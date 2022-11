Comment Drake a sauvé le carnaval d’art perdu depuis longtemps Luna Luna

“C’était juste comme quelque chose que j’aurais dû savoir”, a déclaré Goldberg, dont Something Special Studios a travaillé avec Nike et le Brooklyn Museum, dans une interview. Mais quand il a commencé à envoyer des textos à ses contacts les plus branchés – conseillers en art, collectionneurs, “les enfants qui savent ce qui se passe” – personne ne savait de quoi il parlait. “OK, ça commence vraiment à devenir intéressant”, pensa-t-il.

Expérimenté dans le monde de la vie nocturne et des événements de divertissement à New York, mais sans percée évidente dans le projet, Goldberg a laissé son imagination mener, traçant prématurément des moyens de ressusciter la marque Luna Luna. En tant que Je vous salue Marie, il a envoyé une série de courriels froids au studio de Heller.

Ce que Goldberg ne savait pas à l’époque, c’est que Heller avait récemment été ramené sur le même chemin. Encouragés par l’historien de l’art Dieter Buchhart, érudit Basquiat, Heller et l’avocat Daniel McClean, spécialisé dans la restitution d’œuvres d’art, exploraient déjà les moyens de libérer Luna Luna.

“André était comme le poison et le remède”, a déclaré McClean. “Cela a été vendu par lui, mais il devait aussi faire partie de tout acheteur qui l’a racheté, car il a le savoir-faire et la relation avec les artistes.”

Un collectionneur milliardaire a cherché à financer l’affaire, mais les vendeurs ont insisté pour que les œuvres soient achetées telles quelles, sans les voir, ce qui refroidit l’intérêt. “Nous avions une vision très apocalyptique de ce que serait le contenu des conteneurs”, a déclaré McClean. Après avoir obtenu une inspection limitée d’un en 2018, il a été accueilli par des éclaboussures d’eau.

C’est Goldberg, s’accrochant à l’espoir qu’il pourrait s’impliquer d’une manière ou d’une autre, qui a semé la graine avec Drake’s DreamCrew. “Dans une conversation de 30 secondes sur” cela existait “, nous étions tous dedans”, a déclaré Gonzales à propos du rappeur et de son manager Adel Nur, connu sous le nom de Future the Prince. “‘Comment pouvons-nous nous impliquer?'”