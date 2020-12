Ses Dolly Parton à la rescousse!

La co-vedette de Dolly dans le film de vacances Netflix Noël sur la place Talia Hill Raconté Édition intérieure comment la superstar lui a sauvé la vie sur le plateau. Lorsque la fillette de 9 ans est allée chercher une tasse de chocolat chaud, elle a vu une voiture se diriger vers elle. Au bon moment, Talia sentit une main la tirer en arrière – cette main, en fait, appartenait à Dolly.

« Elle est comme, » Eh bien, je suis un ange, vous savez, « parce qu’elle joue un ange dans le film. » Dit Talia. « Et j’étais sous le choc. Elle m’a serré dans ses bras et m’a secoué et a dit: ‘Je t’ai sauvé la vie!' »

En plus de ses impressionnants efforts de sauvetage, Dolly a apporté une sensation particulière à l’ensemble, selon Talia. « Quand Dolly est entrée, elle sentait le paradis », a expliqué l’actrice. « Elle a salué tout le monde même si vous étiez une personne poubelle. C’était un sentiment tellement génial. »