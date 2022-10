Comment Dryden, en Ontario, soutient les personnes vivant avec des dépendances et de l’insécurité alimentaire

Alors que la ville de Dryden continue de répondre aux crises d’itinérance et de surdose à travers le Canada, les membres de la communauté et les organismes se réunissent pour offrir de nouveaux programmes et services aux personnes les plus vulnérables de la ville du nord-ouest de l’Ontario.

Dryden fait partie des communautés du nord-ouest de l’Ontario qui ont connu un nombre croissant de surdoses et de visites aux urgences liées à la santé mentale et aux dépendances, selon les données fournies par l’hôpital régional.

Mais contrairement aux grands centres urbains, Dryden ne dispose pas de plusieurs ressources clés.

Shauna Pinkerton vit avec une dépendance depuis des décennies et est maintenant en voie de guérison.

En tant que travailleuse de soutien communautaire, elle fournit des fournitures et une éducation sur la réduction des méfaits aux personnes qui consomment encore de la drogue ou qui sont sans abri.

“Nous avons besoin d’un abri d’urgence”, a déclaré Pinkerton. “Nous avons besoin d’un endroit où les gens puissent aller. Nous n’avons pas de désintoxication. Nous devrions déjà avoir ces deux ressources en place et examiner le site d’injection sécuritaire à ce stade.

“Je vois vraiment cela comme un tournant. Si nous n’obtenons pas les ressources ici bientôt, nous allons voir de plus en plus d’overdoses. Nous allons voir beaucoup plus de morts et beaucoup plus de désespoir”, a-t-elle déclaré. a dit à propos de sa ville natale, qui compte environ 7 400 habitants et se trouve à 350 kilomètres à l’ouest de Thunder Bay.

Au cours de la dernière année, CBC s’est rendue à Dryden à plusieurs reprises pour rendre compte de la façon dont la ville gère les problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d’itinérance. Voici quelques-unes des nouvelles initiatives lancées ou envisagées.

Un site de consommation supervisée

Au cours de l’été, le Northwestern Health Unit (NWHU) a mené une étude de faisabilité liée à la création de sites de consommation supervisée dans quatre communautés de la région, y compris Dryden. Le NWHU dessert 19 petites municipalités et 39 Premières nations sur un cinquième de la masse terrestre de l’Ontario.

Un site de consommation supervisée est un espace où les personnes sont autorisées à apporter leurs propres drogues à injecter, sniffer, inhaler ou consommer dans un environnement sûr et propre. Des travailleurs formés sont présents pour fournir des fournitures propres et intervenir en cas de surdose accidentelle, selon le NWHU.

Les autres services souvent fournis dans les sites de consommation supervisée comprennent :

Soins de santé de base et d’urgence.

Ressources de contrôle des drogues pour détecter si les drogues contiennent des substances inattendues ou plus nocives.

Accès ou orientation vers d’autres médicaments, services de soins de santé et services sociaux supplémentaires, comme le soutien au logement ou à l’emploi.

Selon Santé Canada, il existe 39 sites de consommation supervisée en activité au Canada, la plupart dans de grands centres comme Vancouver, Edmonton, Montréal et des villes du sud de l’Ontario.

Gillian Lunny, gestionnaire et infirmière en chef au NWHU, a confirmé dans un courriel à CBC News que toutes les données de l’étude de faisabilité avaient été recueillies et qu’un rapport final devrait être prêt d’ici la fin octobre.

Clinique de médecine des dépendances à accès rapide

Depuis juin, le Centre régional de santé de Dryden (DRHC) offre une clinique d’accès rapide à la médecine des dépendances (RAAM) aux personnes vivant avec une dépendance et à la recherche de soutien.

Souvent, lorsque les toxicomanes demandent de l’aide, il y a une brève fenêtre d’opportunité pour obtenir les ressources dont ils ont besoin, a déclaré Marcel Penner, directeur de la santé mentale et des dépendances au DRHC. Mais trop souvent, a-t-il ajouté, cette fenêtre se ferme lorsque les gens restent bloqués sur liste d’attente après liste d’attente.

“J’ai vu cette histoire se dérouler à plusieurs reprises … et cela peut être très décourageant pour une personne”, a déclaré Penner.

La nouvelle clinique de médecine de la toxicomanie à accès rapide est offerte dans l’édifice de l’équipe de santé familiale de la région de Dryden les lundis après-midi. (Logan Turner / Radio-Canada)

À la clinique RAAM, des efforts sont déployés pour réserver un rendez-vous aux personnes le plus rapidement possible, afin que leurs besoins puissent être évalués et que des soutiens ou des références appropriés soient effectués, a-t-il ajouté.

Un élément clé de la clinique est que les personnes éligibles se voient proposer une thérapie de remplacement des opioïdes, où on leur prescrit du suboxone, un médicament qui réduit le besoin physiologique de consommer des drogues et traite les symptômes de sevrage.

Bien qu’il y ait une certaine flexibilité tout au long de la semaine, la clinique est actuellement ouverte le lundi après-midi, a déclaré Penner. Mais ils espèrent élargir leur programmation dans les mois à venir.

La table alimentaire communautaire

Une fois par semaine, les mardis soirs, l’odeur de la nourriture flotte dans les escaliers et par la porte d’entrée de la First United Church à Dryden. Cela fait partie de The Community Table, une initiative hebdomadaire, lancée en mars, pour tous ceux qui veulent ou ont besoin d’un repas chaud.

“Nous recevons beaucoup de personnes différentes. Nous pensons que tout le monde qui vient ici a besoin de quelque chose, que ce soit un besoin de nourriture, ou un besoin d’abri ou de connexion sociale, ou tout ce qui précède”, a déclaré Lindsay Burry, chef de file. organisateur de La Table Communautaire.

Burry a déclaré que l’idée de The Community Table est venue au milieu de la pandémie, ce qui a démontré le besoin urgent de lutter contre l’insécurité alimentaire dans la région.

C’est le seul endroit à Dryden où les gens peuvent prendre un repas chaud le soir, a déclaré Burry.

Des crêpes, des saucisses et des fruits sont servis pour le dîner un mardi soir à The Community Table à Dryden, en Ontario. (Logan Turner/CBC)

“C’est pourquoi nous avons opté pour un programme du soir, car c’est une lacune. C’est un endroit où nous n’avons pas ces services.”

Pinkerton, un travailleur de soutien communautaire, a déclaré que ces trois nouvelles initiatives sont importantes, mais qu’il en faut plus rapidement si elles veulent endiguer l’augmentation des surdoses et lutter contre l’itinérance.

Lorsqu’elle livre des fournitures de réduction des méfaits, a déclaré Pinkerton, elle entend toujours la même chose.

“La première chose qu’ils disent, c’est : ‘J’ai besoin d’une maison. J’ai besoin d’un endroit où vivre.’ Ils ne voient aucun espoir, et ils ont donc l’impression d’être simplement laissés pour compte. »