Comment Donna Deegan a aidé les démocrates à provoquer un grand bouleversement à Jacksonville, en Floride

Cette semaine, les démocrates ont reçu une rare bonne nouvelle en Floride : pour la première fois depuis des années, ils ont renversé le siège du maire de Jacksonville, la ville dirigée par les républicains la plus peuplée du pays. La victoire, portée par l’ancienne présentatrice de nouvelles Donna Deegan, a été largement considérée comme un bouleversement majeur pour le GOP, qui a accru sa domination dans l’État lors des élections de mi-mandat de 2022.

La victoire de Deegan est une victoire importante pour les démocrates, mais n’est peut-être pas le signe d’un changement radical dans la politique de la Floride. Elle a gagné assez étroitement, apportant 52 % des voix contre 48 % pour le chef de la Chambre de commerce républicaine, Daniel Davis. Et bien que Jacksonville fasse partie du comté de Duval, en Floride, qui est historiquement républicain, la région est davantage considérée comme un quartier swing que d’autres parties de l’État. Jacksonville a élu les maires des deux partis au cours des deux dernières décennies, tandis que le comté de Duval a soutenu les candidats présidentiels démocrates et républicains en ces dernières années. En 2016, l’ancien président Donald Trump a remporté la région, et en 2020, le président Joe Biden l’a fait.

Deegan a également été renforcée de manière unique par la force de sa candidature et un message inclusif sur le changement qui a amené des démocrates, des indépendants et un nombre décent de républicains croisés. Présentateur de nouvelles régionales nocturnes pendant 25 ans qui a continué à se battre publiquement contre le cancer du sein, Deegan avait des liens profonds avec la région de Jacksonville et une forte reconnaissance des électeurs. Elle a également pu capitaliser sur une base électorale déçue par le leadership républicain actuel, car la criminalité dans la ville est restée élevée et une récente tentative de privatiser le service public de Jacksonville a été embourbée dans le scandale.

« Elle avait deux choses pour elle », a déclaré le stratège démocrate de Floride Steve Schale à Vox. « La première est qu’elle est une candidate phénoménale. Si vous avez grandi à Jacksonville, vous avez grandi avec Donna Deegan. Je connais Donna Deegan depuis que j’ai 11 ans. [Plus,] l’administration sortante a aussi eu quelques soucis et on a vu beaucoup d’insatisfaction vis-à-vis de la direction de la ville et une vraie volonté de changement.

Deegan a mené une campagne largement positive, en mettant l’accent sur le rapprochement des personnes de différents partis et sur le fait de rendre le gouvernement de Jacksonville plus inclusif et représentatif de la population de la ville. Deegan a également parlé de changer la culture du gouvernement municipal et de le rendre plus transparent. Parmi les principaux problèmes sur lesquels elle a déclaré qu’elle se concentrerait en tant que maire, citons la lutte contre le vieillissement des infrastructures, l’amélioration des résultats de santé de la ville et le renforcement du soutien aux petites entreprises. Alors même que Deegan cherchait à être plus inclusif dans ses messages, Davis virait plus à droite dans sa campagne, une décision qui l’a peut-être blessé.

« Autant que je voulais gagner cette course pour les habitants de Jacksonville, je voulais que l’amour gagne », a déclaré Deegan dans son discours de victoire mardi. « Je vous ai dit que c’était comme où nous étions, que nous obtenions beaucoup de croisements, que nous obtenions beaucoup de gens qui voulaient désespérément ce changement à Jacksonville. »

Les facteurs de la victoire de Deegan

Peut-être que le plus gros point à retenir pour les démocrates qui espèrent faire des gains en Floride en 2024 est l’importance de présenter un candidat ayant des liens étroits avec la communauté.

En plus d’être une présentatrice de nouvelles reconnaissable pendant des décennies, Deegan était bien connue à Jacksonville pour avoir créé une fondation pour aider les femmes mal desservies à lutter contre le cancer du sein et organiser des événements populaires et des courses dans la ville. Deegan a poursuivi ce travail après avoir elle-même reçu trois diagnostics de cancer du sein.

« Les gens me connaissent. Nous avons vécu une vie partagée à Jacksonville », a déclaré Deegan dans une interview MSNBC.

Les liens qu’elle a établis au fil du temps étaient inestimables, a déclaré Schale. « Elle a vécu cette vie très publique qui lui a permis de construire une marque très résistante et, à certains égards, non partisane », a-t-il déclaré à Vox. « Il y a une confiance résiduelle en qui elle est en tant qu’humain. »

La reconnaissance du nom signifiait que Deegan n’avait pas à perdre de temps ni d’argent à se présenter aux électeurs. Deegan ne s’est pas contenté de cela, cependant, Georgette Dumont, politologue de l’Université de Floride du Nord, a déclaré à Vox. Deegan a élargi la sensibilisation existante en organisant un jeu au sol solide, avec une solide campagne de porte-à-porte et des mairies, et elle a participé à un débat public, que Davis a choisi de sauter.

Dans son message, Deegan s’est également concentrée sur les problèmes hyperlocaux, se positionnant comme une nouvelle voix dans le bureau du maire qui pourrait repousser les inquiétudes que les électeurs auraient pu avoir sur la façon dont les républicains dirigeaient la ville – y compris en ce qui concerne la criminalité et les infrastructures. La ville a connu un pic d’homicides en 2022 et a fait l’objet d’un examen minutieux pour être la prétendue capitale du meurtre de la Floride. Davis, la candidate républicaine, avait réagi en appelant à davantage de policiers dans la rue, ce que Deegan a également soutenu, bien qu’elle ait également appelé à des investissements supplémentaires dans des programmes sociaux qui s’attaquent à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire.

Les électeurs mécontents du programme conservateur que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a imposé à la législature de l’État ont également vu Deegan comme un candidat de l’opposition. DeSantis a approuvé Davis, bien qu’il n’ait pas investi beaucoup d’énergie pour stimuler sa campagne.

Deegan a également concentré ses messages sur un leadership inclusif qui ne tenait pas compte de la partisanerie, soulignant sa volonté de renforcer un gouvernement municipal qui prend en compte les voix de toutes les parties. Elle s’est engagée à inclure plus de diversité dans les conseils d’administration importants afin de mieux refléter la démographie de Jacksonville. Selon le US Census Bureau, la ville est composée d’environ 55 % de blancs, 31 % de noirs, 11 % de latinos et 5 % d’américains d’origine asiatique. Ce type de cadrage pourrait en fin de compte s’avérer attrayant pour les électeurs de régions tout aussi dynamiques qui pourraient être plus ouverts à une rhétorique moins partisane.

« C’est un quartier fortement républicain qui devient de plus en plus bleu au fil des ans à mesure que les gens emménagent », a déclaré Dumont. Jacksonville est devenue de plus en plus diversifiée, plus jeune et plus métropolitaine ces dernières années, a ajouté Schale. Il a également noté que la campagne d’Obama, sur laquelle il a travaillé, a beaucoup investi pour attirer davantage d’électeurs noirs dans la région, un effort sur lequel les candidats peuvent continuer à s’appuyer.

Alors que les démocrates se préparent à investir en Floride avant les élections de 2024, la victoire de Deegan pourrait être instructive. Comme elle l’a montré, avec le bon candidat, la messagerie et le jeu au sol, les démocrates peuvent continuer à faire des gains en Floride.