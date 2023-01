Comment ‘Doppelganger Killer’ a chassé cinq sosies avant de massacrer la victime et de jeter le corps pour que ses propres parents le trouvent

UNE DOPPELGANGER aurait assassiné son propre sosie et jeté son corps pour que ses parents le retrouvent dans un complot élaboré pour simuler sa propre mort.

La police a révélé que Sharaban K aurait approché jusqu’à cinq femmes différentes alors qu’elle sélectionnait soigneusement une victime sur les réseaux sociaux.

Sharaban K aurait tué Khadidja dans le but de simuler sa propre mort

Khadidja O aurait été prise pour cible en raison de sa ressemblance avec Sharaban 1 crédit

Elle aurait tenté d’inciter les femmes à la rencontrer afin qu’elle puisse les tuer.

Et malheureusement, une victime potentielle aurait été dupée – Khadidja O.

La jeune femme de 23 ans a été poignardée 50 fois et son visage a été tellement défiguré qu’elle n’a pas pu être reconnue.

Sharaban et son complice auraient alors jeté le corps – en espérant que Khadidja serait prise pour elle et qu’elle pourrait disparaître.

Mais les flics pensent maintenant avoir démêlé l’affaire après le meurtre d’août 2022.

Sharaban et son amie Sheqir K, 23 ans, ont toutes deux été arrêtées suite à la mort de Khadidja.

Le couple risque la prison à vie s’il est reconnu coupable du meurtre de la jeune femme.

C’est une affaire qui a complètement choqué l’Allemagne – étant surnommée “The Doppelganger Murder”.

La police pense que Sharaban, d’Ingolstadt, a approché entre trois et cinq femmes alors qu’elle lançait son complot élaboré pour simuler sa propre mort.

“Elle voulait commencer une nouvelle vie quelque part, nous pensons que c’était quelque part à l’étranger”, a déclaré un responsable de la police à The Sun Online.

“A cause de tout cela, elle s’est beaucoup occupée des réseaux sociaux et a commencé à chercher des femmes qui lui ressemblaient le plus possible – afin qu’elle puisse les tuer.

“D’après ce que nous avons pu déterminer jusqu’à présent, nous pensons que tout cela était son plan et qu’elle planifiait le meurtre depuis plusieurs semaines.”

Et dans un autre rebondissement de l’affaire, Khadidja avait reçu des messages d’une personne se faisant passer pour le rappeur Lune, qui compte quelque 200 000 abonnés sur Instagram et un million de fans sur Spotify.

La police a déclaré à ce stade qu’elle n’avait pas été en mesure de confirmer un lien avec les messages de “Lune” et de Sharaban.

Le rappeur Lune a révélé des messages de Khadidja demandant de l’aide Crédit : lunee.officiel

Khadidja, de Heilbronn, a cependant ressenti quelque chose d’étrange et de dangereux dans tout cela, elle a ensuite envoyé la vidéo et un message vocal à la vraie Lune.

Elle lui a demandé de confirmer que le message est réel.

“J’espère que vous le voyez et que vous pouvez me répondre parce que je suis très, très précaire”, a-t-elle déclaré.

“Une femme m’a écrit pour un tournage vidéo, soi-disant de vous… Ce serait vraiment cool si vous me disiez si c’est vrai ou faux.”

Lune a répondu et lui a dit que le message était faux – l’avertissant de ne pas y donner suite.

Khadidja est cependant tombée dans un autre piège, cette fois prétendument tendu par Sharaban K, et a rencontré ses assassins présumés.

La jeune femme, a accepté de se retrouver sur la promesse d’une “offre cosmétique”.

Sharaban et Sheqir seraient alors allés chercher la jeune femme chez elle.

Et puis ils se sont arrêtés dans une étendue boisée entre Heilbronn et Ingolstadt.

C’est là qu’ils auraient poignardé Khadidja à mort avant de mettre son corps sur la banquette arrière et de le laisser à Ingolstadt.

Le corps a été découvert par les parents de Sharaban le 16 août.

Le corps de Khadidja avait été si gravement défiguré que la famille a d’abord cru qu’elle était Sharaban.

“Lorsque [the parents] ont trouvé la voiture verrouillée, mais ils ont pu voir un cadavre sur la banquette arrière”, a déclaré le responsable de la police Andreas Aichele au Sun Online.

“Comme ils n’ont pas pu ouvrir la voiture, ils ont alors appelé la police et nous avons envoyé des agents.

“Et elle, une fois que nous avons ouvert la portière de la voiture, il est devenu tout à fait clair que nous avions affaire à une scène de crime.

“La femme avait été poignardée à plusieurs reprises et son corps était extrêmement blessé et défiguré.”

Mais ce n’est qu’après une autopsie que des questions ont été soulevées – et on a découvert que le corps était celui de Khadidja.

Son ADN et ses empreintes digitales ne correspondaient pas et le mystère s’est approfondi – déclenchant une recherche de Sharaban.

La police a réussi à retrouver la suspecte après avoir été aperçue au volant d’une voiture par quelqu’un qui l’a reconnue et elle a ensuite été filmée par vidéosurveillance dans une pizzeria.

Sharaban et Sheqir ont tous deux été placés en détention provisoire, soupçonnés d’homicide involontaire coupable le 19 août.

Et la semaine dernière, des mandats d’arrêt ont été émis contre eux pour suspicion de meurtre, les deux étant détenus dans des prisons différentes.

“Pour le moment, elle ne dit rien à la police, ce qui est son droit, a précisé la police.

Les flics ont confirmé qu’ils ne savaient pas qui avait poignardé à ce stade.