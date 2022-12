Comment Dolphins, Packers pourraient sauver Noël, plus deux recrues percutantes

Pierre Schrager Initié de la NFL et journaliste secondaire

En l’honneur des vacances, voici ma liste de souhaits pour la semaine 16 dans la NFL :

1. Un bon dauphins–Emballeurs Jeu

Lorsque les responsables du calendrier de la NFL ont publié l’ardoise 2022 en mai, ils ont fléchi leurs muscles contre la NBA avec ce qu’ils s’attendaient à être trois affrontements colossaux dans trois grandes fenêtres.

Pendant des années, la NFL avait cédé Noël au bois dur et laissé l’Association passer une journée en hiver pour briller, mais cette année, il y aurait une prise de contrôle totale par les dieux du gril. Trois matchs énormes. Des quarts-arrière de renom. Et les implications en séries éliminatoires ne manquent pas.

Hélas, certaines choses se sont produites en cours de route.

Les Broncos et les Rams ont tous deux commencé lentement, ont perdu leurs quarts partants et ont connu des saisons épiques désastreuses. Tu parles d’un morceau de charbon. Celui-là est sur Nickelodeon et CBS. Il n’est peut-être pas trop tard pour avoir une diffusion simultanée d’un épisode de “Rugrats” ou “Salute Your Shorts”, à la place.

Mark Schlereth sur la situation des Broncos QB L’analyste de FOX NFL, Mark Schlereth, a déclaré que Brett Rypien exploitait mieux l’attaque de Denver que Russell Wilson.

Au lieu que Matthew Stafford et Russell Wilson se battent pour les gros enjeux de la semaine 16, ce sera Baker Mayfield qui remplacera les Rams et Wilson reviendra dans la formation après une commotion cérébrale, les deux équipes étant éliminées des éliminatoires. Espérons que ce jeu ait au moins de bonnes intégrations “Spongebob”.

Le match du soir pourrait être encore pire. Si les Rams et les Broncos sont les plus grandes déceptions de la ligue, les Cardinals sont là au n ° 3. Pas de Kyler Murray, pas de Colt McCoy et pas de rêve d’une place en séries éliminatoires – l’Arizona a fait un grand pas en arrière en 2022, avec un conflit partout. Les boucaniers ? Eh bien, ils sont techniquement à la première place de la NFC Sud, malgré deux matchs en dessous de 0,500 à 6-8 et après quelques défaites laides.

Aaron Rodgers optimiste L’équipe “First Things First” réagit au QB des Packers Aaron Rodgers montrant son optimisme quant aux chances de Green Bay de se qualifier pour les séries éliminatoires de la NFL.

Ce qui nous laisse Miami-Green Bay (13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports). Miami (8-6) a perdu trois matchs de suite sur la route, mais a affronté des adversaires redoutables lors de ses trois matchs (les 49ers, les Chargers et les Bills). La perte à Buffalo n’était en aucun cas une gêne ou un motif d’inquiétude. Les Dolphins, menés par huit au quatrième quart, ont montré qu’ils pouvaient à la fois diriger le football et jouer dans les éléments et semblaient dignes de la scène aux heures de grande écoute.

Miami détient actuellement la troisième et dernière place de joker dans l’AFC, et les séries éliminatoires sont tout à fait envisageables.

Les Packers, quant à eux, ont remporté deux matchs consécutifs pour la première fois de la saison, et ont Aaron Rodgers et une défense soudaine qui cherche à faire un miracle vers les séries éliminatoires.

Tua, Rodgers et deux entraîneurs en chef qui travaillaient ensemble à Houston, Washington et Atlanta – celui-ci pourrait livrer. Si ce n’est pas le cas ? Nous pourrions être 0-pour-les-vacances et chercher des bavardages NBA le lendemain matin.

2 plus Kayvon Thibodeaux

Les Giants étaient sous le choc, n’ayant remporté qu’un seul match depuis Halloween et au bord d’un effondrement en 2022 qui entraînerait une autre année sans séries éliminatoires pour les fans de Big Blue. Mais ensuite, une équipe new-yorkaise négligée est allée à Washington, a battu une équipe de commandants jouant à domicile et a obtenu un laissez-passer et a pris le contrôle ferme de la place n ° 6 des séries éliminatoires de la NFC.

