Comment donner le meilleur de vous-même chaque jour

Si vous restez debout à 4 heures du matin pour étudier pour un test ou si vous sautez des repas pour vous préparer à une présentation au travail, vous faites tout mal, selon le PDG et président de Target, Brian Cornell.

Au lieu de cela, adoptez son approche pour faire le “meilleur” chaque jour : dormez et mangez “comme vous le feriez si vous jouiez à l’US Open ou au Super Bowl”.

“C’est la veille du match. Je vais prendre un bon repas. Je vais me reposer. Je vais me présenter sous mon meilleur jour”, a déclaré Cornell lors d’un récent épisode du Podcast “Comment les leaders dirigent avec David Novak”animé par le président exécutif de Yum Brands, David Novak.

Cornell, 64 ans, dirige Target depuis 2014, menant le détaillant à travers une expansion rapide du commerce électronique au cours de la dernière décennie et, plus récemment, la pandémie de Covid-19. En 2021, Target le chiffre d’affaires annuel a atteint 106 milliards de dollarsune hausse de plus de 35 % au cours des deux dernières années.

Le PDG a déclaré qu’il était victime d’habitudes néfastes assez courantes : passer la journée avec peu de sommeil, boire du café pour les repas et ne pas laisser de temps pour faire de l’exercice ou se détendre après le travail.

Les lieux de travail peuvent facilement créer une culture où ces habitudes malsaines semblent parfaitement normales, a expliqué Cornell. Mais ils nuisent à votre santé à long terme et peuvent nuire à la qualité de votre travail : Un étude 2016 Des chercheurs de la Hult International Business School ont constaté que la perte de sommeil chez les travailleurs a un impact négatif sur la prise de décision, la créativité, le traitement, l’adaptabilité et peut entraîner d’autres effets secondaires physiques et émotionnels dommageables.

“Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils n’ont pas mangé et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils fassent de leur mieux”, a déclaré Cornell.

Cornell a finalement découvert que le fait d’aborder chaque jour comme s’il était sur le point de participer à un événement sportif majeur l’aidait à “réorganiser” son approche de l’équilibre travail-vie personnelle, a-t-il déclaré. Il l’a appris d’un programme appelé Human Performance Institute, qui travaillait avec des athlètes professionnels avant de passer au travail avec des cadres, a-t-il ajouté.

Le programme a appris à Cornell qu’il devait manger des repas complets et nutritifs, incorporer une sorte d’exercice dans la journée et dormir la bonne quantité, généralement huit heures, ce qui est normal pour de nombreux athlètes professionnels.

Cela aide Cornell à maximiser son énergie chaque jour, a-t-il déclaré. N’importe qui peut apporter ce changement à sa vie, qu’il s’agisse d’un cadre supérieur, d’un employé de niveau intermédiaire ou même d’un étudiant, a-t-il ajouté.

“J’essaie vraiment d’équilibrer l’importance de mon énergie et de m’assurer que je n’ai jamais eu de mauvaise journée”, a déclaré Cornell. “Mais pour ce faire, je dois dormir suffisamment, bien manger et faire de l’exercice.”

