Comment Draymond Green et les Warriors se sont retrouvés

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Il y a à peine huit mois, il semblait que Draymond Green et les Golden State Warriors se dirigeaient vers un divorce, qui démantèlerait une dynastie.

Green avait frappé son coéquipier Jordan Poole lors d’un entraînement en octobre. Peu de temps après, les Warriors ont offert à Poole – un garde de quatrième année qui a mené une campagne d’évasion l’été dernier en route vers le championnat de l’équipe – une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur pouvant atteindre 140 millions de dollars. Pendant ce temps, Green et les Warriors, 33 ans, semblaient aller dans la direction opposée, avec des signes indiquant que les deux parties n’allaient pas s’entendre sur l’extension maximale souhaitée par Green. L’été 2023, lorsque Green atteindrait officiellement l’agence libre s’il refusait une option de joueur de 27,5 millions de dollars pour la saison prochaine, se profilait comme une date possible pour une scission.

Alors, comment les choses ont-elles changé si radicalement pour atteindre les nouvelles de vendredi, avec Green et les Warriors qui auraient accepté une prolongation de 100 millions de dollars sur quatre ans qui inclut une option de joueur dans la dernière saison ?

Même si son retour a semblé incertain pendant une grande partie de la saison dernière, pour Green, les Warriors ont toujours été à la maison.

Ils l’ont repêché comme 35e choix au total en 2012. Et au cours des 11 dernières années, Green a développé des liens profonds avec de nombreux membres de la franchise, en particulier l’entraîneur Steve Kerr et la superstar Steph Curry.

Ces dernières années, Kerr a déclaré à FOX Sports que Green était même devenu une sorte de co-entraîneur dans les coulisses, les deux hommes développant une confiance mutuelle malgré quelques matchs hurlants très publics au fil des ans.

Pendant ce temps, la fraternité de Green et Curry s’est approfondie après que Curry se soit présenté chez Green après que Green ait déclenché une tirade verbale contre son coéquipier de l’époque Kevin Durant en 2018. Curry s’est assis avec Green pendant plus de deux heures, Curry disant qu’il n’aimait pas la façon dont Green a géré la situation, mais aurait toujours son dos.

Green se sentait compris par les Warriors. Il a eu un succès profond avec l’équipe. Il voulait être un guerrier pour toujours.

[2023 NBA free agency, trade tracker]

Mais l’incident entre Green et Poole a complètement chamboulé les choses.

Après qu’une vidéo du coup de poing ait été divulguée à TMZ et soit devenue virale, Green s’est brièvement éloigné de l’équipe et à son retour, il y a eu des moments où Green a eu du mal à être lui-même cette saison. L’intensité de Green le nourrit, mais lui cause aussi des ennuis. En 2016, il a été suspendu pour le match 5 de la finale après avoir frappé LeBron James à l’aine. Et après l’incident avec Durant, les Warriors ont suspendu Green pour un match.

Le coup de poing de Poole semblait être la goutte d’eau pour les Warriors. Green a répondu en atténuant son feu – et cela a eu de profondes répercussions sur l’équipe. Cela s’est notamment manifesté dans le triste bilan des Warriors sur la route (11-30), ce dont Green a assumé l’entière responsabilité.

« Je pense que beaucoup de nos défauts cette année sont de ma faute », a déclaré Green sur son podcast en janvier. « Pourquoi est-ce de ma faute? Parce que je n’ai pas été le leader que je suis et que je dois être pour cette équipe. Et la raison pour laquelle je n’ai pas été ce leader est aussi de ma faute. »

À cette époque, dans une interview avec Taylor Rooks en janvier, Green a reconnu que « l’écriture est sur le mur » en parlant de son avenir avec les Warriors. Il a ensuite évoqué le plan en deux temps de l’équipe, qui avait créé beaucoup de tension entre les vétérans de l’équipe et leur jeune noyau.

« Je pensais que je serais là pour toujours, j’adorerais y être », a déclaré Green à Rooks. « Je comprends la taxe de luxe. Je comprends que vous avez ces jeunes gars et des contrats, et ils doivent être payés … Et donc, juste pour moi, c’est ce que je veux dire par l’écriture sur le mur. »

Mais ensuite, les choses ont pris une tournure inattendue pour Green et les Warriors.

Jordan Poole a dû être déplacé pour payer Draymond Green, où CP3 convient aux Warriors

Green a été la clé pour que Golden State obtienne finalement la sixième tête de série de la Conférence Ouest, puis se soit battu contre un déficit de 2-0 au premier tour contre les Kings de Sacramento pour gagner dans le match 7. Il a aidé à faire glisser la série de deuxième tour de l’équipe contre les Lakers. à six matchs.

Au cours de cette période, il semblait que Green se rappelait pourquoi il aimait être un guerrier. Et son équipe s’est rappelée de son importance inquantifiable, avec des performances telles que celle de Green dans le match 5 contre les Lakers, dans lequel il avait 20 points et 10 rebonds pour mener son équipe à la victoire. Il a également été nommé dans la deuxième équipe All-Defensive en mai.

Pendant ce temps, le plan en deux temps des Warriors s’effondrait. Ils ont traité l’ancien premier choix James Wiseman à la date limite des échanges dans le cadre d’un accord multi-équipes pour acquérir Gary Payton II. Le stock de Poole a chuté en séries éliminatoires, avec une moyenne de 10,3 points sur 34,1% de tirs, une forte baisse par rapport aux 17 points sur 50,8% de tirs qu’il avait en moyenne lors des séries éliminatoires en 2022.

Après l’élimination des Warriors, Green a clairement fait part de ses intentions.

« Je veux être un guerrier pour le reste de ma vie », a déclaré Green après le match 6 contre les Lakers. « Je veux rouler avec les mêmes mecs avec qui je suis monté. »

[James Harden is still searching for the NBA superteam of his dreams]

Kerr, à son tour, a souligné l’importance de Green pour l’équipe.

« Si Draymond n’est pas de retour », a déclaré Kerr aux journalistes lors de son entretien de sortie, « nous ne sommes pas un prétendant au championnat. »

Les piliers des Warriors ont fait écho à ce sentiment, Curry et Thompson affirmant qu’ils croyaient toujours profondément que leur noyau pouvait gagner des championnats ensemble.

Le directeur général nouvellement nommé, Mike Dunleavy, a qualifié la re-signature de Green de la priorité n ° 1 de l’équipe. Et il y a un peu plus d’une semaine, l’équipe a vendu Poole aux Wizards de Washington dans le cadre d’un accord pour acquérir Chris Paul, éliminant le désaccord restant entre Poole et Green qui avait tourmenté les Warriors toute la saison.

Dans quelle mesure le coup de poing de Draymond Green a-t-il influencé le commerce de Jordan Poole?

Les Warriors ont clairement réalisé que leur approche précédente était une erreur. Maintenant, ils avaient juste besoin que Green achète. Il a décliné son option comme prévu, et des rumeurs ont circulé sur d’autres destinations potentielles.

À la fin, cependant, avec le drame derrière eux, tout le monde a accepté d’avancer ensemble. Tout s’est bien passé pour Green, qui a déclaré qu’il voulait jouer en NBA pendant 15 ans, ce qui l’amènerait à la fin de ce nouveau contrat.

Maintenant, le rêve de Green d’être un guerrier pour la vie sera probablement réalisé. Et le rêve de l’équipe de gagner plus de championnats avec ce groupe reste bel et bien vivant.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Vert Draymond Guerriers de l’État d’or Asssociation nationale de Basketball