » sur Twitter, a déclaré : « Les nuages ​​commencent à se précipiter à un point appelé niveau de condensation levé. Dans l’ensemencement des nuages, des produits chimiques comme l’iodure d’argent et les sels hygroscopiques sont utilisés comme catalyseurs pour atteindre ce niveau. Après cela, les molécules des nuages ​​fusionnent pour en former de plus grosses qui entraînent des précipitations. Récemment, de telles expériences ont été menées dans la région de Rayalaseema dans l’Andhra Pradesh et le Karnataka.

Déclarant que de telles expériences peuvent conduire à des déséquilibres écologiques, il ajoute : « Par exemple, la région côtière de l’Andhra reçoit d’abondantes précipitations tandis que Rayalaseema est une région aride. En fabriquant des averses dans cette dernière région un jour où il n’était pas censé pleuvoir naturellement, nous affectons les précipitations naturelles que les zones côtières ont reçues ce jour-là. L’ensemencement des nuages ​​est encore au stade expérimental. J’ai l’impression que les résultats ne sont pas excellents par rapport au coût et à l’effort requis par l’ensemble de l’exercice. Il est intéressant de noter ici que le projet d’ensemencement des nuages ​​de deux ans du Karnataka a coûté à l’État un énorme crore de Rs 89.

De nombreux États indiens qui luttaient contre les sécheresses – dont le Maharashtra, le Karnataka et l’Andhra Pradesh – ont utilisé ce processus pour régulariser les précipitations. L’année dernière, Hindustan Aeronautics Limited a signé un protocole d’accord avec IIT Kanpur pour la fourniture d’avions Do-228 ou HS 748 pour les projets d’ensemencement des nuages ​​de l’institut.

Une option plus verte ?

L’expérience de Dubaï serait une alternative plus écologique aux méthodes traditionnelles, car la charge électrique était administrée par des drones fonctionnant sur batterie. Le projet de création de pluie à Dubaï a été réalisé par l’Université de Reading, qui a été engagée par le programme de recherche des Émirats arabes unis pour la science de l’amélioration de la pluie en 2017. Dans un communiqué, l’université a déclaré : « La méthode de charge électrique fonctionne en faisant adhérer les gouttelettes à chacune. autre, aidant à nouveau le taux de croissance. Cela sera également administré à l’aide d’avions, mais de petits avions télécommandés alimentés par batterie et donc respectueux de l’environnement. »

Savais-tu?

Inquiets du temps anglais toujours pluvieux, le prince William et Kate Middleton ont utilisé les services d’ensemencement des nuages ​​pour garder leur mariage au sec.

La Chine a utilisé l’ensemencement des nuages ​​pour garder les Jeux olympiques de Pékin 2008 sans pluie. Ils ont tiré des roquettes chimiques dans le ciel pour s’assurer qu’il pleuvait avant la cérémonie.

