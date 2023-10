LONDRES — Le principal conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, a qualifié le gouvernement britannique de « porcs inutiles » et a appelé à une série de licenciements au plus fort de la pandémie de coronavirus.

Au cours des échanges WhatsApp de l’été 2020 présentés mardi lors de l’enquête officielle britannique sur les coronavirus, Cummings a fustigé les plus hauts ministres du gouvernement – ​​et a appelé Johnson à procéder à un remaniement.

Les messages ont été envoyés alors que le gouvernement de Johnson était sous le choc d’une augmentation des cas de COVID-19 après avoir décidé de rouvrir des pans clés de l’économie – et de ramener les élèves à l’école – après le verrouillage du printemps.

« Ne pensez pas durable pour [then-Education Secretary Gavin Williamson] rester [at the Department for Education]”, a envoyé un texto Cummings, tout en exhortant Johnson à limoger son secrétaire à l’Éducation et à procéder à un remaniement pour “concentrer intensément les esprits”.

Après que Johnson ait déclaré qu’il serait « fatal » d’informer le Cabinet d’un remaniement à venir, Cummings s’est mis en colère en disant qu’il faisait une « grosse erreur » dans le message suivant.

« Pour le moment, le [Westminster] Bubble pense que vous avez détourné votre attention, que vous êtes heureux d’avoir des connards inutiles aux commandes, et ils pensent qu’une grande partie des nouvelles chaotiques qui font la une viennent du n°10 alors qu’en fait elles viennent du Cabinet. qui sont ferrés [sic]», a-t-il envoyé un texto.

Il a ensuite mis en garde contre d’éventuels « défis de leadership » si Johnson ne changeait pas ses rangs ministériels – et a souligné l’importance de limoger le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, un personnage que Cummings considère avec un dédain particulier.

L’éventuel remaniement n’a eu lieu qu’en septembre 2021, bien après Cummings. avait quitté Downing Street.

Interrogé sur ces messages lors de l’enquête mardi, Cummings a déclaré : « Mon langage épouvantable est évidemment le mien, mais mon jugement sur de nombreuses personnes âgées était largement répandu. »

Et il a ajouté : « Je dirais, au contraire, que cela sous-estime la position. »

Lors de son témoignage mardi, l’ancien directeur des communications de Johnson, Lee Cain – qui était inclus dans la chaîne de messages – a soutenu que les messages avaient été envoyés à un moment où la pression était forte pour le gouvernement et les personnes impliquées. Cependant, il a imputé le langage grossier au « manque de diversité » au sein du numéro 10 – et en a imputé la responsabilité à Johnson.

“Fondamentalement, tout numéro 10 est le reflet direct du principe, et je pense que c’est probablement le cas ici”, a déclaré Cain.