Comment Dragon Age : The Veilguard a utilisé les leçons des Sims pour créer son créateur de personnages et bien plus encore

Corinne Busche ne cherchait pas d’emploi lorsqu’elle s’est assise pour déjeuner avec l’équipe de direction de BioWare en 2019. Elle était fan des jeux de BioWare depuis l’époque de Dragon Age : Origins, et elle voulait, selon ses propres termes, « rencontrer mes héros ».

« J’ai donc déjeuné avec quelques personnes de l’équipe de direction de BioWare et nous avons commencé à discuter des systèmes de progression, des arbres de compétences et des économies, et nous avons vraiment eu un écho l’un avec l’autre », se souvient Busche. « Et à ma grande surprise, ils ont exprimé leur intérêt pour que je les rejoigne, et c’était le genre de question qu’on n’a pas besoin de me poser deux fois. C’était une opportunité de rêve, et pouvoir entrer dans cet espace, visiter le studio, voir mes personnages préférés exposés sur les murs, j’ai été immédiatement conquis. Immédiatement. »

Busche venait de travailler chez Maxis, où elle avait aidé à concevoir les systèmes de plusieurs projets Les Sims. En prenant la direction de Dragon Age : La Garde du Voile, elle a rejoint un vivier de talents plus vaste qui s’est étendu de Maxis à d’autres secteurs de l’industrie du jeu. Ce vivier comprend des personnes comme Eric Holmberg-Weidler, à qui l’on attribue le mérite d’avoir peaufiné de nombreux systèmes qui composaient Les Sims 4 avant de diriger la refonte des professions dans l’extension Dragonflight de World of Warcraft. Justin Camden, qui a également travaillé sur Les Sims, est l’un des concepteurs techniques de Dragon Age : La Garde du Voile.

Découverte systématique

À première vue, Les Sims n’ont pas grand-chose en commun avec un RPG comme Dragon Age, si ce n’est qu’ils proposent tous deux une histoire d’amour. Depuis leur sortie en 2000, Les Sims s’est forgé une réputation de simulateur de vie décontracté, souvent idiot ; le jeu où vous retirez une échelle d’une piscine et regardez vos pauvres petits Sims se noyer. Mais sous le capot, Les Sims est un réseau complexe de systèmes, de progression et de relations. Les Sims ont un travail. Ils acquièrent des compétences. Ils tombent amoureux.

« Maxis est un endroit idéal pour les designers qui souhaitent perfectionner leurs compétences », explique Busche. « De nombreux projets sur différentes plateformes et modèles de services se déroulent simultanément, ce qui offre une rare opportunité d’acquérir une vaste expérience. Ce que les gens ne réalisent peut-être pas à propos des Sims, compte tenu de leur nature ludique, c’est que les systèmes et mécanismes sous-jacents sont d’une profondeur trompeuse, surtout en tant que développeur. L’un des aspects les plus intéressants de l’évolution de Maxis en tant que designer est l’expérience que l’on obtient avec la simulation, le gameplay émergent et les expériences de jeu émotionnellement pertinentes. C’est une opportunité vraiment unique de faire partie de ces équipes, et ces compétences peuvent profiter à un certain nombre de jeux et de genres différents. »

…nous constatons que les joueurs de RPG ont soif de ce même sentiment d’autonomie, de prise de décisions, d’influence sur les personnages

L’expérience de Busche en matière de conception de systèmes est évidente tout au long de The Veilguard. Il comprend des arbres de compétences complets, avec des sous-classes adaptées à différents types d’armes et styles de jeu, et les choix que vous faites résonnent également profondément tout au long de l’histoire. Il est également possible d’améliorer vos relations avec les factions individuelles et les commerçants, ce qui ouvre à son tour de nouvelles possibilités d’acquisition d’équipements uniques, et les personnages portent des cicatrices durables en fonction des choix que vous faites. Les systèmes sont superposés tout au long de Dragon Age, approfondissant le lien entre le joueur avec le monde et les personnages qui l’habitent.

« Qu’y a-t-il de si merveilleux dans [The Sims] « Il y a tellement d’autonomie dans ce jeu, et nous constatons que les joueurs de RPG ont soif de ce même sentiment d’autonomie, de prise de décisions, d’influence sur les personnages. Et ce que vous ne réalisez peut-être pas dans Les Sims, c’est qu’en coulisses, il y a des systèmes de progression vraiment robustes, des économies de jeu, des comportements de personnages pour leur propre IA et leur autonomie… beaucoup de parallèles vraiment fascinants », explique Busche. « Donc, à cet égard, je suis très reconnaissant du temps que j’ai passé là-bas, d’avoir pu tirer certains de ces enseignements, qu’il s’agisse de la façon de transmettre une progression romantique au joueur, de la progression des compétences de conception, du rythme du jeu, de beaucoup d’idées transférables vraiment intéressantes auxquelles vous ne pensez peut-être pas en surface. »

