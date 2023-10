Comment donner un sens au marché du travail incroyablement fort du pays : NPR

basculer la légende Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Le marché du travail défie tous les pronostics.

Les employeurs américains ont créé 336 000 emplois en septembre, selon le ministère du Travail. C’est environ deux fois plus que ce que prévoyaient les prévisionnistes.

La forte croissance de l’emploi est une bonne nouvelle pour tous ceux qui recherchent du travail. Mais cela pourrait rendre plus difficile l’effort de la Réserve fédérale pour réduire l’inflation.

Voici quatre choses à savoir sur l’instantané mensuel de l’emploi.

Le moteur de l’emploi ne ralentit pas

Au lieu du ralentissement que les prévisionnistes attendaient dans les chiffres de l’emploi, les embauches semblent s’accélérer. Non seulement les employeurs ont créé un nombre impressionnant d’emplois en septembre, mais les chiffres révisés montrent que les embauches ont été beaucoup plus fortes en juillet et en août que ce qui avait été annoncé.

Les gains d’emplois du mois dernier ont été généralisés, presque tous les secteurs ayant ajouté des travailleurs.

Les restaurants et les bars ont créé 61 000 emplois en septembre et sont enfin revenus là où ils étaient avant la pandémie. Les soins de santé et l’éducation ont également ajouté des dizaines de milliers de travailleurs le mois dernier. Même les usines et les entreprises de construction ont continué à embaucher, malgré la hausse des taux d’intérêt.

Le marché du travail a des implications pour la Fed

La Réserve fédérale surveille de près le marché du travail alors qu’elle tente de décider si elle doit augmenter encore les taux d’intérêt, dans le but de contrôler l’inflation.

Lors de leur dernière réunion en septembre, les décideurs politiques semblaient pencher vers une nouvelle hausse des taux cette année dans leur quête de maîtrise des prix.

Le solide rapport sur l’emploi de septembre pourrait être inquiétant, mais il n’est peut-être pas si mauvais du point de vue de la Fed.

La principale préoccupation liée à la surchauffe du marché du travail est qu’elle pourrait exercer une pression à la hausse sur les salaires et menacer une nouvelle inflation.

Mais malgré les fortes créations d’emplois du mois dernier, la croissance des salaires est restée modeste. Les salaires moyens en septembre ont augmenté de 4,2 % par rapport à l’année dernière, et les salaires n’ont augmenté que de 0,2 % entre août et septembre.

« La croissance des salaires ralentit, donc cela ne ressemble pas à un marché du travail inflationniste », déclare Julia Coronado, présidente de MacroPolicy Perspectives. « C’est un peu Boucle d’or, en fait. »

Le taux de chômage reste faible

Le taux de chômage est resté stable en septembre à 3,8 %. Même si le taux de chômage a légèrement augmenté par rapport au début de l’année, il reste très bas par rapport aux normes historiques.

Le taux de chômage a augmenté en août parce que des centaines de milliers de nouvelles personnes ont rejoint le marché du travail ce mois-là. C’est un bon signe car cela suggère que les gens sont optimistes quant à leurs perspectives d’emploi. Et avec davantage de personnes travaillant, l’économie peut croître sans exercer de pression à la hausse sur les prix.

Attention : le taux de chômage des Afro-Américains a augmenté le mois dernier, passant de 5,3 à 5,7 %. Cela pourrait être un hasard statistique. Le chiffre a beaucoup fluctué ces derniers mois. Mais c’est quelque chose à surveiller.

Les nouvelles sur la grève n’apparaîtront que le mois prochain

Ce décompte des emplois a été réalisé à la mi-septembre, juste avant le début de la grève des Travailleurs unis de l’automobile. Il ne reflète donc pas les 25 000 travailleurs de l’automobile en grève vendredi matin, ni les plusieurs milliers de travailleurs supplémentaires qui sont restés au chômage en raison de pénuries de pièces liées à la grève.

Le cliché de septembre a également été pris avant que les écrivains hollywoodiens ne mettent fin à leur grève. Ces changements pourraient apparaître dans le rapport sur l’emploi d’octobre.