“Vous pouvez être génial n’importe où” Kayvon Thibodeaux partage ses réflexions sur les raisons pour lesquelles les jeunes athlètes doivent jouer au football universitaire où ils veulent et pas seulement dans une grande école.

Le meilleur joueur sur le terrain dimanche soir n’était pas Saquon Barkley ou Terry McLaurin. C’était Kayvon Thibodeaux, 22 ans, passeur de passes des Giants. Le choix n ° 5 au classement général a eu sa fête nationale de sortie, marquant sur une récupération d’échappé de sac à dos pour un TD et faisant le gros arrêt sur la ligne de but de Washington QB Taylor Heinicke lors du dernier trajet.

La meilleure partie? La performance de Thibodeaux cette saison a prouvé que ses critiques d’avant-projet avaient complètement tort. L’enveloppe sur KT était qu’il n’avait pas un moteur élevé, qu’il enlevait des jeux et qu’il était plus sur sa marque personnelle que sur l’équipe. Cela a été tout le contraire de ce que la recrue de l’Oregon a été lors de sa première campagne stellaire à New York.

Lorsque j’ai parlé à Joe Schoen sur mon podcast, “La saison avec Peter Schrager”, plus tôt cette année, le directeur général de première année des Giants a déclaré que lui et l’entraîneur Brian Daboll aimaient Thibodeaux dans le processus de pré-projet, et ils ont fait leur propre travail et n’a pas lu ou écouté les critiques sévères. Ils étaient confiants de faire de Thibodeaux leur tout premier choix au repêchage, et il a plus que livré.

La chose effrayante? Il s’améliore chaque semaine. Thibodeaux a été formidable à Thanksgiving contre les Cowboys et encore mieux dimanche à Washington.

Les Giants (8-5-1) se dirigeront vers le Minnesota (11-3) samedi (13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), et une victoire leur assurerait pratiquement une place en séries éliminatoires. Ne soyez pas choqué si Thibodeaux fait un gros jeu.

3. Le James Houston L’expérience continue.

Je n’avais jamais entendu le nom de James Houston dans le processus de pré-draft. Le secondeur de Jackson State, un transfert en Floride, était un choix du jour 3, se rendant au sixième tour chez les Lions en tant que ce qui était considéré comme un joueur de projet.

Considéré comme un peu brut, Houston ne s’est pas habillé pour les Lions avant le jour de Thanksgiving contre les Bills. Il a fait partie de l’équipe d’entraînement pendant les 10 premières semaines de la saison, impressionnant à l’entraînement, mais n’a pas été convoqué les jours de match. Quand il a finalement eu une chance lors de la semaine 12, Houston a eu un impact avec deux sacs.

Et chaque semaine depuis, ça s’est amélioré. Houston a cinq sacs et en a eu au moins un lors de chacun de ses quatre premiers matchs en carrière. Seuls deux autres joueurs avaient des sacs lors de leurs quatre premiers matchs en carrière: Terrell Suggs, le joueur défensif de l’année 2003, et Santana Dotson, qui avait 10 sacs lors de sa première année en 1992.

Lors de la victoire des Lions contre les Jets dimanche, Houston a eu un sac et a fait le bloc qui a changé la donne lors du retour de dégagement de Detroit en première mi-temps pour un touché. Les Lions ont remporté sept des huit matchs, et le directeur général de deuxième année Brad Holmes mérite une tonne de crédit.

En plus de Houston, les recrues Aidan Hutchinson, Jameson Williams, Kerby Joseph et Malcolm Rodriguez font tous des jeux. Et devine quoi? Detroit a le choix de première ronde des Rams lors du repêchage de 2023, ainsi que le leur.

Les Lions sont une équipe jeune, rapide et divertissante. Ils sont également à quelques défaites de Washington d’être une équipe éliminatoire. Les Lions ont beaucoup pour eux, et s’ils peuvent gérer leurs affaires samedi contre les Panthers (5-9) en Caroline (13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), ils pourraient envisager au moins une semaine de plus. du football fin janvier.

