Comment dormir pendant une canicule

Faites ce que vous pouvez pour rafraîchir votre chambre. “Nous avons tendance à dormir plus profondément dans une chambre fraîche”, a déclaré Philip Gehrman, psychologue clinicien au Penn Sleep Center de l’Université de Pennsylvanie. Il a même noté que “pour certaines personnes, une fois que l’été arrive et qu’elles allument la climatisation, elles dorment mieux parce qu’elles gardent leur chambre plus fraîche qu’elles ne le feraient au printemps ou à l’automne”. (Wirecutter, une société du New York Times qui examine et recommande des produits, propose des conseils pour garder une pièce au frais avec un budget limité.)