Dans Les Sims, les personnages vivent leur vie quotidienne dans un monde idéalisé rempli de personnages étranges mais charmants comme Bonehilda (Dragon Age, il faut le mentionner, a son propre squelette vivant en la personne de Manfred). Bien que les personnages de Dragon Age soient toujours liés aux exigences de l’histoire, BioWare fait tout son possible pour les rendre plus vivants. Comme nous l’avons évoqué dans notre aperçu pratique publié la semaine dernière, Dragon Age est rempli de petits messages indiquant, par exemple, comment vous avez « échangé des coups verbaux » avec Solas. Comme nous le verrons dans un prochain article, les relations platoniques et amoureuses jouent un rôle important dans la façon dont les personnages évoluent dans Dragon Age.

Et bien sûr, comme le sait quiconque a joué à un jeu BioWare ou aux Sims, les deux jeux ont leur part de woohoo.

Comment Dragon Age a appris du créateur des personnages des Sims

En fin de compte, c’est au niveau du créateur de personnages que la ressemblance entre les deux est la plus évidente. Le créateur de personnages de Dragon Age est très complet, permettant aux joueurs de modifier les caractéristiques physiques, notamment la taille de la poitrine, la courbure du nez d’un personnage et le fait que ses yeux soient injectés de sang ou non, entre autres caractéristiques. Alors que les personnages personnalisés sont une tradition de BioWare qui remonte à l’époque de Baldur’s Gate, The Veilguard s’inspire des leçons des Sims dans tous les domaines, de la personnalisation du corps à la fluidité de l’interface utilisateur.

Ce type de pollinisation croisée est courant chez EA, et Dragon Age : The Veilguard s’inspire également de nombreuses autres sources. Cette incroyable technologie capillaire, par exemple, a vu le jour dans les jeux de sport d’EA, ce qui signifie que votre Rook peut avoir une crinière luxuriante comme Lionel Messi. Mais le créateur de personnages est peut-être le plus grand point d’inflexion entre Dragon Age et Les Sims.

Chaque revue de jeu BioWare d’IGN

« Les créateurs de personnages sont extrêmement complexes et, à bien des égards, encore plus personnels. Il est très important que les joueurs aient le sentiment qu’ils peuvent être représentés et qu’ils soient fiers de cette représentation tout au long du processus de création », explique Busche. « Je me souviens notamment que nous avions des difficultés avec une partie de notre iconographie, et nous nous sommes demandés : « Comment Les Sims 4 a-t-il géré cela ? » Bien que la technologie et l’interface utilisateur soient assez différentes, les objectifs et les leçons sous-jacentes étaient assez similaires. »

Elle ajoute que Maxis possède « une richesse de connaissances considérable en matière de représentation du genre, de l’identité et du nombre surprenant de problèmes de localisation qui accompagnent cela lorsque vous publiez dans différentes régions et langues ».

« C’est toujours agréable de pouvoir tirer parti de cette expérience passée. Voir ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et comment les attentes ont évolué. Le plus amusant, c’est que nous pouvons maintenant transmettre cette expérience et partager nos connaissances avec d’autres équipes », explique Busche.

Les créateurs de personnages sont extrêmement complexes et, à bien des égards, encore plus personnels

En termes de résultats, Les Sims et Dragon Age sont bien sûr deux jeux très différents avec des objectifs très différents. L’un est un RPG d’action en solo, l’autre une simulation de style de vie. En tant que studios, BioWare et Maxis sont également dans des situations très différentes à l’heure actuelle. Les Sims sont une franchise phare depuis plus de deux décennies, et EA cherche à étendre sa portée avec un nouveau film. BioWare, quant à lui, cherche à se reconstruire après avoir trébuché avec Anthem et Mass Effect Andromeda.

Mais lorsque le créateur Will Wright a décidé de se concentrer sur les personnages de ses jeux, le monde qu’il a créé n’était pas si différent de celui de Dragon Age. Tous deux utilisent des systèmes uniques pour créer des mondes réactifs et imaginatifs, remplis de choix intéressants et de personnages dotés de leur propre vie intérieure. C’est une philosophie qui a toujours fait partie de l’héritage de BioWare ; aujourd’hui, dans The Veilguard, elle est enfin pleinement mise en valeur.

Dragon Age: The Veilguard sera disponible sur PC, PlayStation et Xbox le 31 octobre. Gardez un œil sur IGN tout au long de ce mois, car notre couverture IGN First se poursuit.

Kat Bailey est la directrice de l’information d’IGN et co-animatrice du chat vocal Nintendo. Vous avez un tuyau ? Envoyez-lui un message privé à @the_katbot.