4. Haason Reddick obtient un peu d’amour.

Le match Cowboys-Eagles (samedi, 16 h 25 HE sur FOX et l’application FOX Sports) est présenté comme un aperçu potentiel du championnat NFC, et c’est même avec Dallas (10-4) qui vient de perdre et Philadelphie (13- 1) être potentiellement sans son quart partant.

Trop risqué pour jouer Jalen Hurts ? Jalen Hurts est discutable ce samedi lorsque les Eagles se rendront à Dallas. Craig Carton, James Jones et Cody Decker discutent de la question de savoir s’il est trop risqué de jouer les Hurts blessés.

Le gars que je regarde la veille de Noël ? Haason Redick. La semaine dernière, le secondeur des Eagles a réussi deux sacs, un tacle pour perte, une passe défendue, un échappé forcé et un échappé récupéré. Ce faisant, Reddick est devenu le premier joueur à avoir 11 sacs ou plus avec trois équipes différentes.

Reddick était avec les Cardinals, l’équipe qui l’a repêché 13e au classement général en 2017, et a connu une grande saison de 12,5 sacs en 2020. Quand il a frappé l’agence libre, il n’y avait étrangement pas beaucoup de prétendants.

Il est allé jouer pour son entraîneur universitaire à Temple, Matt Rhule, en Caroline. Avec les Panthers sur un contrat d’un an, il a réussi 11 sacs la saison dernière.

Libre agence à nouveau ! Et peu de prétendants… encore.

L’enfant de South Jersey et Temple est rentré chez lui à Philadelphie, où Reddick a encore une fois des sacs à deux chiffres. Histoire sympa.

Cherchez-le samedi pour éclipser les “plus grands” noms et faire son truc contre la ligne O de Dallas. Je cherche Kevin Burkhardt, un autre gars de South Jersey, pour offrir ses fleurs à Reddick la veille de Noël.

5. Un Steelers–Raiders jeu qui rend justice au 50e anniversaire de la “Réception Immaculée”.

J’y suis retourné et j’ai fait un tas de recherches sur le jeu “Immaculate Reception” de 1972, et certaines choses sont ressorties.

Un fan rend hommage au porteur de ballon du Temple de la renommée des Steelers Franco Harris au mémorial de la réception immaculée à l’extérieur du stade Acrisure. (Photo de Justin Berl/Getty Images)

Voici cinq choses à savoir sur le jeu miraculeux du porteur de ballon du Temple de la renommée des Steelers Franco Harris, décédé mercredi à 72 ans :

Il s’agissait de la première victoire de Pittsburgh en séries éliminatoires de la NFL à l’époque du Super Bowl. Les Steelers remporteront sept titres de division et quatre Super Bowls au cours des huit années suivantes. C’était la première passe de touché de Terry Bradshaw en séries éliminatoires. Il en lancera 29 de plus. Le quart-arrière d’Oakland, Ken Stabler, n’a pas commencé le match. Il est entré au troisième quart et a eu un TD de 30 verges pour mettre les Raiders en tête 7-6 avec moins de deux minutes à jouer. Les fans des Steelers faisaient la fête dans un bar local, lorsqu’un fan, Michael Ord, est monté sur une table et, avec une cuillère, a frappé sur un verre et a proclamé que ce jour serait connu “comme la fête de la réception immaculée”. Ord a dit à un ami qu’ils devraient appeler Myron Cope – le radiodiffuseur des Steelers – et Cope l’a mentionné aux nouvelles locales de 23 heures. Le surnom est resté. Les Steelers n’ont pas remporté le Super Bowl cette année-là. Ils ont perdu contre les Dolphins dans le championnat AFC la semaine suivante. La semaine suivante, Miami a battu Washington 14-7 au Super Bowl VII pour terminer la première et la seule saison sans défaite de l’histoire de la NFL.

Peter Schrager est un écrivain NFL pour FOX Sports et un animateur de "Good Morning Football" sur NFL Network.