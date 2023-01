Comment Doraemon a aidé un garçon de 6 ans à survivre à l’effondrement d’un bâtiment à Lucknow

Deux femmes ont perdu la vie après l’effondrement d’un immeuble dans le quartier Hazratganj de Lucknow. Les femmes auraient succombé à leurs blessures après avoir été secourues. Beaucoup ont survécu à cet horrible accident. Parmi les 14 survivants figure le fils d’un porte-parole du parti Samajwadi. Il est sous traitement à l’hôpital civil du SPM et est hors de danger, selon les médecins. S’adressant au Times of India, Mustafa, six ans, a révélé qu’il s’était réfugié sous le lit après que le bâtiment eut tremblé. Il a expliqué qu’il avait appris la compétence d’un dessin animé populaire Doraemon.

“J’étais terrifié mais je me suis souvenu d’un épisode du dessin animé ‘Doraemon’ dans lequel Nobita (le personnage central de la série) a appris à se protéger lors d’un tremblement de terre en s’abritant dans des coins ou sous le lit. Sans perdre une seconde, je me suis abrité sous le lit”, a déclaré Mustafa en s’adressant à TOI.

Son père n’était pas présent dans l’immeuble au moment de l’accident. Cependant, son grand-père Amir Haidar, un ancien dirigeant du Congrès présent avec la famille, a survécu à l’incident.

Pendant ce temps, le ministre en chef Yogi Adityanath a ordonné la création d’un comité de trois membres pour enquêter sur l’incident et soumettre un rapport dans la semaine. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que l’équipe de trois membres constituée par le ministre en chef comprend le commissaire divisionnaire de Lucknow Roshan Jacob, le co-commissaire de police Piyush Mordia et l’ingénieur en chef du département des travaux publics. Ce comité identifiera les responsables de l’incident et soumettra son rapport dans une semaine, a indiqué le porte-parole.

Jacob a ordonné aux responsables de l’Autorité de développement de Lucknow de prendre des mesures contre les propriétaires d’immeubles Mohammad Tareef, Nawazish Shahid ainsi que les constructeurs de Yazdan. Il a ordonné de porter plainte contre eux.

Le DC a également ordonné que d’autres bâtiments construits par le constructeur Yazdan dans la ville de Lucknow soient identifiés et inspectés. S’ils sont trouvés illégaux ou de mauvaise qualité, ils devraient être démolis, a-t-il déclaré.

