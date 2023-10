Avec cinq matches de retard sur chaque concurrent dans la Coupe du monde de cricket, l’Inde, hôte du tournoi, reste la seule équipe encore invaincue, et l’Angleterre, championne en titre, est tombée presque au bas du classement dans une tournure surprenante des événements.

Perdants

1. La défaite de l’Angleterre contre le Sri Lanka confirme pratiquement sa sortie du tournoi. Les commentateurs sportifs ont qualifié cela de brutale chute de gloire pour l’Angleterre, qui a remporté la dernière Coupe du monde en 2019 après avoir battu la Nouvelle-Zélande.

Cela doit être dans la conversation pour la défense la plus faible de la Coupe du monde de tous les temps, tous sports confondus. Pire encore, le fait de devoir continuer à voler, à jouer et à se faire tabasser même après être tombé en morceaux/essentiellement retiré du format. Le cricket reste le sport le plus cruel – Barney Ronay (@barneyronay) 26 octobre 2023

L’équipe d’Angleterre était la deuxième favorite pour remporter le tournoi de cette année parmi les abonnés du terminal Bloomberg ayant participé au Bracket.

2. Le frappeur australien Glenn Maxwell a critiqué l’utilisation de spectacles de lumières clignotantes au milieu des matches comme “l’idée la plus stupide”, affirmant qu’il faut du temps aux yeux pour s’adapter à mesure que le stade s’assombrit pour les spectacles, qui ont été ajoutés pour les spectateurs. Son coéquipier David Warner avait un avis différent.

J’ai vraiment adoré le spectacle de lumière, quelle ambiance. Tout tourne autour des fans. Sans vous tous, nous ne pourrons pas faire ce que nous aimons. 🙏🙏🙏 https://t.co/ywKVn5d5gc – David Warner (@davidwarner31) 25 octobre 2023

Gagnants

1. L’Afghanistan a remporté une autre victoire, cette fois contre son pays voisin et son grand rival, le Pakistan. Les joueurs ont été enregistrés en train de danser sur la chanson Lungi Dance, associée par de nombreux Indiens à Chennai, la ville qui a accueilli le match. Le match avait également un aspect politique : le gouvernement pakistanais a déclaré qu’il commencerait à expulser les réfugiés afghans sans papiers qui ont traversé la frontière après la prise de pouvoir par les talibans. Bon nombre des meilleurs joueurs afghans ont appris le cricket dans des camps de réfugiés au Pakistan.

Une équipe afghane dansant sur une chanson de danse pulmonaire dans un bus en route vers l’hôtel. pic.twitter.com/wVLxZmPbeC – Sammy 𝕏 (@sammyX39) 23 octobre 2023

2. Jubilant Food Works Ltd., qui possède et exploite des chaînes de restauration rapide en Inde, dont Domino’s, a enregistré une augmentation des commandes à chaque fois que l’équipe indienne joue au cricket, a déclaré mercredi le PDG Sameer Khetarpal lors d’un appel aux analystes. La société espère peut-être que la bonne performance de l’Inde dans le tournoi se poursuive, car elle a manqué les estimations de bénéfice net pour le trimestre se terminant en septembre, faisant chuter les cours des actions à leur plus bas niveau en près de deux mois.